GTA 6 auf Netflix war wohl goldrichtig für Take-Two, Vorbestellungen gehen nach dem tieferen Einblick durch die Decke

Seitdem Rockstar mit dem tieferen Einblick zu GTA 6 endlich mehr zeigte als nur mit 2 Trailern und Screenshots, zeigt sich: Marketing kann wirklich funktionieren. Das beweisen auch die Vorbestellungen, die dank der 27 Minuten Videomaterial heftig angestiegen sind.

Um wie viel sind die Vorbestellungen angestiegen? Die Datenplattform Sensor Tower konnte festhalten, dass die Vorbestellungen nach dem 27. August, also nach dem Tag der Netflix-Premiere zu GTA 6, erneut ordentlich angezogen haben.

Rockstar war bereits selbst überrascht, wie vorbestellungsfreudig ihre Fans tatsächlich sind. Anhand der Daten von Sensor Tower haben sich diese nach der Veröffentlichung des tieferen Einblicks jedoch vervierfacht, genau um 436 % (Quelle: Notebookcheck).

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

27 Minuten überzeugen noch mehr Interessierte zum Kauf

Welche weiteren Informationen bietet Sensor Tower? Nach dem 27. August stiegen die Vorverkäufe für die PS5 sowie die Xbox ordentlich an, wobei jedoch vor allem PlayStation-Spieler besonders bereitwillig waren, in die Tasche zu greifen. Die Verkäufe für die PS5 stiegen binnen eines Tages auf 606 %, die für die Xbox um entspanntere, aber dennoch solide 127 %.

Vorbestellerzahlen von GTA 6 vom 28. Juli bis zum 28. August 2026 (Bildquelle: Sensor Tower, via Notebookcheck)





Anhand dieser Reaktion nach dem ersten wirklichen Marketingzug zeigt sich nicht nur, dass der Ansatz anscheinend funktioniert. Es bleibt auch spannend, wie es sich weiterentwickeln wird. Schließlich sagte CEO Strauss Zelnick, dass das Marketing zu GTA 6 aus einer Vor-, Haupt- und Nachspeise bestehen wird (Quelle: gamesindustry.biz).

Hättet ihr erwartet, dass der tiefere Einblick auf Netflix und YouTube solche Ergebnisse erzielt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Seit dem 27. August, an dem erste Journalisten und Influencer ihr Wissen von Rockstar teilen durften, haben wir auch nähere Informationen zu der Länge des Spiels: GTA 6: Spielzeit – Wie lange braucht man zum Durchspielen?