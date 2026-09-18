GTA 6 erscheint zunächst exklusiv für Konsolen, doch ein Satz vom CEO von Take-Two dürfte vielen PC-Spielern Hoffnung machen 

In dem jährlichen Shareholder-Meeting von Take-Two wurde CEO Strauss Zelnick dazu befragt, wie es um die Veröffentlichung von PC-Spielen steht. Der Chef gibt mit seiner Antwort ein erstes Zeichen, das Hoffnung für GTA 6 abseits von Konsolen macht.

Wie steht es um die PC-Version für GTA 6? In dem jährlichen Shareholder-Meeting von Take-Two fand ein Q&A mit CEO Strauss Zelnick statt, das ein paar neue Details zu GTA 6 offenbarte. Dabei wurde er auch gefragt, ob die derzeitige Verknappung der PS5, die wohl durch den baldigen Release von GTA 6 entstanden ist, zu Veränderungen bei der Veröffentlichung von PC-Spielen führt.

GTA 6 wird weder in der Frage noch in der Antwort genannt. Doch die Aussage des Chefs gibt ein hoffnungsvolles Zeichen, dass eine PC-Version für GTA 6 für Rockstar dank seiner Zielgruppe und Take-Two „immer wichtiger“ werden mag.

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Take-Two und Rockstar wollen alle „nennenswerten Zielgruppen“ zufriedenstellen

Wie äußert sich Strauss Zelnick genau? Auf die Frage aus dem Q&A antwortet der CEO wie folgt:

Ich gehe davon aus, dass sich diese Frage auf den Rhythmus der PC-Veröffentlichungen bezieht. Die Strategie des Unternehmens sieht im Allgemeinen vor, im Laufe der Zeit Titel für alle Plattformen zu veröffentlichen, für die es eine nennenswerte Zielgruppe gibt. Das ist jedoch nicht immer der Fall, und sollten Plattformen nicht mehr rentabel sein, würden wir diese Strategie natürlich ändern. Ich möchte außerdem anmerken, dass die PC-Plattform für unser Unternehmen im Laufe der Zeit immer wichtiger wird. Strauss Zelnick im Q&A des diesjährigen Shareholder-Meetings von Take-Two, via GTAVice.net

Was bedeutet das für GTA 6? Rockstar setzt einen großen Wert auf ihre Kernzielgruppe. Die hat Rockstar zunächst auf Konsolen angesetzt, die sie mit GTA 6 als erste bedienen wollen.

Mit seiner neuen Aussage wird jedoch deutlich, dass es weitere Plattformen für das Unternehmen gibt, die eben immer wichtiger werden. Da die PC-Plattform für Rockstar immer wichtiger werden soll, spricht das auch dafür, dass Rockstar eine PC-Version von GTA 6 wohl nicht nur als ein „Nice to have“ ansieht, sondern als eine wichtige Zielgruppe, die sich sowieso bereits danach sehnt.

Was haltet ihr von dieser Aussage? Seht ihr darin ein Lebenszeichen für die PC-Version von GTA 6? Und welche Plattform bevorzugt ihr persönlich? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Alle Infos zu GTA 6 auf dem PC, die es bisher gibt, findet ihr hier: GTA 6: Wann kommt die PC-Version?