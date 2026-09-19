Neues MMORPG erinnert an EverQuest, Fan feiert: „Das ist mein WoW Forever“

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein Ankündigungsfeuerwerk von der BlizzCon, das für lange Zeit letzte Update von Guild Wars 2 und der baldige Start eines Oldschool-MMORPGs für Fans von EverQuest.
Highlights der Woche:
- Auf der BlizzCon wurde WoW: Forever angekündigt. Und da die Beta bereits läuft und der Release bereits im November ansteht, gibt es unzählige Infos zum Classic Plus von World of Warcraft. Forever ändert dabei nicht nur das Endgame, sondern die gesamte Spielerfahrung, mit unter anderem 1.000 neuen Quests.
- Ein Highlight von Forever: Es kommt ein neues Volk. Wir schauen auf die „Skyborne“, verraten ihre Fähigkeiten und ihre Geschichte. Nicht so gut finden einige, dass man für die Himmelsgeborenen und das zugehörige Startgebiet extra zahlen muss.
- Bemerkenswert: WoW Forever verabschiedet sich nach 21 Jahren von Servern, denkt aber an alle, die eine deutsche Community suchen.
- Wer die Q&A vom 18. September und den Beta-Start verpasst hat, findet in unserem Ticker alle Infos.
- Die Vorfreude auf WoW: Forever ist sichtlich groß. Der Ansturm auf die Beta belegt das. Dennoch gibt es punktuell Kritik. MeinMMO-Dämon Cortyn ordnet das Gemecker ein: Ein paar von euch haben WoW Forever einfach nicht verdient.
- Am 15. September erscheint mit „Kodex der Schöpfung“ das vorerst letzte Content-Update für Guild Wars 2. Damit erreicht auch die Erweiterung „Visions of Eternity“ ihr Finale. Wir konnten für euch bereits einen ersten Eindruck gewinnen.
- Die Entwickler von Monsters & Memories haben einen Trailer für den Early-Access-Start am 1. Oktober 2026 veröffentlicht. Auf YouTube feiern diverse Spieler die Oldschool-Atmosphäre des MMORPGs, die an EverQuest erinnert. Wer M&M ausprobieren möchte, muss ein monatliches Abo in Höhe von 15 US-Dollar einplanen. Hier geht’s zur Early-Access-FAQ. Ein Fan schreibt unter dem Trailer: „Das ist mein WoW Forever.“
Was ist sonst noch passiert? Für Aion 2 fanden die beiden Playtests statt. Bis zu 12 Stunden konnten sich Interessierte am Donnerstag sowie Freitag nach Atreia begeben. Mit dabei: MeinMMO-Redakteurin Sophia, die gerade darüber nachdenkt, ab Oktober ihrem geliebten Final Fantasy XIV fremdzugehen: Ich bin für euch in die deutsche Version von Aion 2 geflogen und muss sagen: Die kann was! Ein Grund dafür: das Kampfsystem.
Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ganz frisch ein neues Video, das sich nur um WoW: Forever und die bis dato bekannten Infos dreht. Schaut gern mal rein:
Das Mittelerde-MMORPG wird deutlich teurer
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Der nächste Patch von World of Warcraft wurde auf der BlizzCon enthüllt. Wir wissen, was uns bevorsteht – denn Xal’atath erreicht ihr Ziel.
- Apropos: World of Warcraft bekommt eine neue, legendäre Waffe. Sie könnte Priestern helfen, endlich von ihrer „Dolch-Ex“ loszukommen.
- Ein neuer Spielmodus für World of Warcraft wurde angekündigt. Wer Roguelikes mag, dürfte das neue Talebound lieben.
- Das nächste Remix-Event für World of Warcraft steht fest. Wir reisen in die Zeit von Wrath of the Lich King.
- Die Blizzard-Verantwortlichen haben für WoW: Forever die Mindestanforderungen für Grafikkarten angehoben. Die gute Nachricht: Die meisten PC-Spieler sollten die Hürde auch ohne Neuanschaffung leicht überspringen.
- Für WoW: Forever haben die Blizzard-Entwickler angekündigt, dass alle Charaktere einen Vor- und Nachnamen haben müssen. Bereits die Beta zeigt, welche Auswüchse das annehmen kann.
- Die Erfahrungen mit den verschiedenen Saisons von WoW Classic färben auf WoW: Forever ab! Blizzard nutzt die alternative Zeitlinie, um eine der größten Schwächen der Vanilla-Version anzugehen.
- WoW: Forever bietet zwar eine Level-Phase sowie ein Endgame, doch setzt der hochstufige Bereich auf einen eher horizontalen Ansatz. Wir wollten von euch wissen, wir ihr das findet – und ihr seid euch einig!
- Einige Besucher der BlizzCon hatten bereits die Möglichkeit, den Controller-Support von WoW: Forever auszuprobieren. Wir verraten euch, wie sich Classic Plus ohne Maus und Tastatur steuert.
- WoW: Forever kommt und das sogar mit Hardcore-Modus. Können wir damit auch ein Comeback von Sauercrowd erwarten? Metashi hat sich im Stream dazu geäußert.
- Für manche ist es ein Dämpfer, andere freuen sich. WoW Forever ist eine eigene Welt. Die Story hat keinen Einfluss auf das moderne Warcraft.
- Transmog-Fans auf ganz Azeroth jubeln. Eine der größten Einschränkungen in World of Warcraft fällt bald weg.
- Der Krieg soll in World of Warcraft wieder mehr in den Vordergrund rücken. Das soll schon in der nächsten Erweiterung geschehen.
- Mit WoW: Forever erfüllen die Blizzard-Entwickler jetzt einen oft geäußerten Wunsch aus der Community von World of Warcraft. Doch was bedeutet das für die mögliche Umsetzung eines WoW 2?.
- Die Entwickler von Elder Scrolls Online haben zwei der neuen Features aus Saison 1 im Detail vorgestellt: das Nirgends-Gewölbe sowie die Gerüchte.
- Vom 24. September bis zum 13. Oktober läuft in Final Fantasy XIV das Kollaborations-Event „FINAL FANTASY XIV & FINAL FANTASY XV“. Auf der Event-Sonderseite des offiziellen Lodestones erfahrt ihr mehr.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Throne and Liberty hat am 16. September ein neues Update erhalten. Mit dabei: neue Feldbosse und Rüstungssets. Außerdem hat sich die maximale Ausrüstungs-Gegenstandsstufe erhöht. Die Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com.
- Die Entwickler von Lost Ark haben auf playlostark.com eine Roadmap für die Monate Oktober bis Dezember veröffentlicht. Freut euch auf neue Raid-Herausforderungen, Events und mehr.
- Herr der Ringe Online bekommt am 14. Oktober eine Preis-Anpassung für das VIP-Abo verpasst. Die Details findet ihr auf lotro.com. Zudem gibt es Infos zum Ereignis „Die Geschichte der schiffbrüchigen Seefahrer“, das seit dem 17. September läuft. Hier der Event-Guide der Entwickler.
- Im vergangenen Jahr wollte das neue Superhelden-MMORPG Ship of Heroes auf Steam mit dem Verzicht auf Mikrotransaktionen jedweder Art glänzen. Der Plan ging jedoch nach hinten los. Jetzt steht bereits das Ende fest.
- Der erste neue Server für Lineage II seit einer Dekade lockte derart viele Spieler an, dass NCSoft sofort einen weiteren Realm nachschießen musste, via X. Der neue Server hört auf den Namen Einhasad.
- Seit dem 17. September läuft für Star Wars: The Old Republic ein Outfit-Wettbewerb. Alles zur Teilnahme, Regeln und Belohnungen erfahrt ihr auf swtor.com.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- In Aion 2 erwartet euch eine Level-Phase sowie ein Endgame voller Quests, Dungeons und Raids. Doch wie zeitintensiv fällt der Grind aus? Wie Casual-freundlich ist das MMORPG? MeinMMO wagt einen Ausblick.
- Am 13. September 2026 fand ein geschlossener Test von ArcheAge Chronicles statt. Die teilnehmenden Tester ziehen erneut den Vergleich mit New World und haben Lob, aber auch Kritik. Nach dem Playtest meldeten sich die Entwickler auf Steam mit der Info, dass der Early Access früher kommen könnte als manche gerade denken. Mehr als 4. Quartal 2026 wissen wir aktuell aber nicht.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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