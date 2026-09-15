WoW Forever ist mehr als nur Classic Plus, es verändert Azeroth ab Stufe 1

Bei der Ankündigung von WoW: Forever ist nicht ganz klar geworden, was sich tatsächlich alles im klassischen Azeroth ändern wird. Euch erwartet sehr viel mehr als „nur“ ein alternatives Endgame, das vor Burning Crusade einen anderen Weg einschlägt.

Was sind die Unterschiede zwischen WoW: Forever und WoW Classic? Beim Gedanken an eine Classic-Plus-Version von World of Warcraft ging es in der Vergangenheit häufig darum, dass Blizzard auf dem Vanilla-Fundament aufbauen und kurz vor der Öffnung des Dunklen Portals einen anderen, alternativen Weg einschlagen könnte.

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WoW: Forever will aber tatsächlich sehr viel mehr als das bieten. Es soll sich die gesamte Spielerfahrung auf allen Level-Stufen verändern! Das stellten die Entwickler beim letzten WoW-Panel der BlizzCon 2026 mit dem Namen „Found Photographs“ noch einmal deutlich heraus (Quelle: YouTube). Die Ziele der Entwickler für WoW: Forever sind:

Eigentlich spannende Figuren aus Azeroth, die im originalen WoW zu kurz gekommen sind, erhalten mehr Liebe und Geschichte.

Orte, die zwar erwähnt oder angedeutet werden, aber bisher nicht betretbar waren, öffnen sich erstmals für die Helden von Azeroth.

Questreihen oder Geschichten, die im Original abrupt stoppen, nehmen die Autoren auf, um sie zu einem richtigen Ende zu führen.

Regionen mit Leben und Quests füllen, die in Vanilla zu kurz gekommen sind oder für die man damals eigentlich geplante Inhalte streichen musste.

Eine verbesserte Verbindung von Kontinenten und Zonen durch zusätzliche Häfen (die neue Schiffsrouten ermöglichen).

Sehr viel mehr Alternativen und Optionen für die Level-Phase bieten, durch neue Quests, Geschichten und Regionen (insgesamt mehr als 1.000 neue Quests, auf ganz Azeroth verteilt).

Das Endgame horizontal erweitern und immer neue Inhalte für Stufe-60-Helden liefern. Dazu gehören die klassischen Raids, aber in spürbar angepasster Form, sowie völlig neue Herausforderungen.

Mehr als 600 neue Rezepte erweitern die Berufe vom originalen WoW.

Alle Klassen erhalten umfassende Änderungen bei Fertigkeiten und Talenten. Auch die Werte, der Loot, Quest-Belohnungen und Volksfertigkeiten werden für eine verbesserte Balance angepasst. Und es gibt diverse neue Klassen/Volks-Kombinationen.

Durch die Himmelsgeborenen landet ein völlig neues Volk in Azeroth, mitsamt eigenem Startgebiet und zugehöriger Questreihe.

Möglich ist das, weil WoW: Forever in seinem eigenen Zeitgefüge völlig losgelöst von WoW Classic existiert. Gleich soll nur das Fundament sein, auf dem die beiden Versionen aufbauen, nämlich auf den Ereignissen aus den Echtzeitstrategie-Spielen.

Ab dem Startpunkt von Vanilla-WoW in 2004 haben die Entwickler von WoW: Forever dann aber die Freiheit, in allen Bereichen alternative Wege einzuschlagen und so eine deutlich veränderte Erfahrung zu bieten. Das beginnt bereits in den alten Startgebieten, in denen euch neue Questgeber, Aufträge, Händler, Klassen- sowie Berufe-Lehrer, Belohnungen und Rezepte erwarten.

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ganz frisch ein neues Video, das sich nur um WoW: Forever und die bis dato bekannten Infos dreht. Schaut gern mal rein:

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4 neue Zonen für das alte Azeroth

Was bieten die 4 neuen Zonen? Vor allem mehr Alternativen für die Level-Phase.

Zephras Isle ist das neue Startgebiet der Himmelsgeborenen und wird euch Quests bis etwa Stufe 12 liefern.

Die Riverglades in den Östlichen Königreichen ist eine neue Level-Zone für Charaktere der Stufen 30 bis 45. Sie bieten damit endlich eine vernünftige Alternative für das Schlingendorntal (und sollen vergleichbar groß ausfallen).

Shen’dralas ist ein Level-Gebiet für Charaktere der Stufen 45 bis 55 und liegt südlich von Desolace, auf dem Kontinent Kalimdor.

Mount Hyjal gehört zu den für Vanilla-WoW gestrichenen Konzepte und kam erst als Raid in Burning Crusade und dann als Level-Zone mit der Erweiterung Cataclysm ins Spiel. In WoW: Forever erwartet uns die originale Vision der Zone, für Helden der Stufen 55 bis 60. Dort öffnet ab Dezember 2026 der neue 20-Spieler-Raid „Hyjal Summit“ seine Pforten.

Es gibt neue Level-Routen, Geheimnisse, ein komplett anderes Endgame und eine frische Klassen-Meta. Unterm Strich dürfte sich die Spielerfahrung in WoW: Forever damit deutlich von der in WoW Classic unterscheiden. Wie sehr, das erfahren wir in Teilen bereits diese Woche, wenn die Beta startet. Habt ihr Bock auf diese neue, alte WoW-Erfahrung? Verratet es uns in den Kommentaren! Alle Infos zur Testphase findet ihr hier: Die Beta zu WoW: Forever startet bald – Alles zum Release, den Anmeldungen und Einschränkungen