GTA 6 Online: Während Rockstar eisern schweigt, hat der Twitch-CEO gerade ausgeplaudert, wann wir mit dem Multiplayer rechnen können

Viele Spieler hoffen auf einen Multiplayer für GTA 6, darunter auch Streamer. Auf Twitch ist die Rollenspiel-Szene zu GTA Online riesig, weshalb sich der CEO offenbar bereits mit Rockstar zum Release ausgetauscht hat.

Was sagt der Twitch-CEO zum Multiplayer? In einem Interview mit Bloomberg sprach Dan Clancy über die Auswirkungen von GTA 6 auf Twitch. Zum Release soll es demnach „einen großen Anstieg“ geben – aber einen noch größeren „wenn sie den Multiplayer nächstes Jahr rausbringen“. Das bedeutet: 2027 könnte es ein GTA 6 Online geben.

Das bedeutet zwar immer noch mindestens einige Monate Wartezeit, ist aber dennoch deutlich mehr, als wir offiziell von Rockstar bekommen haben. Denn die GTA-Entwickler haben bislang noch nicht einmal bestätigt, dass es eine neue Version des Online-Modus geben soll. Zum Start der Vorbestellungen im Juni war sogar ausdrücklich von einer „Singleplayer-Erfahrung“ die Rede.

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Dementsprechend ist auch noch unklar, was der neue Multiplayer für das aktuelle GTA 5 Online bedeuten könnte. Es besteht durchaus eine Chance, dass beide Versionen parallel laufen werden, sofern genug Interesse bei den Spielern besteht. Im vergangenen Jahr hatte Take-Two-Chef Strauss Zelnick über den asiatischen Launch von NBA 2K Online im Jahr 2012 und den Nachfolger von 2017 gesprochen. Beide Versionen werden bis heute betrieben.

Die Informationen sollen aus einem langen Gespräch stammen, das Clancy mit Rockstar geführt habe. Das leuchtet auch ein, denn allein die Live-Reaktionen zum großen Netflix-Reveal zwangen Twitch in die Knie. Zur Spitze hatten dort über 1,8 Millionen Zuschauer gleichzeitig reingeschaut. Für den Release am 19. November will man daher gewiss gut gerüstet sein.

Wie geht es euch? Werdet ihr nach GTA 6 nochmal zu GTA 5 Online zurückkehren? Oder braucht ihr gar keinen neuen Online-Modus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Viele Fans warten sehnlichst auf eine neue Version von GTA Online, darunter auch MeinMMO-Redakteurin Caro. Warum, das könnt ihr hier nachlesen: Ein Multiplayer für GTA 6 ist meine letzte Hoffnung, weil Rockstar Frauen in GTA Online im Stich gelassen hat