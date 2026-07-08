Die 10 mächtigsten Drachenreiter aus dem Universum von Game of Thrones im Ranking

In der Welt von Game of Thrones gehören Drachen zu den mächtigsten Kreaturen überhaupt. Doch was ist eigentlich mit ihren Reitern? Im Ranking sortieren wir die 10 stärksten Drachenreiter nach Macht und Kontrolle.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Bei der Bewertung der mächtigsten Drachenreiter betrachten wir vor allem folgende Aspekte:

Gute Verbindung zwischen Drache und Reiter

Kampffähigkeit, Macht und Einfluss des Reiters

Stärke, Alter und Erfahrung des Drachen

Besonders wichtig ist, dass Reiter und Drache eine starke Verbindung haben. Beide müssen eine richtige Einheit bilden und sich gegenseitig vertrauen. Zwar kann man mächtige Geschöpfe wie Drachen nie komplett beherrschen. Eine gewisse Kontrolle sollte aber schon vorhanden sein. Ja, wir schauen euch an, Rhaena Targaryen und Schafsdieb.

Am Ende stellt sich vor allem die Frage: Wer könnte wen im direkten Kampf besiegen? Das Ranking ist natürlich subjektiv. Lasst uns also gerne eure Meinung in den Kommentaren da!

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Rhaenyra Targaryen – Die einzig wahre Thronerbin in House of the Dragon

Platz 10 auf der Liste der mächtigsten Drachenreiter von Westeros.

Drache: Syrax

Mit gerade mal sieben Jahren flog Rhaenyra zum ersten Mal auf ihrem Drachen Syrax. Sie ist damit eine der jüngsten Drachenreiterinnen in der Geschichte von Haus Targaryen. Ein echtes Naturtalent, das definitiv einen Platz in dieser Liste verdient.

Gleichzeitig fehlt es den beiden aber an Kampferfahrung. Als Frau wurde Rhaenyra nie als Kriegerin ausgebildet. Und Syrax ist noch so jung, dass sie nie im Krieg eingesetzt wurde.

Rhaenyras Macht liegt eher in der Politik. Als offizielle Thronerbin und Anführerin von Team Schwarz ist sie extrem einflussreich. Im direkten Zweikampf würde sie aber vermutlich häufig verlieren.

Achtung: Spoiler zu House of the Dragon, Staffel 3 Folge 2 In der aktuellen Staffel von House of the Dragon konnte Rhaenyra ihren Anspruch endlich durchsetzen und sitzt nun auf dem Eisernen Thron. Das gibt ihr nochmal Bonuspunkte, was Macht angeht.