5 Animes, die aus den falschen Gründen bekannt sind

Es gibt einige Anime-Serien, die sich auch außerhalb der Community einen Namen gemacht haben. Der Grund dafür ist meistens kontrovers. MeinMMO zeigt euch 5 Animes, die aus ungewöhnlichen Gründen bei den Zuschauern unvergessen bleiben.

Achtung: In folgendem Artikel sprechen wir auch von Themen, die mit expliziter und sexueller Gewalt zu tun haben.

Wonach wurden die Animes ausgesucht? Viele Serien, die in dieser Liste sind, sind vor allem für eine kontroverse Sache bekannt geworden. Daraus haben sich beispielsweise Memes entwickelt, die in der Community (und auch darüber hinaus!) gefeiert werden.

Die Reihenfolge, in der wir die Animes nennen, spielt dabei keine Rolle. Sollten euch noch andere Anime-Serien einfallen, die einen Platz in der Liste verdient hätten, schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Der Artikel erschien ursprünglich im Januar 2025. Wir haben ihn stilistisch angepasst.

Made in Abyss

Video starten Made in Abyss: Trailer zum Abenteuer-Anime Autoplay

Worum geht es in dem Anime? Der Abyss ist ein gigantischer Abgrund, der sich in mehrere Ebenen unterteilt. Auf jeder Ebene gibt es einen anderen Fluch, der den Abstieg bis zum Grund immer schwieriger macht. Darunter fallen Übelkeit und innere Blutungen.

Das junge Mädchen Riko möchte sich trotzdem zum Abgrund begeben. Sie vermutet nämlich, dass sich ihre Mutter dort befindet. Zusammen mit ihrem Roboterfreund Reg will sie sich bis zur letzten Ebene des Abyss durchkämpfen.

Wieso ist er aus den falschen Gründen bekannt? Der Anime ist für eine äußerst brutale Szene bekannt, die im starken Kontrast zu seiner Optik steht. Mitty und Nanachi, zwei Kinder, werden in Kapseln gesperrt. Dabei wird Nanachis Fluch auf Mitty übertragen, wodurch Nanachi zu einem Hasen-Mensch-Hybrid wird.

Für Mitty geht das allerdings gar nicht gut aus. Sie schreit vor Schmerzen und ihr Körper deformiert sich. Sie fleht Nanachi durch die Wand der Kapsel sogar an, sie einfach zu töten, weil sie so leidet. Mitty verwandelt sich in einen Klumpen lebendes Fleisch, der noch ein Auge, Gliedmaßen und einen deformierten Mund besitzt. Die Szene ist so widerlich, dass sie vielen bekannt ist.