WoW entfernt alle Transmog-Restriktionen, lässt euch alle Rüstungs-Arten mischen

Transmog-Fans auf ganz Azeroth jubeln. Eine der größten Einschränkungen in World of Warcraft fällt bald weg.

„Itemlevel vergeht, Transmog besteht.“ Das ist eine Weisheit, die recht deutlich macht: Das wahre Endgame von World of Warcraft ist das Sammeln von Transmog. Viele Spielerinnen und Spieler verbringen zahlreiche Stunden damit, das perfekte Outfit für ihren Charakter und jede Situation zu finden. Bisher gab es da noch einige Limitierungen. Doch in einem künftigen Patch, dem Update 12.2.5, wird das deutlich gelockert.

Video starten World of Warcraft: Midnight stellt Eclipse im Reveal-Trailer vor Autoplay

Was wird geändert? Wie auf der BlizzCon 2026 verraten wurde, fallen die Rüstungsbeschränkungen für Transmogrifikation. Das heißt: Ihr könnt sämtliche Rüstung transmogrifizieren, egal ob euer Charakter sie tragen könnte. Ein Magier kann sich dann etwa in Platte hüllen oder ein Schurke eine schicke Kettenrüstung anlegen. Vielleicht wollt ihr aber auch ein Krieger sein, der endlich seine zarte Seite entdeckt und mit einer Robe in die Schlacht zieht (Ach, das nennt man ja Paladin).

Rüstungen für alle, egal, was sie tragen können

Welche Restriktionen gibt es noch? Auch wenn es dazu noch keine konkreten Informationen gibt, gehen die allermeisten davon aus, dass spezielle Klassen-Sets – wie etwa die Tier-Sets – auch weiterhin an die jeweilige Klasse und damit die Rüstungsgattung gebunden bleiben. Das gilt natürlich nicht, wenn es das entsprechende Set auch als „Lookalike“ geben sollte.

Ebenfalls unklar ist, ob diese Beschränkungen auch für die Waffen fallen werden. Das könnte zu Problemen mit Animationen führen, daher gehen wir hier erst einmal von einem „Nein“ aus. Ein Priester mit Zweihandschwert sähe vielleicht doch etwas zu kurios aus. Aber wer weiß?

Wann geht das live? Der Patch 12.2.5 ist noch eine ganze Weile entfernt. Auf der aktuellen Roadmap des Spiels steht, dass der Patch im Frühling 2027 erscheinen wird, also vermutlich Ende März oder Anfang April. Ab dann könnt ihr beim Transmog eurer Kreativität (oder dem inneren Wahnsinn) viel mehr freien Lauf lassen.

Cortyn meint: Ich war lange der Ansicht, dass die Transmog-Restriktionen durchaus einen sinnvollen Platz in World of Warcraft hatten. Ich mochte es, Charaktere direkt an der Ausrüstung erkennen und einordnen zu können. Doch muss man schlicht sagen, dass das durch die Zunahme der (sehr guten!) kosmetischen Sets ohnehin immer mehr verwässert ist, sodass ich inzwischen auch sage: Warum eigentlich nicht?

Ich weiß noch nicht, ob ich mich damit anfreunden kann, meine Schattenpriesterin in Platte kämpfen zu lassen, aber hey: Muss ich ja auch nicht. Das darf ja wieder jeder und jede für sich selbst entscheiden.

Bis es so weit ist, gibt es aber auch erst einmal einen neuen Spielmodus in World of Warcraft: Talebound, eine Roguelike-Gruselgeschichte.