Beta von WoW Forever bestätigt Befürchtungen, Idioten versauen die neuen Nachnamen

Für WoW: Forever haben die Blizzard-Entwickler angekündigt, dass alle Charaktere einen Vor- und Nachnamen haben müssen. Bereits die Beta zeigt, welche Auswüchse das annehmen kann.

Was ändert sich bei den Namen? Mit WoW: Forever führen die Blizzard-Entwickler eine historische Änderung für die Benennung der Charaktere ein. Ihr müsst erstmals in der Geschichte von World of Warcraft einen Vor- und Nachnamen angeben. Bei der Erstellung des Alter Egos einfach ein Feld leer lassen, das geht leider nicht.

Der Hauptgrund für diese Anpassung liegt in der neuen Serverstruktur von WoW: Forever. Es wird nicht mehr in sich geschlossene Realms geben, sondern Megaserver für alle Regionen sowie die Regelsets Normal, PvP, Rollenspiel und – später – Hardcore.

Bei der Q&A vom 17. September erklärten die Entwickler: Namen gelten regionsweit und regelwerkübergreifend. Ohne diese zusätzliche Unterscheidung wären viele beliebte Namen für sehr viele Spieler unerreichbar. Außerdem hat man so die Möglichkeit, eine ganze Familien-Dynastie von Charakteren aufzubauen – was mit Blick auf das neue Legacy-System spannend sein könnte.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Von Kindergarten bis Rechtsextremismus

Wie läuft das in der Beta? Nun, leider genauso, wie manch einer das im Vorfeld befürchtet hat. Viele Spieler nutzen die Doppelnamen-Pflicht für alberne Kombinationen, die aber nicht wehtun und maximal die Immersion torpedieren.

Es gibt aber leider auch diverse Idioten, die über ihre Charakternamen ihren eigenen Hass oder die eigene Ideologie nach außen tragen. Konkrete Beispiele sparen wir uns an dieser Stelle. Diverse problematische Beispiele findet ihr etwa im offiziellen WoW-Forum.

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ganz frisch ein neues Video, das sich nur um WoW: Forever und die bis dato bekannten Infos dreht. Schaut gern mal rein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie reagiert die Community? Sehr gemischt. Einige Spieler stören sich stark an der Neuerung, andere feiern manch einen lustigen Einfall oder sie weisen auf das wichtigste Werkzeug hin, das jedem zur Verfügung steht, um Namen zu melden, die gegen die Nutzungsvereinbarungen von WoW verstoßen.

Poppy schreibt im WoW-Forum: „Das hättet ihr doch alle kommen sehen müssen. Bringt euer Spiel auf Vordermann. Das ist erbärmlich und peinlich.“

Nailbat erklärt im WoW-Forum: „Es ist eklig, aber irgendwie auch lustig, dass man sich in dieser großartigen Fantasiewelt, in der man sein Abenteuer ganz selbst gestalten kann, trotzdem bewusst dafür entscheidet, peinliche Kulturkriege oder politische Statements einzubauen. Solche Leute tun mir wirklich leid.“

Deucebrain fordert im WoW-Forum: „Meldet sie. Sorgt dafür, dass sie aus der Beta ausgeschlossen werden, für deren Zugang sie bezahlt haben.“

neemarita ist auf Reddit skeptisch, dass das Melden hilft: „Ich habe ein paar Namen gemeldet, weil ich heute einige mit sexuellen oder rassistischen Anspielungen gesehen habe. Ich bezweifle, dass Blizz irgendwas unternehmen wird.“

DYE_Music witzelt auf Reddit: „Ah, die Classic-Erfahrung.“

Bei all den Diskussionen kommt gerade zu kurz, dass es diese Probleme auch in der originalen Benennungsvariante von WoW gab und gibt. Jetzt kann man seine Hirnfürze halt an der passenden Stelle trennen. Wichtig ist in beiden Fällen, dass die Community dagegen vorgeht und entsprechende Ausreißer in großer Zahl meldet.

Wer Wert auf immersive Namen legt, sollte zudem überlegen, sich für das Rollenspiel-Regelwerk Charaktere zu erstellen (geht in der Beta noch nicht). Dort dürfte die Chance auf unpassende Namen zwar nicht bei null liegen, aber spürbar niedriger als bei den Regelsets Normal sowie PvP.

Wie wichtig sind euch zum Setting passende Namen? Erstellt ihr euch eine Twink-Familie mit demselben Nachnamen? Oder mögt ihr eher lustige Wortspiele und harmlose Spaßnamen? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Auch sonst erwartet euch in Azeroth sehr viel Neues. In die neue Version ist sehr viel Arbeit der Entwickler geflossen: WoW Forever ist mehr als Classic Plus, erweitert Startgebiete und Level-Phase um 1.000 Quests