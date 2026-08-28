Auch wenn GTA 6 gestern Netflix gerockt hat, gibt es 2 Details, die gerade Vorbestellungen kosten

Derzeit prasseln unfassbar viele Eindrücke auf die Fans von GTA 6 ein. Die meisten Neuigkeiten machen Lust auf mehr. Es gibt aber auch zwei potenzielle Dämpfer für die Vorfreude manch eines Spielers.

Was sind das für Dämpfer? Derzeit machen Berichte die Runde, die auf konkreten Aussagen von Entwicklern bei Rockstar basieren sollen. Laut diesen Berichten soll GTA 6 derzeit auf PS5 und PS5 Pro mit 30 Bildern pro Sekunde laufen und es sei derzeit unklar, ob man die 60 FPS möglich machen kann. Letzteres scheint bis zum Launch unwahrscheinlich.

Das würde aber auch zu den letzten Open-World-Blockbustern von Rockstar passen: GTA 5 erhielt seine 60-FPS-Option erst mit dem Next-Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series. Red Dead Redemption läuft bis heute auf keiner Konsole mit 60 Bildern pro Sekunde.

Der zweite Knackpunkt: Laut den Berichten soll GTA 6 zum Start keine optionale Ego-Perspektive bieten. Wenn das stimmt, müsst ihr die beiden Hauptfiguren also zwingend aus der Third-Person-Perspektive steuern, die in der jüngsten Gameplay-Präsentation zu sehen war.

Update vom 28. August 2026: Wir haben auf der zweiten Seite nochmal kurz und knapp die aktuell bekannten Infos zu den technischen Features der Konsolen-Version von GTA 6 zusammengefasst. Diese Seite werden wir ergänzen, sobald es weitere Details von Rockstar selbst gibt.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

„Vielen Dank, dass ihr mich in meiner Entscheidung bestätigt habt, keine 1.000 Dollar in eine PS5 Pro zu stecken“

Wie reagiert die Community auf diese Berichte? Teils mit Sarkasmus, teils mit spürbar gedrosselter Vorfreude auf den Konsolen-Start von GTA 6. Hier nur eine Auswahl von hunderten Kommentaren zu dem Thema:

ChefDeezy schreibt auf Reddit: „Natürlich sind sie sicher, dass sie 60 FPS schaffen. Es ist nur so, dass man das für die PS6-/Helix-/PC-Portierungen noch einmal kaufen muss, um es zu bekommen.“

rcbz1994 fragt sich auf Reddit: „Was sind denn dann die Vorteile, das Spiel auf einer PS5 Pro zu spielen? 40 FPS?“

Sogar der Branchen-Insider Paul Tassi witzelt auf X: „Nun, vielen Dank Rockstar, dass ihr mich in meiner Entscheidung bestätigt habt, keine 1.000 Dollar in eine PS5 Pro zu stecken.“

Acrobatic_Internal_2 trauert auf Reddit hingegen der fehlenden Ego-Perspektive hinterher: „Ich weiß, dass der First-Person-Modus in früheren Spielen eher nachträglich hinzugefügt wurde, aber nachdem so viel Liebe zum Detail in diese Welt gesteckt wurde, ist das wirklich schade. Ich hatte vor, in der First-Person-Perspektive zu fahren und mir all die geometrischen Details, die sie in die Welt eingebaut haben, genauer anzusehen. Vor allem wäre es fantastisch gewesen, ganz in das Auto einzutauchen, so wie es bei Cyberpunk der Fall war.“

matt-is-sad sieht das auf Reddit auch so: „Ich liebe es, in der Ego-Perspektive zu fahren. Das nervt mich echt.“

Manch ein Spieler schreibt daher gerade, dass er oder sie sich aufgrund dieser Dinge dazu entschieden habe, bis zur PC-Portierung von GTA 6 mit dem Kauf zu warten. Wie sieht es bei euch aus? Sind euch 60 FPS oder eine optionale Ego-Perspektive wichtig? Oder spielt das bei der Kaufentscheidung keine Rolle?

Verratet es uns gern in den Kommentaren! Klar ist in jedem Fall, dass sich noch viel mehr Fans nach der Gameplay-Premiere lediglich auf den Release im November freuen. Zu denen gehört auch Kollegin Caro: GTA 6 merzt die größte Schwäche des Vorgängers aus, der November kann nicht früh genug kommen