Bier, Brezeln und riesige Menschenmassen: In München läuft derzeit das weltberühmte Oktoberfest. Wer keine Lust auf überfüllte Festzelte hat, kann aber auch in Azeroth feiern. In World of Warcraft findet nämlich zeitgleich das Braufest statt. Das fängt die originale Oktoberfeststimmung an erstaunlich vielen Stellen richtig gut ein. Eine Sache macht die virtuelle Variante sogar ein bisschen besser.

Das Oktoberfest lockt derzeit wieder Besucher aus aller Welt auf die Theresienwiese nach München. Bis 4. Oktober 2026 kann man dort derzeit feiern. Das Braufest aus WoW läuft ebenfalls noch bis 6. Oktober.

Die beiden Feste verbindet allerdings deutlich mehr als nur der jährliche Termin und eine gewisse Vorliebe für Bier. In diesem Jahr „feiere“ ich in Azeroth mit und analysiere, wie gut die echte Oktoberfeststimmung aufgefangen wird.

Na dann machen wir es uns doch mal gemütlich und sprechen über das Braufest.

In Azeroth heißt es ebenfalls: O’zapft is!

Eine der bekanntesten Traditionen des Oktoberfests darf auch in Azeroth nicht fehlen: der Bieranstich. In München eröffnet der Oberbürgermeister die Wiesn traditionell mit dem Anstich des ersten Fasses. Erst danach darf in den Festzelten Bier ausgeschenkt werden.

Ganz so streng nimmt man es in Azeroth zwar nicht, einen zeremoniellen Fassanstich gibt es aber ebenfalls. Mehrmals am Tag versammeln sich die Besucher des Braufests dafür und erheben gemeinsam ihre Humpen, nur eben ohne Bayerns Politprominenz.

Kulinarisch findet man sich als Wiesn-Besucher ebenfalls schnell zurecht: Brezeln, Käse und jede Menge Würstchen gibt es auf dem Braufest. Wer besonders großen Hunger mitbringt, kann sogar an einem Wettessen teilnehmen.

An anderer Stelle dürfen die Besucher selbst Hand anlegen. Beim Braufestbankett werden unter anderem Brezeln gebacken, Suppe gekocht und natürlich Bier gebraut.

Video starten Neben dem Braufest bietet WoW natürlich auch viele andere Dinge. Zum Beispiel seltene Reittiere: So erfarmt ihr euch schnell 500 mysteriöse Himmelssplitter für das Reittier „Echo von Aln’Sharan“ Autoplay

Statt sechs Münchner Brauereien kommt das Bier aus ganz Azeroth

Auf dem Oktoberfest darf nicht irgendein Bier ausgeschenkt werden. Das Wiesnbier stammt von sechs traditionellen Münchner Brauereien.

Azeroth interpretiert diese Vielfalt etwas großzügiger. Auf dem Braufest stehen Händler und Braumeister aus den unterschiedlichsten Teilen der Spielwelt. Dadurch gibt es etwa Getränke der Zwerge, Pandaren oder Draenei und sogar Gebräue aus anderen Welten zu entdecken.

Übrigens: Die Preise von einem Krug Bier sind in Azeroth deutlich angenehmer. Eine Maß Festbier kostet heuer laut offizieller Preisliste am Oktoberfest je nach Zelt zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro. Auf dem Braufest kommt man deutlich günstiger davon: Da bekommt man einen Krug Bier bereits für nur 2 Silberstücke. Ein echtes Schnäppchen!

Direkt umrechnen lassen sich Gold, Silber und Kupfer natürlich nicht in Euro. Zumindest müssen sich WoW-Spieler nach dem Braufest aber keine Gedanken darüber machen, wie viel Geld sie gerade im Festzelt gelassen haben.

Zu den Aktivitäten am Braufest zählt aber auch das Fässerrollen. Hier schwingt sich der eigene Charakter auf ein vollgefülltes Bierfass und versucht dieses unbeschadet von einem Ort zum anderen zu transportieren.

Händler aus aller Welt versammeln sich am Braufest, um ihre Biere zu präsentieren. Auch die Lichtgeschmiedeten Draenei haben einen Stand aufgebaut.

Eine Sache gefällt mir am Braufest sogar besser

Bei all dem Bier hat Blizzard allerdings auch an diejenigen gedacht, die lieber nüchtern feiern.

Schon seit Jahren gibt es auf dem Braufest alkoholfreie Varianten. Für manche Aktivitäten werden sogar ausdrücklich alkoholfreie Braufestproben verwendet. Wer zum Beispiel am Bierweitwurf teilnimmt, bekommt dafür alkoholfreies Bier in die Hand gedrückt.

Wer trotzdem die typischen Auswirkungen des Alkohols erleben möchte, kann sich diese mit einer speziellen Brille lediglich vorspielen lassen. Ganz ohne Kater im Nachgang.

Mein persönliches Highlight ist aber Nüchtikus. Der Wasserelementar passt zwischen all den Braumeistern zunächst nicht so recht ins Bild. Statt Bier bietet er schlicht erfrischendes Quellwasser an und schleudert Wasser durch die Gegend. Er sorgt also dafür, dass jeder Besucher ausreichend Wasser zu sich nimmt, um später sicher nach Hause zu finden.

Nüchtikus der Wasserelementar sorgt für die nötige Hydration. Bloß genug Wasser trinken!

Natürlich muss auch auf der echten Wiesn niemand Alkohol trinken. Dort werden ebenfalls alkoholfreie Getränke und alkoholfreies Bier angeboten. Mir gefällt aber, wie selbstverständlich WoW die nüchterne Alternative mitten in sein Fest integriert und daraus sogar einen kleinen Gag macht.

Zwischen Bieranstich, Brezeln, Würstchen und Fässern zeigt das Braufest damit ziemlich eindrucksvoll, wie ein Oktoberfest in einer Fantasy-Welt aussehen kann. Nur für die Fahrt nach Hause braucht ihr anschließend keine überfüllte U-Bahn. Die Tiefenbahn in der Zwergenhauptstadt Eisenschmiede ist dank Teleportmöglichkeiten in alle Ecken der Welt meist sogar leer.

Der Eingang zum Braufestbereich auf Seiten der Allianz.

Nicht nur in WoW hinterlässt das Oktoberfest seine Spuren. Auch in Final Fantasy XIV lässt sich ein Stück Wiesn entdecken. Dort hat sich unsere Autorin genauer angesehen, wie gut sich Dirndl und Lederhose im MMORPG nachbauen lassen. Auch sie war über die gute Umsetzung positiv überrascht: Zum Start des Oktoberfests sagen wir euch, wie lebensnah das Dirndl aus Final Fantasy XIV ist