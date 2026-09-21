Twitch-Streamer NoWay wird in LoL ausgedribbelt, bevor das Match überhaupt startet, weil er eine Frage beantwortet

In League of Legends kann es passieren, dass sich eure Teammitglieder schon vor dem eigentlichen Match daneben benehmen, und zwar in der Championauswahl. Dafür hat Riot schon vor dem Start Mechanismen implementiert, um falsches Verhalten zu bestrafen oder Spiele vorab sogar abzubrechen. Doch mit diesem Schutz kann man scheinbar Unfug treiben, wie Twitch-Streamer NoWay am eigenen Leib erfährt.

Trolle und fiese Spieler sind in League of Legends ein Problem, das euch gerne mal bis zu 50 Minuten eurer Lebenszeit verderben kann. Das lässt sich manchmal sogar schon in der Championauswahl vor dem eigentlichen Match absehen.

Um Spielern Frust zu ersparen, aktualisierte Riot zum Start der Season 2026 mit Patch 26.1 das Lobby-System:

Die Championauswahl kann abgebrochen werden, wenn ein Spieler gemeldet wird und klar ist, er würde trollen oder die Spieler erpressen, damit sie aus der Auswahl gehen.

Danach gibt es für diesen Spieler eine Strafe, sodass er für eine gewisse Zeit nicht ins nächste Match gehen kann.

Strafen erhöhen sich bei wiederholtem Auffallen.

Scheinbar ist dieses System nicht perfekt, denn der Twitch-Streamer NoWay musste jetzt erfahren, wie man das System austricksen kann, um andere Leute zu trollen: Er flog aus der Champion-Select, nachdem er eine Trivia-Frage beantwortete.

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Ein Champion-Zitat kickt NoWay aus der Lobby

Wie wurde NoWay aus der Championauswahl gekickt? In einem Clip auf Twitch hält ein Nutzer den Moment aus einem Stream von NoWay vom 19. September 2026 fest. Man sieht ihn in der Auswahl und jeder aus seinem Team hat bereits einen Champion gewählt. Im Chat fragt einer seiner Teammates auf Englisch: League Trivia: Was sagt Trundle, wenn man ihn einloggt?

NoWay antwortet auf Englisch im Chat: Zeit zum Trollen ( Time to Troll ). Eine kurze Zeit später wird das Match dann plötzlich abgeborchen, und NoWay bekommt eine Warnung, dass er, laut seinem Client, für 16 Minuten, keine neuen Matches suchen kann, da er sich falsch verhalten hat und in der Championauswahl gemeldet wurde.

Wie NoWay selbst am 19. September 2026 auf x.com postet, war es wohl der Streamer und Trundle-Experte kaagaroo, der ihn während eines Streams gemeldet hat, nachdem er das Zitat aufsagte (Er wusste aber wohl selbst nicht, dass es NoWay ist). Er wollte ausprobieren, ob wohl was passiert, wenn er ihn nach dem Zitat meldet.

NoWay nimmt das Ganze aber wohl mit Humor. In seinem Tweet schreibt er:

Quelle: X (Stand: 21. September 2026, 11:30 Uhr)

Eine Strafe für kaagaroo fordert er nicht, er verlinkt aber noch den Director of Product bei Riot, Drew Levin, der sich auf X gerne um diverse Probleme von Spielern kümmert. Er soll sich das mal anschauen, damit das System nicht missbraucht werden kann.

Wieso wurde NoWay aus der Championauswahl geworfen? Garantiert kann man es zwar nicht sagen, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Wort Trollen wohl ein Trigger sei, der dem System eine Form von schlechtem Verhalten signalisiert. Aus Spaß solltet ihr aber nicht versuchen, Leute mit so einem Trick rauszukicken. Im Nachhinein könntet ihr aufgrund des Missbrauchs des Reporting-Systems bestraft werden.

Was sagt ihr zum Reporting-System in der Championauswahl? Nutzt ihr es oft oder merkt ihr da keine großen Vorteile? Schreibt uns eure Erfahrung gerne in die Kommentare. Nicht nur ihr könnt von Trollen betroffen sein, selbst dem großen Faker passiert sowas: Auch LoL-Legende Faker wird in seinen Matches von anderen Profis getrollt, doch das kann zu harten Strafen führen