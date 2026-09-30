12 Screenshots von GTA 6 crashen eine Gaming-Seite: So etwas wie den Release von GTA 6 gab es noch nie

Kaum ein Spiel hat wohl so viel Hype schon weit vor seinem Release generiert, wie GTA 6. Doch warum wird GTA 6 der wohl einzigartigste Release aller Zeiten werden?

Rockstar ignoriert viele Konventionen, die man sonst von Releases kennt und das zeigt auch das jüngste Beispiel. Game Informer veröffentlichte am 29.09.2026 einen exklusiven Bericht zum Spiel, der sich vor allem auf die Welt fokussierte, aber weder einen neuen Trailer noch ein Hands-on beinhaltete. Neben Aussagen der Entwickler gab es als Bildmaterial nur 12 Screenshots.

Während der 14-seitige Artikel hinter einem Abo versteckt war, bot man ihn in der App kurzfristig doch kostenlos an. Im Vorfeld hatte es viel Unmut darüber gegeben, dass rar gesäte neue Informationen hinter einer Paywall verschlossen werden. Abgehalten hat das aber niemanden: Sowohl die Website als auch die Seite waren überlastet und zeigten vielen Nutzern Fehlermeldungen an.

Ähnliches passierte auch auf Netflix, die zeitexklusiv den Gameplay-Reveal-Trailer von GTA 6 zeigten. Wie man in unserem Live-Ticker mitverfolgen konnte, sorgte das nicht nur bei Netflix anfangs für Probleme. Dem Erfolg hat es nicht geschadet: GTA 6 konnte sich in der Woche des Reveals auf Platz 1 der globalen Netflix-Charts setzen.

Alle Indizien dafür, dass der Release des Spiels ein gigantisches Event wird – Aber warum ist GTA 6 so besonders?

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Es gibt kein Spiel wie GTA 6

Man sollte sich mal vor Augen halten, wie absurd das Ganze ist: Game Informer konnte dem Andrang der wissbegierigen Fans nicht standhalten. Nicht, weil es einen neuen Trailer, eine Review oder ein Hands-on gab. Es waren Interviewschnipsel der Entwickler und 12 neue Screenshots. Egal, wo sich noch so kleine Infos verstecken, der Großteil des Internets scheint alles zum Spiel aufsagen zu wollen.

Die Spieler freuen sich nicht nur auf GTA 6, um das Spiel selbst zu spielen (die Vorverkäufe schockten selbst Rockstar), sondern um an einem kulturellen Ereignis teilzuhaben. Fast die gesamte Gaming-Welt wird zum Release am 19. November 2026 aus GTA 6 bestehen, daran gibt es keine Zweifel.

Man könnte es am ehesten mit Event-Filmen wie Avengers: Endgame oder popkulturellen Ereignissen wie Barbenheimer vergleichen. Man will nicht nur zocken und dabei sein, weil man Fan der Reihe ist, sondern weil es eine einschneidende Zeit sein wird, in der jeder darüber spricht.

Zudem gab es im Vergleich zu GTA 5 einen noch größeren Social-Media-Wandel. Neben Twitch und YouTube gibt es noch Short-Content in Form von TikTok oder Instagram mit eigenen Dynamiken. Trends und Hypes entstehen schneller und eine Welt wie die von GTA 6 mit vielen kleinen Details und skurrilen Ereignissen profitiert von dieser Art Videos.

Wie das aussehen kann, zeigte etwa Elden Ring. Auf TikTok fand man zum Release unzählige Videos zu besonderen Waffen, versteckten Geheimnissen oder einfach krassen Bossen.

Die moderne Social-Media-Landschaft und der generelle Hype von GTA 6 erschaffen eine neue Dimension für einen Spiele-Release, den es wohl niemals wieder geben wird.

Hinzu kommt, dass Rockstar ein gewisses Vertrauen genießt, qualitative Spiele abzuliefern. Zwar gab es zwischen 5 und 6 kein neues GTA, mit Red Dead Redemption 2 konnten sie aber nicht nur finanziellen, sondern auch kritischen Erfolg mit starken Reviews feiern.

GTA 6 ist das Ergebnis einer Reihe, die schon immer präsent war.

Die beiden Protagonisten haben jetzt schon einen popkulturellen Status:

GTA war schon immer besonders

GTA war schon immer eine besondere Spiele-Reihe, schon GTA 3 war ein Meilenstein des Open-World-Genres. Spätestens seit GTA: San Andreas verfestigte die Reihe ihren popkulturellen Status, auch abseits der Gaming-Bubble. Das lag nicht nur an spielerischen Elementen, sondern auch an Kontroversen. Die berühmteste war wohl die Hot Coffee-Kontroverse, bei der man eine angeblich entfernte Sexszene freischalten konnte – darüber berichtete 2005 beispielsweise der Spiegel.

Schaut man sich den letzten Teil der Reihe an, dann war auch dieses Spiel zum Release ein großes Phänomen. GTA 5 setzte nicht nur einen Meilenstein für die Reihe, das Spiel wurde zum 2. erfolgreichsten Spiel aller Zeiten, wenn man die Verkaufszahlen von über 230 Millionen Einheiten betrachtet (Quelle: Take-Two Interactive).

Das lag nicht nur an der Qualität des Spiels, auch die Medienlandschaft änderte sich. YouTube war viel größer als noch zu Zeiten von GTA: San Andreas und GTA 4, wodurch Mysterien, Let’s Plays und Theorien mehr Aufmerksamkeit generieren konnten. Besonders vorteilhaft für GTA 5 war 2 Wochen nach dem Release am 17. September 2013 der Start von GTA Online.

Eine große Multiplayer-Erfahrung eröffnete Spielern eine völlig neue Dimension, das Spiel zu zocken. Immerhin erhält der Modus bis heute Content. Einen besonderen Einfluss hatte GTA Online aber auch auf Social-Media-Plattformen, besonders für YouTuber und Twitch-Streamer – die Rollenspiel-Szene eröffnete neue Möglichkeiten für Streams und Videos und war für einige Creator der Weg zum Erfolg.

In GTA 6 werden Influencer und Social Media wohl auch eine wichtige Rolle spielen:

Wird es jemals wieder einen Release wie GTA 6 geben?

GTA 6 wird wohl der größte Gaming-Release aller Zeiten und auch finanziell wird das Spiel eines der erfolgreichsten aller Zeiten werden. Das Spiel wird in klassischen Medien und auf den Social-Media-Plattformen dominieren, auch abseits der Gaming-Landschaft.

Aber ich glaube nicht, dass wir jemals wieder so einen Release-Hype erleben werden. Social-Media ist mittlerweile so weit entwickelt, dass der initiale Hype auch für die nächsten Jahrzehnte so gut dokumentiert ist, dass man den Hype nachschlagen und analysieren kann.

GTA 6 ist ein neues GTA in dieser modernen Zeit und wird einen Einfluss auf die kommenden Monate, wahrscheinlich sogar Jahre haben, wenn dann doch ein neuer Online-Modus erscheinen sollte. Aber damit verfestigt sich GTA 6 auch in der modernen Zielgruppe und wird ein Teil des jungen Zeitgeistes, den man täglich beispielsweise auf TikTok sehen kann.

Man konnte beobachten, wie sich die Dynamiken zwischen dem kommenden Spiel und unzähligen Leaks bildeten. Diese Leaks waren nicht einfache Gerüchte, sie verselbstständigten sich und wurden zu einem Teil der Medien. Das hatte GTA noch nie, weil Social Media zum Release des 5. Teils anders war.

Selbst ein potenzielles GTA 7 könnte diese Vorfreude wohl nicht mehr generieren, denn ist der neue Teil am 19. November 2026 erschienen, weiß man, wie ein modernes, ein Next-Gen-GTA aussieht. Das Spiel wird gefeiert, analysiert und auseinandergenommen werden.

Aber Hypes halten kürzer als vorher und gefühlt jede Woche gibt es einen neuen Social-Media-Hit. Auch GTA wird sich diesem Kreislauf irgendwann beugen müssen, aber bis dahin zeigt der 6. Teil erstmal, welchen gigantischen Einfluss ein Spiel über Gangster auf die gesamte Welt haben kann.

Aber wie steht ihr zu GTA 6? Freut ihr euch auf den Release oder seid ihr vom Hype genervt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ein wichtiger Teil der GTA-Reihe ist auch der Soundtrack. Warum das so ist, erklärte MeinMMO-Redakteurin Caro: GTA 6 zeigt gemeinsam mit verschiedenen Musikern, was wir vom Soundtrack des Spiels erwarten können – und der muss slappen