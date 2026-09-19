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Neues MMORPG erinnert an EverQuest, Fan feiert: „Das ist mein WoW Forever“

kscholz Karsten Scholz Lesezeit 4 Minuten
Monsters and Memories

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein Ankündigungsfeuerwerk von der BlizzCon, das für lange Zeit letzte Update von Guild Wars 2 und der baldige Start eines Oldschool-MMORPGs für Fans von EverQuest.

World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever
MMORPG

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Für Aion 2 fanden die beiden Playtests statt. Bis zu 12 Stunden konnten sich Interessierte am Donnerstag sowie Freitag nach Atreia begeben. Mit dabei: MeinMMO-Redakteurin Sophia, die gerade darüber nachdenkt, ab Oktober ihrem geliebten Final Fantasy XIV fremdzugehen: Ich bin für euch in die deutsche Version von Aion 2 geflogen und muss sagen: Die kann was! Ein Grund dafür: das Kampfsystem.

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ganz frisch ein neues Video, das sich nur um WoW: Forever und die bis dato bekannten Infos dreht. Schaut gern mal rein:

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Das Mittelerde-MMORPG wird deutlich teurer

Das passierte bei den großen MMORPGs:

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World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

  • Throne and Liberty hat am 16. September ein neues Update erhalten. Mit dabei: neue Feldbosse und Rüstungssets. Außerdem hat sich die maximale Ausrüstungs-Gegenstandsstufe erhöht. Die Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com.
  • Die Entwickler von Lost Ark haben auf playlostark.com eine Roadmap für die Monate Oktober bis Dezember veröffentlicht. Freut euch auf neue Raid-Herausforderungen, Events und mehr.
  • Herr der Ringe Online bekommt am 14. Oktober eine Preis-Anpassung für das VIP-Abo verpasst. Die Details findet ihr auf lotro.com. Zudem gibt es Infos zum Ereignis „Die Geschichte der schiffbrüchigen Seefahrer“, das seit dem 17. September läuft. Hier der Event-Guide der Entwickler.
  • Im vergangenen Jahr wollte das neue Superhelden-MMORPG Ship of Heroes auf Steam mit dem Verzicht auf Mikrotransaktionen jedweder Art glänzen. Der Plan ging jedoch nach hinten los. Jetzt steht bereits das Ende fest.
  • Der erste neue Server für Lineage II seit einer Dekade lockte derart viele Spieler an, dass NCSoft sofort einen weiteren Realm nachschießen musste, via X. Der neue Server hört auf den Namen Einhasad.
  • Seit dem 17. September läuft für Star Wars: The Old Republic ein Outfit-Wettbewerb. Alles zur Teilnahme, Regeln und Belohnungen erfahrt ihr auf swtor.com

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

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Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen

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