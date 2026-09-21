WoW: Forever greift durch – Spieler mit blöden Namen verlieren Beta-Zugang

Wer den falschen Namen wählt, verliert den Zugang zu WoW Forever. Die Entwickler kennen da keine Gnade.

Mit World of Warcraft Forever führt das Spiel eine neue Möglichkeit ein, Schindluder zu treiben, denn ihr könnt euren Charakteren künftig sowohl Vor- als auch Nachnamen geben. Während viele hier überhaupt kein Problem sehen und sich endlich einen thematisch passenden Nachnamen für ihren Helden überlegen, sehen manche Trolle und Störenfriede darin nur eine neue Möglichkeit, andere zu provozieren oder ihren „Humor“ unter Beweis zu stellen.

Doch Blizzard greift durch: Wer es mit dem Namen übertreibt, verliert den Zugang zur Beta.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Was ist vorgefallen? Im Forum von World of Warcraft fragte ein Spieler, wie er denn wieder Zugang zur Beta von WoW Forever bekommen könnte. Denn sein Account habe den Zugang urplötzlich verloren und eine Begründung von Blizzard habe es angeblich nicht gegeben. Er fühle sich ungerecht behandelt.

Nach einigen Überlegungen gesteht die Person dann, dass sie einen „problematischen Namen“ gewählt habe. Aber das sei, ihrer Auffassung nach, ja gar nicht so schlimm. Immerhin sei das ja ein Beta-Test und da müsse man den Entwicklern ja auch helfen, indem man ihnen zeigt, was für Möglichkeiten mit dem neuen Namenssystem möglich sind. Er sagte dazu:

Am Ende des Tages ist es doch ein Beta-Test. Das Einführen von neuen Namen-Schemata benötigt Stress-Tests in der echten Welt, also warum sollte man Spieler dafür bannen, dass sie Blizzard zeigen, was noch angepasst werden muss?

Auf weitere Nachfragen hin gestand die Person dann, das sein Name eine „kontroverse, historische Figur“ gewesen sei und das ja nichts wäre, das man „nicht auch in einem Geschichtsbuch zu sehen bekäme“.

Nein, die Beta ist nicht zum Testen von depperten Namen

So reagiert Blizzard: Der Support von Blizzard hatte sich unter dem Beitrag gemeldet und vertritt eine klare Linie. Vom Support-Mitarbetier Vrakthris heißt es:

Charakter-Namen müssen sich an unsere Namensregeln halten, auch in der Beta. Wenn du diese Regeln brichst, dann kann das zum Entzug deines Beta-Zuganges führen.

Auf den Hinweis, dass so ein neues System mit den Namen ja einen „Stress-Test“ und „Tuning“ benötige, fügte Vrakthris noch an:

Das ist keine Sache des „Tunings“, wir wissen, was böse Namen sind und wir wissen, dass Leute sie immer wieder wählen. Wir haben Melde-Funktionen, um genau das zu adressieren. Manche kommen etwas länger durch, weil sie nicht direkt gemeldet werden. Die Gelegenheit zu haben, einen Vor- und Nachnamen zu wählen, erschafft eine Menge Möglichkeit für … Kreativität, aber unsere Regeln gelten auch weiterhin.

Gibt es dann eine Entschädigung? Nein. Selbst, wenn ihr für den Beta-Zugang bezahlt habt, stimmt ihr den Nutzungsbedingungen zu, in denen klar geschrieben wird, dass eure Accounts eingeschränkt werden können, wenn ihr die Regeln brecht. Das gilt genau so, wie auch bei allen anderen Versionen von World of Warcraft (für die ihr ja auch zahlt). Eine Rückerstattung gibt es dann nicht.

Oder, um es ganz klar zu sagen: Benutzt bei der Benennung eurer Charaktere den gesunden Menschenverstand, wenn ihr nicht wollt, dass Euch der Zugang zur Beta wieder weggenommen wird. Bei einigen Namen, die man so rumlaufen sieht, ist das auch definitiv eine mehr als verdiente Aktion. Oder wie seht ihr diese Entscheidung? Gut, dass Blizzard da hart durchgreift? Oder sollte man sich da nicht so anstellen ?