BlizzCon 2026 ist heute – So schaut ihr live zu und seht die Zukunft von WoW, Classic+ und mehr

Heute findet die BlizzCon statt. Wir zeigen euch, wo die Streams laufen und wie ihr live dabei sein könnt.

Die BlizzCon 2026 beginnt heute und lockt mit allerlei Informationen rund um World of Warcraft, WoW Classic, Diablo, Overwatch, Hearthstone und vielleicht sogar StarCraft und Warcraft III. Damit ihr nichts verpasst, verraten wir euch, wie ihr live zuschauen könnt.

Video starten WoW Midnight: Arators Licht und der Feuerbrand Autoplay

Wo kann man die Streams schauen? Zur Auswahl stehen viele verschiedene Streams. Der wichtigste Stream ist der allgemeine Blizzard-Channel, denn dort finden die großen Ankündigungen statt.

Alle Einzel-Streams der BlizzCon 2026

Es gibt aber noch viele weitere Streams. Immerhin ist die Messe auf mehrere Bühnen aufgeteilt, die mitunter parallel streamen. Ihr müsst euch also überlegen, was ihr live schauen wollt.

World of Warcraft: Twitch und YouTube

Twitch und YouTube Diablo: Twitch und YouTube

Twitch und YouTube Overwatch: Twitch und YouTube

Twitch und YouTube Overwatch (eSports): Twitch und YouTube

Twitch und YouTube StarCraft: Twitch und YouTube

Twitch und YouTube Hearthstone: Twitch und YouTube

Twitch und YouTube Heroes of the Storm: Twitch und YouTube

Twitch und YouTube Warcraft III: YouTube

Wann geht es los? Der Startschuss für alles Relevante beginnt heute (Samstag) um 19:30 Uhr. Dann findet die Opening Ceremony statt. In den 90 Minuten werden in der Regel alle großen Neuerungen nacheinander vorgestellt. Wer nur wenig Zeit hat, sollte sich zumindest diese Veranstaltung anschauen, um über alle Neuerungen informiert zu sein.

Das vollständige Programm der BlizzCon haben wir euch hier vorgestellt – einschließlich einer verdächtigen Lücke.

Falls ihr nicht live dabei sein könnt, keine Sorge: Wir berichten ausführlich über alle neuen Ankündigungen und die frischen Informationen, sodass ihr sie am nächsten Tag einfach nachlesen könnt.

Kostet das Zuschauen etwas? Nein, die BlizzCon 2026 ist als Zuschauer kostenlos. Es gibt zwar verschiedene Bonus-Pakete, mit denen man sich Ingame-Goodies freischalten kann. Die sind allerdings vollkommen optional und nicht notwendig, um die Streams zu verfolgen.

MeinMMO berichtet live: Falls ihr lieber einen kommentierten Stream haben wollt, bei dem unter anderem unser Experte Benedict Grothaus im Stream der GameStar sitzt und kommentiert, erfahrt ihr hier, wie ihr zuschauen könnt.

Gibt es auch Belohnungen fürs Zuschauen? Ja. Sowohl auf Twitch als auch auf YouTube gibt es Belohnungen (etwa für World of Warcraft), wenn ihr die Streams und Inhalte verfolgt. Es lohnt sich also gleich doppelt, auf dem Laufenden zu bleiben.

Werdet ihr die BlizzCon live bis tief in die Nacht verfolgen? Oder wartet ihr auf den nächsten Morgen, um dann zu lesen, was Blizzard alles angekündigt hat – und welche Skandale womöglich auf der Messe stattgefunden haben? Immerhin erinnern wir uns alle noch an das Erlebnis zu Diablo Immortal …