Für den neuen DLC für Total War: Warhammer 3 zahlt ihr über 30 Euro, aber den besten Inhalt gibt’s kostenlos

Total War: Warhammer 3 hat einen neuen, kostenpflichtigen DLC erhalten. Zusammen mit diesem erhält das Strategiespiel aber noch ein kostenloses Update und das hat’s in sich. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat es bereits gespielt.

Lords of the End Times hat mich absolut umgehauen, mit so vielen neuen Inhalten habe ich einfach nicht gerechnet. Zwar hat Creative Assembly zuvor kommuniziert, was alles drin steckt und ich wusste, dass ich zum König der Untoten werden könnte, aber der tatsächliche Umfang fühlt sich einfach überwältigend an.

Nun will aber vielleicht nicht jeder die neuen Lords kaufen und, nach langem Dialog mit der Community, immerhin könnt ihr die Inhalte einzeln erwerben. Jeder neue Lord – also Nagash, Boris Wüterich, die Glottkin-Brüder oder die Warpstein-stüchjtige Ratte Thanquol – kosten jeweils 9 Euro auf Steam oder knapp über 30 Euro im Bundle.

Zwar habe ich für meinen Test Nagashs Kampagne durchgespielt, aber mein Highlight liegt nicht im DLC selbst, sondern im kostenlosen Update, das Lords of the End Times begleitet. Hier bekommt ihr einen kostenlosen Lord: Neferata, die erste Vampirin von Warhammer als Anführerin der Lahmianischen Schwesternschaft der Vampirfürsten.

Neferata ist dabei nicht die einzige Neuerung, die Vampire bekommen eine komplette Überarbeitung und als Fan dieser Edlen Untoten habe ich da natürlich sofort Blut geleckt. Pun intended.

Video starten Total War: Warhammer 3 zeigt im Trailer zum kommenden DLC einen neuen Kommandanten und dessen wahnsinnige Absichten Autoplay

Untote werden nicht mehr rekrutiert, sie werden erschaffen, wie es sich gehört

Vampirfürsten wurden seit ihrem ersten Release 2016 nicht nennenswert verändert. Jetzt, mit Lords of the End Times, bekommen sie einen vollständig neuen Spielstil, der sich sogar komplett von allen anderen Fraktionen unterscheidet.

Eine große Änderung betrifft euer Wachstum. Statt auf das (ziemlich nervige) Konföderations-System zu setzen, könnt ihr andere legendäre Lords nun in eine Konföderation zwingen, wenn die richtigen Voraussetzungen gelten, ähnlich wie es bei Zwergen der Fall ist.

Das wichtigste dürfte jedoch die Rekrutierung sein. Statt Einheiten einfach zu rekrutieren, wie es bisher der Fall war, und Nekromantie nur zum Auffüllen oder in Notfällen zu nutzen, ist Totenerweckung inzwischen die Standard-Methode. Gebäude erhöhen die maximale Anzahl einer gewissen Einheit, die aktiv sein kann, aber die Rekrutierung läuft direkt über die Nekromantie in der Armee – und ist natürlich „direkt.“ Keine Wartezeit nötig.

Allein das hat mir schon außerordentlich gut gefallen und nährt die Fantasie der Armee der Untoten, die ihre besiegten Feinde spontan zu neuen Dienern macht. Dazu gibt es aber noch neue Währungen: Leichen, die man natürlich zur Erschaffung von Untoten braucht, und Blut.

Blut wird endlich zur wichtigsten Ressource für Vampire, denn mit der lassen sich nicht nur stärkere Einheiten beschwören, Blut ist auch notwendig, um neue Vampire zu erschaffen. Denn die sind mit dem Update genau die Elite, die sie sein sollten.

Blutlinien sorgen nun für Buffs, nicht Kommandanten. Neue Vampire gibt’s nur per Gruft. Ein neuer Kommandant ist da und … buffed. Ein neuer Tech-Tree. Konföderationen funktionieren über Voraussetzungen.

Echte Vampire sind nicht mehr nur „bessere Untote“, sie sind der Adel – und selten!

Statt Vampire einfach als Kommandanten rekrutieren zu können, muss ein neuer Anführer nun erst einmal gefunden werden. Denn wie wir alle wissen, schlafen Vampire bequem in ihrem edlen Eichenholzsarg in ihrer komfortablen Gruft.

Diese Gruften können in Siedlungen vorhanden sein, ohne das Wissen der Bewohner. Als Vampirfürst müsst ihr diese Gruften dann ausfindig machen und unter eure Kontrolle bringen, entweder durch Helden oder durch stumpfes Erobern.

Bevor ihr aber einfach an den Sarg klopft und den Bewohner dort fragt, ob er nicht Lust hat, eine Armee anzuführen, könnt ihr ihn vorher mit Blut vollpumpten für verschiedene Vorteile:

Ihr könnt den Vampir mitsamt seiner Nekromanten (also Helden) erwecken, sodass er mit Verstärkung antritt.

Mit genügend Blut könnt ihr direkt das Start-Level des Vampirs (und der Nekromanten) auf bis zu 35 erhöhen.

Ebenso könnt ihr euren neuen Kommandanten direkt mit guter Ausrüstung oder positiven Eigenschaften erwecken.

Bis zu 6 verschiedene Boni sind insgesamt möglich.

Das alles kostet viel Blut, welches an sich schon eine seltene Ressource ist. Entsprechend könnt ihr viel Zeit investieren, um euch den idealen Vampir zu „züchten.“ Ebenso werden Blutlinien jetzt mit Blut verstärkt und gewähren Buffs für Kommandanten der entsprechenden Linie und zusätzlich Boni für bestimmte Einheiten oder Kampagnen-Effekte.

Neferata ist die Verkörperung von allem, was Vampire so faszinierend macht

Zusammen mit dem Rework kommt Neferata ins Spiel, einer meiner absoluten Lieblings-Charaktere aus Warhammer. Die erste Vampirin war ursprünglich eine Herrscherin der heutigen Grufkönige und ist nur durch Zufall und dunkle Magie zur Blutsaugerin geworden.

Wer auf Vampire steht, sollte sich unbedingt ihre Kampagne ansehen. Neferata ist arrogant und kennt ihren Stand – und Macht übt sie nicht nur durch Gewalt aus, sondern vor allem durch Intrigen.

Ähnlich wie die Skaven kann sie geheime Posten in fremden Städten unterhalten, die Vampirzirkel, mit denen sie Einfluss auf andere Fraktionen und sogar ihren diplomatischen Stand mit diesen eingehen kann.

Intrigen sind eine wichtige Mechanik für den Adel. Vampirzirkel funktionieren grob wie Unterstädte. Ein wenig Story bekommt Neferata ebenfalls.

Dazu hat sie Zugriff auf Intrigen, die Diplomatie anderer Lords blockieren oder sogar beherrschen kann, oder auch einfach nur Geld oder Gegenstände klauen. Auch die Drecksarbeit muss schließlich irgendwer erledigen. Also jemand anders, versteht sich.

Obwohl ich mit Nagash die Welt in den Untod gestürzt habe und zum Gott aufgestiegen bin, hat mir Neferatas Kampagne noch mehr Spaß gemacht – allerdings sind alle neuen Charaktere in Lords of the End Times wirklich stimmig geworden. Neferata werde ich aber auf jeden Fall öfter spielen.

Wollt ihr euch Lords of the End Times kaufen, oder probiert ihr erst einmal das kostenlose Update aus? Habt ihr euch schon einen Lord ausgesucht, mit dem ihr als Erstes die Welt erobern wollt? Schreibt einen Kommentar!

Allgemein hat mir Lords of the End Times so gut gefallen, dass ich eine ganze Weile lang nichts anderes gespielt habe, sondern mir nur die verschiedenen Kampagnen und Neuerungen angesehen. Vor allem das Endgame, die echte Endzeit , hat mich dabei am längsten beschäftigt: In Total War: Warhammer 3 wollte ich zum König der Untoten werden, jetzt bin ich ihr Gott – Aber fast wäre die Welt vorher untergegangen