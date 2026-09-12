WoW: Talebound – Neuer Spielmodus wird wie Hades und Vampire Survivors

Ein neuer Spielmodus für World of Warcraft wurde angekündigt. Wer Roguelikes mag, dürfte das neue Talebound lieben.

Schon vor einer ganzen Weile hat World of Warcraft einen neuen Spielmodus angeteasert. Der Modus sollte gruseliger sein als Plunderstorm und neue Herausforderungen bieten – aber vor allem PvE-Fans ansprechen. Jetzt wurde auf der BlizzCon enthüllt: Der neue Modus trägt den Namen „Talebound“ und ist ein Roguelike-Action-RPG nach dem Vorbild von Hades.

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Wie läuft das ab? Euer Charakter wird von einem mysteriösen Geschichtenerzähler aufgegriffen. Der möchte euch eine Geschichte erzählen – und ihr nehmt die Rolle des Protagonisten ein.

Innerhalb der Geschichte könnt ihr verschiedene (neue) Klassen spielen. Ihr werdet vom Geschichtenerzähler in unterschiedliche Level versetzt und müsst so weit vordringen wie nur möglich.

Talebound wird düster – es sind alles Gruselgeschichten.

Das Besondere ist, dass ihr nicht mit den für WoW üblichen Fähigkeiten kämpft, sondern neue Klassen mit eigenen Fähigkeiten habt, die sich vergleichbar wie in Plunderstorm spielen. Das heißt, euer Held hat klar telegraphierte Attacken und auch die Feinde agieren so. Ihr könnt per Ausweichrolle Attacken entgehen und müsst immer schnell agieren, um selbst nicht getroffen zu werden – denn Lebenspunkte sind begrenzt.

Wie für Roguelikes üblich, schaltet ihr mit jedem Durchlauf neue Fähigkeiten, Tränke und Verbesserungen frei, sodass der nächste Durchlauf vielleicht ein klein wenig einfacher wird.

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Welche Klassen gibt es? In der Vorstellung des Modus wurden drei Klassen vorgestellt, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das sind:

Slayer (Schlächter)

Inquisitor

Witch (Hexe)

Die drei Klassen haben alle ein eigenes Set an Fähigkeiten und so unterschiedliche Spielstile, mit denen ihr euch anfreunden müsst.

Warum sollte man das spielen? Der Spielmodus wird, ähnlich wie schon Remix oder Plunderstorm, vollkommen optional sein. Es gibt keine Spieler-Macht als Belohnung, sondern lediglich kosmetische Belohnungen. Das dürfte Transmog, Housing-Gegenstände, Reittiere, Spielzeuge und Haustiere umfassen.

Wer keine Lust auf diesen Modus hat, muss ihn also nicht spielen. Die genaue Liste der Belohnungen ist noch nicht bekannt und wird vermutlich erst im Oktober offenbart, wenn Talebound auf dem PTR spielbar wird.

Was haltet ihr von diesem neuen Spielmodus? Habt ihr Lust darauf und werdet es ausprobieren? Oder mögt ihr diese Action-Steuerung gar nicht und macht lieber einen Bogen darum? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Falls ihr mehr von der BlizzCon sehen wollt: Hier sind alle großen Ankündigungen der BlizzCon 2026.