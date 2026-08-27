GTA 6 Gameplay auf Netflix: Alles Wichtige zum Stream im Live-Ticker

Heute Abend startet der vertiefte Gameplay-Einblick zu GTA 6 auf Netflix. Wir sind live dabei und halten euch zu allem auf dem Laufenden, wie ihr euch am besten vorbereitet und was gezeigt wird, sobald es losgeht.
11:37 Uhr
Caro ist raus und um 20:00 Uhr wieder da. Sobald Dariusz am Start ist, geht es weiter! Bis heute Abend!
11:18 Uhr
Caro: Bevor ich mich gleich in meine Pause vor dem GTA-6-Sturm heute Abend verabschiede und Dariusz übernimmt – nach dem Deepdive im Dazed-Magazin hoffe ich neben dem Gameplay (wer hätte nur damit gerechnet) auch, mehr zu den Charakteren zu sehen, vor allem zu den Beziehungen untereinander, besonders zwischen Jason und Lucia.
Rockstar hat versprochen, dass die Romanze nicht so nebenbei erzählt werden soll, sondern durchgehend spürbar sei. Ich hab schon zuvor berichtet, dass das für mich wie ein Träumchen klingt, und ich würde mich sehr freuen, heute abend mehr dazu zu sehen.
Was würdet ihr am liebsten sehen?
10:50 Uhr
Guten Morgen zusammen, heute Abend geht es los! Um 21:00 Uhr startet „Grand Theft Auto VI: Ein ausführlicher Blick“ auf Netflix. Ich bin Caro und Dariusz und ich sind für euch live dabei!
Noch knapp 10 Stunden haben wir Zeit, uns gemeinsam vorzubereiten, wenn man direkt zur Premiere mitschauen möchte.
Habt ihr einen Netflix-Account? Habt ihr euch Zeit genommen? Snacks? Ein Support-Kuscheltier, Freunde oder Partner, die dabei sind?
Wir werden heute Abend zu zweit mitverfolgen, was Rockstar auftischen wird, und euch live informieren, was zu sehen ist und was die Community denkt. Wir freuen uns!
GTA 6 Reveal auf Netflix: Alle Infos zu Start, Uhrzeit, Länge und mehr
Wann startet der ausführliche Blick? Auf Netflix könnt ihr ab 21:00 Uhr deutscher Zeit dabei sein, wenn neue offizielle Inhalte zu GTA 6 gezeigt werden. Auf YouTube erscheint das selbe Material 6 Stunden später, um 3:00 Uhr morgens in der Nacht des 28. Augusts.
Was brauche ich, um den Einblick zu sehen? Wenn ihr direkt auf Netflix mitschauen wollt, benötigt ihr entweder ein kostenpflichtiges Netflix-Abo oder den Zugriff auf einen kostenlosen Probemonat, sofern ihr diesen noch nicht getestet habt.
Wie lang ist das gezeigte Material? Rockstar hat bisher noch keine Informationen dazu gegeben, wie lang der ausführliche Einblick auf GTA 6 dauern wird. Auf X gibt es Gerüchte, dass es sich womöglich um 3 Episoden handelt, die zusammen eine Gesamtdauer von ca. einer Stunde ergeben. Das ist jedoch weder bestätigt noch widerlegt.
Was werden wir zu sehen bekommen? Man kann damit rechnen, dass Rockstar nun erstmals offizielles Gameplay zeigen wird. Fans vermuten jedoch aufgrund der Netflix-Aufmachung, dass es auch cinematische Szenen geben wird.
Seid ihr heute Abend mit dabei? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen! Wir updaten den Ticker zügig mit frischen Infos und freuen uns auf das, was Rockstar solange vorenthalten hat. Rockstar hat heute bereits durch einen Deepdive im Dazed-Magazin viele neue Informationen preisgegeben: Lucia und Jason aus GTA 6 posen wie Supermodels, doch das kann sich schnell ändern, wenn ihr euch ungesund verhaltet
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Kommentare
Ich bin gespannt ob wir alle heute um 21:00 Uhr in den Genuss der Vorschau kommen werden, oder ob der Andrang so groß ist, dass die Server das nicht aushalten.
Ich für meinen Teil habe erfolgreich alle Leaks umschifft und freue mich auf heute Abend.
Oh gott, bitte nicht 😅 Aber spannend wird es … Falls du die Zeit findest, hau gerne ab und zu deine Eindrücke in die Kommentare, wir sind mindestens zu zweit am Start und würden uns freuen!