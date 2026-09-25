Influencer legt sich mit einem Roboter in einem MMA-Kampf an, zeigt, wie ein echter Terminator aussehen könnte

Die Filmreihe Terminator zeigt, wie eine künstliche Intelligenz die Erde unterwerfen kann – und das mit mächtigen Robotern, die den Menschen in allen Belangen überlegen sind. Wie stark ein Roboter sein kann, zeigt aktuell ein Content Creator, der sich mit einem solchen Gegner anlegte.

Was war das für ein Kampf? Frankie LaPenna ist ein Content-Creator, der vor allem Short-Content auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube veröffentlicht. Meist handelt es sich um Sketche oder Comedy-Videos, in denen er mit einer Prothese für seinen Hintern auftritt.

In einem YouTube-Video vom 21.09.2026 zeigte er den, laut seiner Aussage, ersten Kampf eines Menschen gegen einen Roboter. Dieser sieht dem T-800 aus den Terminator-Filmen ähnlich. In einer kleinen Arena kämpften LaPenna und der Roboter gegeneinander. LaPenna schafft es zwar, dem Bot ein paar Schläge zu versetzen, aber vor allem die beeindruckenden Tritte der Maschine kicken den menschlichen Gegner zu boden.

2 Tage später gab es dann noch den nächsten Kampf gegen einen Roboter (YouTube), diesmal gegen einen, den sie Predator nennen, der wohl ganz leicht an das legendäre Alien erinnert. Anders als der vorherige Roboter, der aus Aluminium bestehen soll, soll es sich bei dem Predator um Stahl handeln. Auch in diesem kurzen Video sieht man Angriffe von beiden Seiten, am Ende liegt aber wieder LaPenna auf dem Boden.

Die Videos entstanden dabei in Kooperation mit einer Firma, die euch Kämpfe wie in einem Sci-Fi-Film mit Hugh Jackman bieten möchte.

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Echte Roboterkämpfe, die ihr steuern können sollt

Was steckt hinter den Videos? Hinter den Videos steckt eine Kooperation mit der US-Firma REK. Die entwickelten einen Titel mit dem Namen REK, der auf Steam bald erscheinen soll. Dieser Simulator soll Spielern die Möglichkeit geben, in VR (und laut Beschreibung auch nicht in VR) einen digitalen humanoiden Roboter zu steuern. Auch der Nutzen von KI wird erwähnt.

Doch das scheint nur ein Training für die echten Kämpfe zu sein, die man mit echten humanoiden Robotern durchführt. Laut der Website von REK hat man bereits 13 Mal Kämpfe in den USA zwischen Robotern organisiert. Gesteuert werden diese dann von echten Menschen mit einer Art Fernbedienung – zumindest, wenn man den Videos glauben mag. Eines dieser Events, das im August stattfand, kann man sich komplett auf YouTube anschauen:

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Abgesehen vom Aussehen des Terminators erinnert die Idee dieser Kämpfe an den Sci-Fi-Film Real Steel aus dem Jahre 2011 mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Im Film wurden echte Boxer im Jahr 2020 durch Roboter ersetzt. Dabei treten Roboter, gesteuert von Menschen, gegen andere Roboter an.

Diese Kämpfe erinnern auch an eine entwickeltere Version von klassischen Roboterkämpfen, wie in der Serie Robot Wars, in der Ingenieure mit selbstgebauten Maschinen gegeneinander angetreten sind.

Wie findet ihr diese Roboterkämpfe? Glaubt ihr, sowas etabliert sich irgendwann oder bleibt es eine Nische? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Falls ihr euch bis dahin mit Sci-Fi-Filmen beschäftigen wollt, haben wir hier eine Liste für euch: Star Wars ist ja ganz cool, aber diese 10 Science-Fiction-Filme müsst ihr wirklich gesehen haben