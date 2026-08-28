GTA 6: Wann kommt die PC-Version?

Zum Release erscheint GTA 6 erst einmal nur für PS5 und Xbox Series. Doch was ist mit der PC-Version? Wir haben für euch alles, was ihr dazu wissen müsst.

Wann kommt GTA 6 auf den PC? Bisher gibt es keinen genauen Releasetermin für die PC-Version. Wann sie kommen könnte, lässt sich bislang noch nicht abschätzen.

Möglich wären einige Monate oder sogar über ein Jahr Wartezeit. Als GTA 5 damals erschien, mussten Spieler ungefähr 19 Monate warten, bis sie das Spiel nach Konsolen-Release auf dem PC zocken konnten.

Ihr müsst euch also leider erstmal gedulden und wir geben euch hier sofort Bescheid, sobald Näheres bekannt ist.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Warum kommt die PC-Version später? Wie Strauss Zelnick, der Chef von GTA 6, in einem Interview erklärte, soll es zwar eine PC-Version geben, allerdings möchten die Entwickler zuerst die Kernspieler bedienen, und das seien die Konsolen-Fans auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S.

Für wen lohnt es sich zu warten? Laut Berichten soll GTA 6 derzeit auf PS5 und PS5 Pro mit 30 Bildern pro Sekunde laufen und es sei derzeit unklar, ob man die 60 FPS möglich machen kann. Letzteres scheint bis zum Launch unwahrscheinlich. Dass ein PC diese Leistung erbringt (sofern er die richtige Hardware mitbringt), ist deutlich wahrscheinlicher.

Wem das also sehr wichtig ist und wer einen solchen PC besitzt, für den könnte sich das Warten lohnen. Insbesondere wenn euch hohe FPS und eine möglichst gute Performance mit schöner Grafik wichtig sind, kann es zumindest sinnvoll sein, erstmal die Füße stillzuhalten und abzuwarten, ob zeitnah neue Infos zu einem PC-Release kommen.

Bis zum Release ist es noch eine Weile hin und es gibt quasi täglich neue Infos oder Entdeckungen aus der Community. Damit ihr immer up-to-date seid, haben wir für euch einen Countdown-Ticker mit allen wichtigen, täglichen Neuigkeiten parat: GTA 6: Die aktuellsten News von Rockstar und der Community im Ticker