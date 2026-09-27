5 Animes, die aus den falschen Gründen bekannt sind

Es gibt einige Anime-Serien, die sich auch außerhalb der Community einen Namen gemacht haben. Der Grund dafür ist meistens kontrovers. MeinMMO zeigt euch 5 Animes, die aus ungewöhnlichen Gründen bei den Zuschauern unvergessen bleiben.
Achtung: In folgendem Artikel sprechen wir auch von Themen, die mit expliziter und sexueller Gewalt zu tun haben.
Wonach wurden die Animes ausgesucht? Viele Serien, die in dieser Liste sind, sind vor allem für eine kontroverse Sache bekannt geworden. Daraus haben sich beispielsweise Memes entwickelt, die in der Community (und auch darüber hinaus!) gefeiert werden.
Die Reihenfolge, in der wir die Animes nennen, spielt dabei keine Rolle. Sollten euch noch andere Anime-Serien einfallen, die einen Platz in der Liste verdient hätten, schreibt es uns gerne in die Kommentare!
Made in Abyss
Worum geht es in dem Anime? Der Abyss ist ein gigantischer Abgrund, der sich in mehrere Ebenen unterteilt. Auf jeder Ebene gibt es einen anderen Fluch, der den Abstieg bis zum Grund immer schwieriger macht. Darunter fallen Übelkeit und innere Blutungen.
Das junge Mädchen Riko möchte sich trotzdem zum Abgrund begeben. Sie vermutet nämlich, dass sich ihre Mutter dort befindet. Zusammen mit ihrem Roboterfreund Reg will sie sich bis zur letzten Ebene des Abyss durchkämpfen.
Wieso ist er aus den falschen Gründen bekannt? Der Anime ist für eine äußerst brutale Szene bekannt, die im starken Kontrast zu seiner Optik steht. Mitty und Nanachi, zwei Kinder, werden in Kapseln gesperrt. Dabei wird Nanachis Fluch auf Mitty übertragen, wodurch Nanachi zu einem Hasen-Mensch-Hybrid wird.
Für Mitty geht das allerdings gar nicht gut aus. Sie schreit vor Schmerzen und ihr Körper deformiert sich. Sie fleht Nanachi durch die Wand der Kapsel sogar an, sie einfach zu töten, weil sie so leidet. Mitty verwandelt sich in einen Klumpen lebendes Fleisch, der noch ein Auge, Gliedmaßen und einen deformierten Mund besitzt. Die Szene ist so widerlich, dass sie vielen bekannt ist.
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Kommentare
Ich finde den Beitrag hier Interessant, weswegen die Anime bekannt wurden. 2 der 5 Anime interessieren mich zwar nicht, aber dafür umso mehr 3 der 5. Goblin Slayer wurde mir allerdings nur empfohlen von nem Freund. Sagte aber nicht weswegen, sondern nur, dass er echt gut sei. Elfen Lied, joa, das hatte mir ein Freund auch (verstört) empfohlen. Und Fullmetalalchemist, da habe ich letztens ein Short geschaut wo nh Frau rumschrie, weil sie ein Cosplay vom Hund sah und wirkte völlig niedergeschlagen und verstört. War irgendwie funny😂
Ich fand Goblin Slayer und Elfenlied aber weder Brutal noch verstörend. Und die erste Folge von Goblin Slayer war ja mal voll der totale Hammer👌😎
Fand ich überhaupt nicht abschreckend. War ja schließlich nur nh Hentaiszene.🫣
Naja…🤔
Und bei Elfenlied kann ich nicht verstehen und auch nicht nachvollziehen weswegen Leute behaupten, dass Elfenlied brutal sei. Der war richug schön und die Story haben sie im Anime verdammt gut erzählt. In Folge 1 kamen mir so viele Fragen auf und wirklich alle Fragen die in mir aufkamen, wurde beantwortet. Hat echt nicht jeder Anime drauf. Verdammt gut. Zu Fullmetal kann ich leider nichts sagen, aber ich werds mir mal anschauen um diese Hundegeschichte besser zu verstehen und wieso Leute da so krass reagieren.
Dass einen das nicht tangiert kann ich nachvollziehen, aber verstehst du wirklich nicht, warum viele Elfenlied brutal finden?
Von der Gewalt her würde ich sogar sagen, dass das eine Tatsache ist.
Aber cool, dass du mit dem Anime so zufrieden bist.
Ich würde mir immer noch eine 2. Staffel wünschen, genug Material gäbe es ja und das Ende war offen, aber der Zug ist vermutlich abgefahren.
Das mit dem Ende von Elfen Lied hat mich auch gestört, hatte das Ende dann im Manga nachgeholt… Viele Animes bekommen ja aktuell ein Remake oder werden fortgesetzt (wie Ranma 1/2 oder Bleach), deshalb ist meine Hoffnung da noch nicht ganz gestorben, sondern noch bei 1 % 😀
Oh, ich glaube, ich habe dasselbe Short gesehen. War aber auch zu süß mit dem kleinen Kind 😀
Goblin Slayer freue ich mich auch, sobald der fortgesetzt wird und Elfen Lied ist bis heute einer meiner Lieblingsanimes <3
Full Metal Alchemist musst du unbedingt schauen, der Anime ist nicht umsonst einer der besten Serien! Kann dir da Brotherhood empfehlen, das ist die neuere Fassung davon 🙂 Ist auch nicht so ewig lang der Anime!
Diclonius haben keine telekinetischen Kräfte sondern unsichtbare Arme, die als Vektoren bezeichnet werden. Die Anzahl, Reichweite und Stärke ist bei jedem Unterschiedlich.
Ja genau, was strenggenommen telekinetisch ist. Ich schreibs aber mit dazu 🙂 Schadet nicht