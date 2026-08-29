Für GTA 6 klaut Rockstar bei seinen eigenen Spielen: 13 Details, die wir aus GTA Online und RDR2 kennen

Rockstar Games hat uns mit dem 26‑minütigen Reveal von GTA 6 mehr als genug Material zum Analysieren geboten. In den nächsten Tagen seht ihr nun an jeder Ecke “x neue Details, die ihr verpasst habt” oder so. Wir machen es heute anders und schauen uns Dinge aus dem Reveal an, die wir schon aus vorherigen Spielen von Rockstar Games kennen und die mit GTA 6 zurückkehren.

Wiederkehrende Automarken und ‑modelle

Im Showcase haben wir HAUFENWEISE Autos gesehen, davon viele, die bereits aus GTA V/GTA Online bekannt sind. Besonders auffällig war natürlich Jason’ und Lucias roter BMW. Dabei war zu erkennen, dass der Klassiker der deutschen Automobilbranche in GTA 6 wieder Übermacht Sentinel heißen wird. Das exakte Modell von Jason und Lucia könnte dabei ein Sentinel Classic sein.

Außerdem waren verschiedene Declasse Vigero (Camaro) sowie Gallivanter Baller zu sehen. Und eine besondere Rolle spielte im Showcase auch ein Benefactor Schafter, mit dem Jason und Lucia nach einem Banküberfall ihres neuen Komplizen vor der Polizei abhauen. Besagter Banküberfall führt uns zum nächsten Punkt:

Die Fleeca Bank

Als Jason und Lucia ihren neuen Komplizen kennenlernen, hat er gerade eine Bank überfallen, die man bei einer Kameraperspektive auch im Hintergrund sehen kann: eine Filiale der Fleeca Bank. Von dem Bankunternehmen gab es auch in GTA V mehrere Standorte, darunter eine in Chumash, die ihr in GTA Online plündert. Das ist der erste Heist, den ihr im Online-Modus spielen könnt.

Vice City Customs?

Nach einem Verbrechen ist es in GTA V ein bekanntes Mittel, wenn die Cops gerade aus der Sichtweite sind, Los Santos Customs zu besuchen. Eine frische Lackierung hilft dabei, die Verfolger schneller loszuwerden.

Eine ähnliche Interaktion wird es wohl auch in GTA 6 geben, denn zumindest war in dem Reveal zu sehen, wie Jason und Lucia nach einem Verbrechen in eine Werkstatt fuhren, die hinter ihnen das Tor schloss, während der Mechaniker noch begrüßende Worte an die beiden maskierten Kriminellen richtete.

Gruppe 6

Passend zum Banküberfall ist in einer Szene während des Deep-Dives auch ein Geldtransporter des Unternehmens Gruppe 6 zu sehen. Diese konntet ihr bereits in GTA 4 und GTA 5 finden und sogar ausrauben. Dabei handelt es sich um gepanzerte weiße Transporter mit grünen Farbelementen.

Post OP

Ein weiteres Unternehmen, dessen Transporter im Reveal kurzzeitig zu sehen war und das wir bereits aus Vorgängern kennen, ist PostOP. Das Logistikunternehmen zeichnet sich durch braune Lieferfahrzeuge aus, die auffällig stark an UPS erinnern.

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Eine Biermarke für Holzfäller

Innerhalb von den 26 Minuten haben wir mehrmals gesehen, wie verschiedene Figuren Alkohol konsumieren. Jason hat sich etwa ein Bier genehmigt, während er auf Lucia wartete, die sich gerade für ein Treffen fertig machte. Es standen auch verschiedene Spirituosen in Läden, die das Ganovenpaar ausgeraubt hat.

Eine Marke kam dabei besonders oft vor: Logger. Diese kennen wir nicht nur aus GTA V, sondern bereits aus San Andreas, Liberty City Stories, Vice City Stories und GTA 4.

Die legendäre, deutsche Biermarke aus GTA V, Pisswasser, konnten wir bislang noch nicht entdecken.

Ein Unternehmen, das Sponsor für Rennautos war

Kurz vor dem Ende des Trailers sehen wir Lucia mit einem Mann kämpfen. Währenddessen liegt eine Zigarettenpackung der Marke „Redwood“ am Boden. Diese ist ähnlich wie Logger bereits aus verschiedenen GTA-Teilen bekannt, darunter erneut San Andreas, Liberty City Stories und GTA 4.

In GTA 5 gibt es in Blaine County sogar die „Redwood Lights“-Motocross-Rennstrecke. Außerdem gibt es verschiedene Rennlackierungen sowie den Bravado Redwood Gauntlet, ein Racing-Musclecar.

Fleisch aus dem Wilden Westen

Bier und Kippen, was fehlt da natürlich noch? FLEISCH. Als Jason sein Bier schlürft, sieht er eine Fernsehwerbung von „The Prairie Sandwich“. Das ist eine Art Burger mit Wurst, Bacon, Fleisch und ein bisschen Käse. Dazu gibts Pommes und ein Root Beer. Insgesamt soll es 30.000 Kalorien haben.

Viel interessanter als dieses ausgewogene Mahl ist jedoch die Einleitung der Werbung: eine fast schon malerische Waldlandschaft mit den verschiedensten wilden Tieren. Aber wartet mal … Kennen wir den Ort nicht? Wie ein Nutzer auf Reddit erkannte, handelt es sich dabei um eine Location, die ihr 1:1 so in Red Dead Redemption 2 besuchen könnt.

Man könnte jetzt über die Wiederverwertung von alten Assets meckern, aber ich finde, das ist ein witziges Easter Egg. Ihr bekommt quasi einen Burger mit Fleisch aus dem Wilden Westen.

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Ein bekannter Privatjet

Der Reveal offenbarte uns neben wiederkehrenden Autos auch einen Blick auf ein Flugzeug, das uns ziemlich vertraut vorkommt. Bei diesem wird es sich voraussichtlich um den „Shamal“ handeln, einen Privatjet, den es in mehreren GTA-Teilen gibt und den ihr in GTA Online sogar selbst besitze könnt – sogar in Gold, wenn ihr richtig viel Geld verschwenden wollt.

Türen

Okay, ich schrieb es schon bei unserem Liveticker zum Netflix-Reveal, aber es wird in GTA 6 die gleiche Art Türen geben, wie sie bereits in GTA V/GTA Online vorkam. Dort findet ihr sie etwa in den verschiedenen Apartments oder den Büros.

Characterwechsel und die Animation davon

In GTA 6 könnt ihr erneut zwischen den Protagonisten Jason und Lucia hin und her wechseln. Das war natürlich schon lange klar, aber im neuen Gameplay-Reveal haben wir gleich mehrmals die Animation des Wechsels gesehen. Diese ähnelt stark der Umsetzung in GTA 5: Die Kamera zoomt kurz raus, das Bild verfärbt sich und dann zoomt die Perspektive beim Wechsel auf die andere Person wieder rein.

Der Wechsel selbst sieht allerdings etwas spannender aus als im Vorgänger: So war etwa eine Szene zu sehen, in der zunächst Jason gesteuert wird, der gerade nur Beifahrer im Auto ist und auf ihre Verfolger schießt. Dann folgt während der Fahrt der Charakterwechsel und es wird Lucia gesteuert. Man kann also wahrscheinlich selbst während der Fahrt die Führung über ein Fahrzeug übernehmen oder sie abgeben.

Auftritt einer Figur aus GTA Online

Bei der letzten Mission, die uns im GTA‑6-Reveal gezeigt wird, werden Jason und Lucia von einer Dame empfangen, die sie mit ihrem neuen „Kunden“ in Verbindung bringt. Das Pärchen soll diesen bei einer Veranstaltung schützen und gerät dabei natürlich in eine Schießerei.

Die Dame, die den Kontakt herstellt, heißt Valentina. Einem Reddit-Nutzer fiel auf, dass wir sie bereits aus GTA Online kennen. Dort stand sie mit Mr. Faber in Kontakt und taucht in der Intro-Sequenz der „Hands On Car Wash“ vom Money-Fronts-Update auf. Sie wird gesehen, als sie den Privatjet von Faber verlässt.

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Gunfight- und Kill-Zeitlupe

Im Gameplay-Showcase war mindestens zweimal eine Kill-Zeitlupe zu sehen, nachdem Jason einem Gegner einen tödlichen, präzisen Treffer versetzt hatte. Eine solche Zeitlupe gab es auch in Red Dead Redemption 2, wenn Arthur Gegnern beispielsweise ins Gesicht schoss.

Außerdem sehen wir, dass Jason wieder eine Fähigkeit besitzt, wie ihr sie auch in Red Dead Redemption oder mit Michael in GTA V einsetzen konntet. Im Detail sehen wir beim Einsatz der Fähigkeit, wie die Zeit stark verlangsamt und Schwachpunkte am Körper der Gegner hervorgehoben werden. Der Kopf des Kontrahenten strahlte etwa rot und signalisierte: „Schieß auf mich, für einen schnellen Kill.“

Habt ihr weitere Dinge entdeckt, die ihr bereits aus den Vorgängern kanntet? Schreibt sie uns in die Kommentare!

Der Gameplay-Reveal von GTA 6 auf Netflix (und 6 Stunden später auf YouTube) kam bei vielen Fans unheimlich gut an. Besonders die Grafik konnte viele Gamer überzeugen. Trotzdem gab es nun auch eine Meldung, die bei einigen Interessenten nicht so gut ankam. Das Problem: 30 FPS. Mehr dazu hier: Auch wenn GTA 6 gestern Netflix gerockt hat, gibt es 2 Details, die gerade Vorbestellungen kosten