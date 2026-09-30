Dr. Cox quälte in Scrubs jahrelang junge Ärzte, doch für die Gen Z muss er seine Methoden ändern

Dr. Cox war in der Arztserie „Scrubs“ schon immer dafür bekannt, eher unfreundliche Lehrmethoden bei Nachwuchsärzten anzuwenden: Beleidigungen wie „Flachzange“, lange Schichten und jede Menge Druck gehörten im Sacred-Heart-Krankenhaus zum Alltag. In der Neuauflage trifft er aber auf die Gen Z. Bei der neuen Generation funktionieren seine alten Methoden nicht mehr.

Was hat Dr. Cox für ein Problem mit der Gen Z? In der Neuauflage von „Scrubs“ bildet Dr. Cox noch immer junge Ärzte aus. Dieses Mal beschwert er sich aber darüber, dass er seine Auszubildenden nicht mehr stundenlang arbeiten lassen oder so behandeln könne wie früher.

Er verspottet die Nachwuchsärzte sogar als „zerbrechliche, kleine Weihnachtskugeln“. Einer von ihnen kontert und meint, dass Cox die Vibes eines gemeinen Football-Trainers verbreite.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Auch auf Social Media wird über die Entwicklung von Dr. Cox gesprochen. Quelle: Youtube

Außerdem ist Cox nicht mehr alleine für die neue Generation verantwortlich: Mit Sibby gibt es jetzt eine Mitarbeiterin, die sich um Personalangelegenheiten kümmert und als HR-Mitarbeiterin für die jungen Ärzte fungiert.

Sie achtet darauf, dass sich die Angestellten nicht überarbeiten und erinnert Cox regelmäßig an ihre Work-Life-Balance und daran, dass er auf seine Wortwahl achten soll.

Der alte Dr. Cox würde heute wohl gefeuert werden

Warum thematisiert Scrubs den Generationenkonflikt? Dahinter steckt nicht nur ein simpler Gag über die Gen Z: Serienschöpfer Bill Lawrence sprach in einem Interview mit The Ringer darüber, dass er für die Neuauflage der Serie mit echten Ärzten darüber sprach, wie sich der Alltag im Krankenhaus verändert hat.

Dabei wollte er auch wissen, was heute mit einem Arzt wie Cox passieren würde. Die Antwort war eindeutig: Mit seinem Verhalten aus der Serie würde er heute wohl ziemlich schnell gefeuert werden.

Video starten Scrubs zeigt im kurzen Teaser zur neuen Revival-Staffel, dass es weiterhin chaotisch zugeht Autoplay

Erkennt man Dr. Cox trotzdem wieder? Ja! Cox ändert in der Neuauflage nicht seine gesamte Persönlichkeit. Er bleibt zynisch, genervt und teilt weiterhin gerne gegen seine Kollegen aus. Die Neuauflage zeigt aber, dass sich die Welt um ihn herum verändert hat und er sich zumindest ein Stück weit an die Gen Z anpassen muss.

Wann startet eigentlich die zweite Staffel der Neuauflage? In den USA startet Staffel 2 schon heute, am 30. September 2026. Wann die neuen Folgen bei uns im deutschsprachigen Raum zu sehen sein werden, wissen wir noch nicht genau.

Was haltet ihr davon, wie die Neuauflage mit Dr. Cox und der neuen Generation umgeht? Findet ihr es gut, dass er sich anpassen muss, oder sollte Dr. Cox einfach Dr. Cox bleiben? Wer nach dem Generationenkonflikt zwischen Dr. Cox und den jungen Ärzten jetzt selbst wieder Lust auf „Scrubs“ bekommen hat, findet bei uns alle wichtigen Informationen zur Neuauflage: Wann und wo läuft Staffel 11 von Scrubs und welche bekannten Charaktere sind wieder dabei?