Lucia und Jason aus GTA 6 posen wie Supermodels, doch das kann sich schnell ändern, wenn ihr euch ungesund verhaltet

Kurz vor dem tieferen Einblick in GTA 6 auf Netflix und YouTube offenbart ein Deep Dive mit Rockstar viele Antworten auf die Fragen, die sich Fans seit der Ankündigung stellen. Es wird klar: Euer Verhalten wird eine größere Rolle spielen als in den vorherigen Teilen der Reihe.

Was erfahren wir in dem neuen Deep Dive? Gemeinsam mit Rockstar tauchte das Dazed-Magazin tiefer in GTA 6 hinein und offenbarte massenhaft neue Informationen zu der Spielerfahrung, die Fans erwarten können. Mit all den Details wird ein Oberthema schnell deutlich: Euer Verhalten und eure Entscheidungen werden in GTA 6 eine deutlich größere Rolle spielen als zuvor.

Chaos und Anarchie gelten als Identität von GTA-Games, doch mit dem 6. Teil will Rockstar ein Erlebnis schaffen, das nicht nur realistischer ist: Es wird euch mehr belohnen, aber auch bestrafen können.

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Euer Verhalten hat Konsequenzen und das werden Jason und Lucia am eigenen Körper spüren

Wie können diese Konsequenzen aussehen? Ein Beispiel dazu, das euch im Spiel auch ins Auge fallen wird, ist das Aussehen der beiden Protagonisten, Lucia Caminos und Jason Duval. Beide zieren das Cover des Dazed-Magazins in stylischen Outfits und einem cleanen Look (Quelle: dazeddigital.com), doch das wird im Spiel nicht immer gegeben sein.

In GTA 6 wird sich das Aussehen der beiden Charaktere, je nachdem, wie gesund oder ungesund ihr euch verhaltet, drastisch verändern. Essen und Sport werden sich auf die Körper der beiden auswirken, genau wie genug oder zu wenig Schlaf, mehrtägige Alkohol- oder weitere Drogenexzesse.

Die Welt wird auf das Verhalten der Spieler reagieren, ob als Rückmeldung durch das Aussehen oder auch als Reaktion von NPCs, wenn man sich spontan dazu entscheidet, eine Waffe zu ziehen, um Amok zu laufen.

Welche weiteren Informationen birgt der Artikel? Der Artikel beinhaltet weitere Informationen, die mehr Klarheit für Spieler bringen:

Rockstar gibt an, dass sich die Größe seines Teams seit Red Dead Redemption 2 mehr als verdoppelt hat.

Die Spielwelt ist realistischer und reaktiver gestaltet. NPCs reagieren auf die Handlungen der Spieler, und das offene Tragen eines Gewehrs kann Aufmerksamkeit erregen.

Spieler können zwischen Jason und Lucia wechseln, auch während des Fahrens und im Kampf.

Es wird ein eigenes Social Media im Spiel geben, das genutzt werden kann.

Rockstar hat jahrelang damit verbracht, Florida, vor allem Miami, und die dortige Kultur zu erforschen. Außerdem standen sie während der Entwicklung im Kontakt mit Ex-Kriminellen, Polizeibeamten, Club-Besitzern, Waffenhändlern, Rennfahrern und anderen Einheimischen.

Mehr als 50 Künstler haben an Street Art im Spiel gearbeitet.

Wegen Lucia als erster weiblicher Protagonistin haben sie sich stark mit der Komplexität weiblicher Charaktere befasst und wollen bewusst mehr Spielerinnen mit GTA 6 überzeugen.

Das Spiel wird eine viel vielfältigere Population an NPCs bieten, mit unterschiedlichem Aussehen, Kleidung, Verhalten und Hintergründen.

Wie findet ihr diese neuen Informationen? Und seid ihr gespannt, was wir heute Abend noch erfahren werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Rockstar scheint ihr langes Schweigen zu den Leaks sowie die Infodürre zu GTA 6 mit dem Auftrag des tieferen Einblicks auf Netflix und YouTube offiziell beendet zu haben. Gestern meldeten sie sich mit einem ersten Statement: GTA 6: Rockstar bricht sein Schweigen zu den Cyberleek-Leaks