GTA 6 Gameplay auf Netflix: Alles Wichtige zum Stream im Live-Ticker

11:37 Uhr

Caro ist raus und um 20:00 Uhr wieder da. Sobald Dariusz am Start ist, geht es weiter! Bis heute Abend!

11:18 Uhr

Caro: Bevor ich mich gleich in meine Pause vor dem GTA-6-Sturm heute Abend verabschiede und Dariusz übernimmt – nach dem Deepdive im Dazed-Magazin hoffe ich neben dem Gameplay (wer hätte nur damit gerechnet) auch, mehr zu den Charakteren zu sehen, vor allem zu den Beziehungen untereinander, besonders zwischen Jason und Lucia.

Rockstar hat versprochen, dass die Romanze nicht so nebenbei erzählt werden soll, sondern durchgehend spürbar sei. Ich hab schon zuvor berichtet, dass das für mich wie ein Träumchen klingt, und ich würde mich sehr freuen, heute abend mehr dazu zu sehen.

Was würdet ihr am liebsten sehen?

10:50 Uhr

Guten Morgen zusammen, heute Abend geht es los! Um 21:00 Uhr startet „Grand Theft Auto VI: Ein ausführlicher Blick“ auf Netflix. Ich bin Caro und Dariusz und ich sind für euch live dabei!

Noch knapp 10 Stunden haben wir Zeit, uns gemeinsam vorzubereiten, wenn man direkt zur Premiere mitschauen möchte.

Habt ihr einen Netflix-Account? Habt ihr euch Zeit genommen? Snacks? Ein Support-Kuscheltier, Freunde oder Partner, die dabei sind?

Wir werden heute Abend zu zweit mitverfolgen, was Rockstar auftischen wird, und euch live informieren, was zu sehen ist und was die Community denkt. Wir freuen uns!