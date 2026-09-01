Wer für GTA 6 noch eine PS5 Pro braucht, sollte sich lieber beeilen, denn nach der Netflix-Premiere steigen nicht nur die Preise

Nach dem Reveal auf Netflix gingen nicht nur die Vorbestellungen für GTA 6 deutlich in die Höhe – auch die PS5 Pro wird deutlich gefragter, was schon jetzt für Probleme sorgt.

Was ist das Problem? Wie Techpowerup.com berichtet, sind in den USA die Vorräte an PS5-Pro-Konsolen förmlich leergesogen und die Preise für noch vorhandene Exemplare in die Höhe geschnellt, nachdem GTA 6 seinen exklusiven Deep Dive auf Netflix ausgestrahlt hatte. So würden Drittanbieter wie Amazon oder Walmart rund 1.300 US-Dollar für eine Konsole verlangen, die sonst regulär 899 US-Dollar kosten würde.

Im offiziellen PlayStation Store würde die PS5 Pro zwar noch für den normalen Preis angeboten, allerdings ist sie dort zu jetzigem Zeitpunkt nicht lieferbar und es ist unklar, wann neue Vorräte verfügbar werden.

Grund dafür dürften unter anderem eine explizite Optimierung des Spiels für die PS5 Pro und ein erst deutlich später eintretender Release für den PC sein.

Wer jetzt denkt: „Ja, gut, das sind ja aber nur die USA“, sollte lieber innehalten, denn bei uns sieht das momentan nicht viel anders aus.

Video starten 10 Bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Aktuelle Preise und Lieferzeiten für die PS5 Pro steigen auch bei uns

Wie wirkt sich das Interesse bei uns in Deutschland aus? Auch bei uns zeigen sich ähnliche Auswirkungen auf den Markt. Wie auch in den USA bietet der offizielle Store eine PS5 Pro mit 2 TB Speicher nach wie vor für 899,99 € an – allerdings ist sie auch hier derzeit nicht lieferbar.

Wollt ihr euch also eine PS5 Pro zulegen, um GTA 6 spielen zu können, müsst ihr entweder warten und hoffen oder auf andere Shops zurückgreifen, beispielsweise:

Amazon Preis bei 999,00 €, aber gewöhnlich versandfertig in 3–7 Monaten (Link) Wollt ihr eine lieferbare Konsole von Drittanbietern über Amazon, müsst ihr derzeit mit zwischen 1.164 und 1.558,33 € rechnen.

MediaMarkt | Saturn Regulärer Preis von 899,99 €, allerdings lieferbar ab frühestens 1.10.2026 (Link) Unklar, ob Lieferung tatsächlich ab dem 1.10. möglich. Bei weiteren Lieferschwierigkeiten kann sich das Datum verschieben. Alternativangebot von 1.349,99 €, sofort versandfertig (Link)



Bei Anbietern wie Otto und Co. taucht die Konsole zum Teil gar nicht erst mehr in der Pro-Version auf und es ist unklar, wann sie dort wieder verfügbar sein werden.

Bei eBay, Kleinanzeigen oder ähnlichen Portalen gibt es ebenfalls etliche Inserate von neuen oder gebrauchten Konsolen – doch hier solltet ihr gerade aufgrund der aktuellen hohen Interessenslage besonders vorsichtig sein.

Denn hier kann es auch schnell zu Wucherpreisen oder Betrugsfällen kommen, wenn ihr nicht aufmerksam seid. Checkt also jedes Angebot am besten mehrfach, ob hier alles stimmig und der Anbieter wirklich seriös ist. Die Verbraucherzentrale hat beispielsweise auf ihrer Website einige Tipps und Hilfsmittel, mit denen ihr Angebote prüfen könnt.

Vergleichsportale wie idealo können helfen, günstige Angebote zu finden, doch wirft man einen Blick auf die Übersicht, sieht es da gerade nicht allzu rosig aus.

Wann sich die Lage wieder ändert, lässt sich schwer voraussagen. Solltet ihr euch also noch eine PS5 Pro zulegen wollen, bevor GTA 6 am 19. November erscheint, solltet ihr euch entweder beeilen oder Geduld beweisen.

Braucht ihr noch eine PS5 Pro für GTA 6 oder habt ihr schon eine? Oder weicht ihr lieber auf eine andere Plattform aus? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Der Reveal auf Netflix kam bei den Fans und bislang skeptischen Interessierten gut an. Das zeigten nicht nur die Communityreaktionen währenddessen und im Anschluss, sondern auch die Vorbestellungen, die rasant in die Höhe stiegen: Die Vorbestellungen von GTA 6 schockten Rockstar bereits vor Wochen, nun haben sie sich bereits vervierfacht