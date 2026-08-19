Eine besondere Herausforderung wartet in World of Warcraft, die nur wenige meistern werden. Denn ihr habt nur 7 Tage Zeit, bevor es zu spät ist.

Heute ist in World of Warcraft die zweite Saison von Midnight gestartet. Doch neben dem Raid und den Dungeons gibt es auch eine besondere Herausforderung für alle Tiefen-Fans: die Nemesis Azta’rec. Denn die ist heute auch auf der harten Schwierigkeit „??“ verfügbar. Aber ihr habt nur eine Woche Zeit, wenn ihr zu den Besten der Besten gehören wollt, um einen besonderen Titel zu erlangen.

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Eine Woche Zeit, um die Nemesis zu besiegen

Was muss man tun? Um die Heldentat „Ich kann das allein (sagenumwoben): Azta’rec“ zu ergattern, müsst ihr den neuen Nemesis-Boss Azta’rec in seiner Tiefe auf der Gewundenen Insel auf der Schwierigkeit „??“ besiegen – und zwar ganz alleine, ohne Hilfe von anderen Spielern. Lediglich Valeera darf an eurer Seite sein.

Die zusätzliche Bedingung: Das muss in der ersten Woche der 2. Saison von Midnight geschehen. Also habt ihr bis einschließlich dem 25.08.2026 Zeit, exakt 7 Tage.

Warum hat man nur eine Woche Zeit? In der vorherigen Saison war das nicht so fair. Dort konnten nur die ersten 4.000 Charaktere beweisen, was sie auf dem Kasten haben – und das Rennen war nach nur 9 Stunden vorbei. Wer hier so unnötigen Ballast im Leben wie „einen Job“ hat, der hatte gar keine Chance. Da ist das neue Modell doch deutlich fairer.

Welche Belohnung gibt es? Wer es schafft, Azta’rec in der ersten Woche alleine auf „??“ zu bezwingen, der bekommt eine Heldentat und dazu den Titel „[Charaktername], sagenumwobener Bezwinger von Azta’rec“, mit dem ihr künftig für alle Zeit klarmachen könnt, dass ihr in der ersten Woche von Saison 2 schon richtig reingehauen habt.

Werdet ihr euch dieser Herausforderung stellen? Oder habt ihr sie gar schon gemeistert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Falls euch noch die nötige Schlagkraft fehlt, um die aktuelle Tiefen-Nemesis in ihre Schranken zu weisen, haben wir noch einen kleinen Trick für euch: Denn ihr könnt eure Valeera in Windeseile auf Stufe 80 leveln und braucht dafür nur wenige Stunden. Das könnte den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.