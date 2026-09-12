BlizzCon 2026 – Alle Ankündigungen, Highlights, Trailer und mehr aus dem Stream im Live-Ticker

Zur BlizzCon 2026 wird es während der Opening Ceremony wieder spannende Ankündigungen und Reveals geben. Im Anschluss gibt es dazu passende Deep Dives. Wir von MeinMMO sind für euch live dabei und halten euch auf dem Laufenden!
Samstag, 12.09.2026
21:03 Uhr
Holly verabschiedet sich und beendet damit die Opening Ceremony. War das eine Achterbahn und vollgeladen mit so vielen wirklich coolen Ankündigungen, auf die wir zu einem großen Teil wirklich nicht mehr lange warten müssen.
Ich verabschiede mich jetzt aus dem Ticker und überlasse Kollege Karsten das Feld für die kommenden Panels. Bleibt also gern dran!
21:01 Uhr
Maximal-Level wird 60 sein und wohl auch bleiben. Progression, Story und Upgrades werden hier anders laufen und basieren auf Communityvorschlägen. Wir sind gespannt!
21:00 Uhr
Es folgt ein Übersichtstrailer und der macht es nur besser. Wen seh ich denn demnächst in Warcraft Forever?
20:56 Uhr
In Forever steht ihr und die Community im Fokus – der Weg ist das Ziel. Wer Vanilla mochte, wird hier sein neues Zuhause finden.
20:54 Uhr
Die Menge in der Halle rastet aus. Das heißerwartete Classic+ heißt Warcraft Forever und erscheint bereits in 7 Wochen am 4. November!!! Solltet ihr auch Bock haben – die Beta dazu startet am Donnerstag.
20:52 Uhr
Absolute Gänsehaut bei dem Trailer. Ich hab jetzt schon Bock und ihr so? Alleine die Elfen!! Hallo?!
20:50 Uhr
Es folgt eine weitere Ankündigung. Haben wir da Vanilla gehört?!
20:49 Uhr
Forsaken Kingdom erscheint schon heute! Ihr könnt also direkt im Anschluss loslegen!
20:46 Uhr
Warcraft III Reforged erhält mit Forsaken Kingdom nach 3 Jahren eine neue Kampagne. Vielleicht der Beginn von mehr?
20:44 Uhr
Der Krieg kehrt zurück nach Warcraft. Die Community wurde erhört und das Franchise macht seinem Namen wieder gezielter Ehre. Es folgt jetzt eine Ankündigung zu Warcraft III.
20:42 Uhr
Mit „The Last Titan“ geht es zurück nach Northrend. Aber nicht nur das. Anfang nächsten Jahres werden wir noch einmal unsere bisherigen Highlights durchleben. Einen ersten Eindruck erhalten wir nun im Trailer.
20:40 Uhr
Xalatath macht ordentlich Stimmung und zeigt, wie sie ihre Ziele fast erreicht – die Weltenseele scheint greifbar nah. Was werden wir also dagegen unternehmen? Was in Eclipse auf uns wartet, wird später im Panel beleuchtet. Das begleiten wir natürlich für euch auch, also bleibt dann gern dran!
20:37 Uhr
Der neue große Content für Midnight heißt Eclipse. Es folgt ein Trailer…
20:35 Uhr
Holly holt Ian Hazzicostas dazu, denn es sollen einige große Ankündigungen für WoW und die Weltenseele-Saga folgen.
20:32 Uhr
Es wird dunkel und Holly Longdale betritt für Warcraft die Bühne.
20:29 Uhr
Zusätzlich soll es 2-vs.-2-Kämpfe geben. Schnappt euch also einen Freund und macht eure Gegner gemeinsam platt.
20:26 Uhr
Es geht tausende Jahre in die Vergangenheit von Azertoth. „Reign of the Black Empire“ heißt die Erweiterung. Damit wird es auch als neue Mechanik möglich sein, Karten zu neuen zu fusionieren. Die Erweiterung erscheint am 20. Oktober.
20:24 Uhr
Es kommt eine neue Erweiterung, die nun im Trailer gezeigt wird. Die Musik macht schon mal Laune!
20:22 Uhr
Nun folgt Hearthstone. Was es wohl beim Kartenspiel Neues gibt?
20:21 Uhr
Was müsst ihr werden, wenn die Welt bereits gefallen ist? Das wird die Hauptfrage für Diablo V werden, wenn keine Städte euch beschützen können und die Welt bereits brennt.
20:20 Uhr
Diablo V, Diablo V, Diablo V! Im Teaser und im Frühjahr 2029 schon Release! Auch bei der Halle scheint der Reveal gut anzukommen. Und damit kehrt auch der namensgebende Diablo endlich zurück.
20:19 Uhr
Es scheint noch nicht vorbei zu sein mit Diablo, denn es folgt ein Trailer…
20:17 Uhr
Nächstes Jahr kommt die Amazone zu Diablo 4! 1. Halbjahr 2027. Definitiv eine Klasse, die ich mir ansehen werde! Ihr auch? Mir hat Skovos in „Lord of Harted“ sehr gut gefallen. Ihr werdet mit Bogen, aber auch mit dem ikonischen Speer kämpfen können. Morgen im Panel wird sie im Deep Dive gezeigt.
20:14 Uhr
Diablo 4 kommt auf Switch 2! Eine gute Nachricht für alle Handheld-Fans! Und das schon sehr bald, nämlich am 15. September.
20:12 Uhr
Deckard kehrt von den Toten zurück und führt euch durch die Geschichte und Highlights von Diablo. Das klingt beunruhigend spaßig. Ebenso sollen alle 3 Oberbösewichte euch vor neue Herausforderungen stellen. Beliebte Schätze sollen ebenfalls zurückkehren.
20:11 Uhr
Es wird eine „gute“ Überraschung angeteasert. Was kommt nun?
20:09 Uhr
Es folgt Diablo! 30 Jahre Jubiläum! Wer ist schon so lange dabei? Wie das gefeiert wird, folgt jetzt.
20:04 Uhr
Oh-mein-Gott! Es erscheint ein Overwatch-Tabletop für die BlizzCon, das von Matthew Mercer entwickelt wurde. Wer etwas in der Materie steckt, weiß, welche Koryphäe hier dahintersteckt! Vielleicht wird es auch danach noch irgendwie spielbar? Ganz vielleicht? Bitte?
20:02 Uhr
In Season 6 soll ein mysteriöser Held ins Spiel kommen, der ganz bestimmte Sachen…untersucht. Wisst ihr, wer das sein könnte?
19:59 Uhr
Mit Doctrine erscheint ein neuer Overwatch-Held, den ihr schon im Trailer sehen konntet. Ein Vampir mit coolen Schattenfähigkeiten. Er kommt nächsten Monat mit der neuen Season ins Spiel. Wer jetzt Bock hat, kann gleich im Anschluss mit dem Trial reinschauen.
19:58 Uhr
Ich muss ja sagen, der hat schon richtig Spaß gemacht. Die Kämpfe sahen schon cool aus. Dabei spiele ich selbst kein Overwatch. Sind hier Overwatch-Ultras anwesend? Wie hat euch der lange Trailer gefallen?
19:52 Uhr
Ein Animationstrailer zu Overwatch? Was gibt es jetzt?
19:51 Uhr
Das neue StarCraft erscheint 2030 – ein bisschen müssen wir uns also leider gedulden. Was für ein Titel es werden wird, wird sich demnächst zeigen. Nun folgt erstmal Overwatch.
19:50 Uhr
Der Cinematic-Trailer macht ordentlich Stimmung und stimmt auf actiongeladenes Geballer ein. Natürlich dürfen Zergs nicht fehlen und zeigen, welche Bedrohung sie auch heute noch sind.
19:48 Uhr
JA! Ein neues StarCraft! Der Trailer folgt nun…
19:46 Uhr
Dan erzählt von seinem Werdegang bei Blizzard und von dem, was nun folgt. Denn für die folgende Ankündigung sollte er ein Team zusammenstellen, das er nun auf die Bühne bittet. Geht es nun um ein neues StarCraft?!
19:45 Uhr
Johanna übergibt das Mikro an Dan Hay für die nächsten Reveals.
19:42 Uhr
Diablo kommt zu Netflix als animierte Serie! Die nächste Ankündigung haut genauso rein und führt in der Halle zu Applaus und Jubel. Was das wohl bedeutet? Diablo soll nur der Anfang sein…Overwatch, Warcraft…es gibt wohl Gespräche zu mehr!
19:40 Uhr
Ab Montag könnt ihr sie im PTR spielen – und es soll sogar noch mehr Helden in Zukunft geben! Das macht mich gerade so, so glücklich! Euch auch?
19:39 Uhr
Xalatath aus WoW kommt zu Heroes of the Storm!! Heißt das….das MOBA wird wiederbelebt? Das dürfte sehr, sehr viele freuen. Bei uns gibt es jedenfalls gerade sehr laute Jubelschreie!
19:38 Uhr
Nun folgt die erste Ankündigung und es kommt direkt aus dem Nexus…
19:36 Uhr
159.731 Zuschauer lauschen ihr auf Twitch während dieser sehr emotionalen Ansprache. Ich hab schon ein bisschen Tränchen in den Augen und freu mich nun noch mehr auf das, was jetzt folgt.
19:32 Uhr
Johanna Faries betritt die Bühne und eröffnet die BlizzCon 2026 mit dem, was uns alle an Blizzards Spielen begeistert.
19:30 Uhr
Es geht loohohohoos! Der Eröffnungstrailer hat es schon mal in sich und heizt mit Diablo ein, bevor es zu Overwatch wechselt.
19:25 Uhr
Wen haben meine Augen denn da gerade erspäht? Mein Critical-Role- und Tabletop-Herz hat gerade vielleicht einen Satz gemacht, bevor der Countdown für den Star eingeblendet wurde. Noch knapp 4 Minuten, bis es losgeht.
Holt euch noch was zu trinken, nochmal schnell aufs Klo und dann rein in das Spektakel!
19:16 Uhr
Na, wisst ihr, wessen Synchronsprecher ihr hier gerade seht? Schreibt es uns gern in die Kommentare!
19:10 Uhr
Auf der Bühne zeigen sich schon ein paar bekannte Gesichter und schauen sich die Requisiten an. Habt ihr schon etwas Spannendes entdeckt?
19:00 Uhr
Noch gibt es ein wenig stimmungsvolle Live-Musik, bevor es mit der Eröffnung losgeht.
18:50 Uhr
Bald geht es los! Seid ihr bereit? Kollegin Anna hat auch schon in der Halle Platz genommen und teilt ein paar Eindrücke:
18:30 Uhr
Guten Abend zusammen! Ich bin Alex und begleite euch heute mit meinen Kolleginnen und Kollegen durch die BlizzCon. Wir starten gleich pünktlich mit der Show um 19:30 Uhr und schauen uns auch vorher an, welche Icebreaker Blizzard für uns bereithält.
Wir sind jedenfalls sehr gespannt und freuen uns auf das Spektakel mit euch! Kollege Karsten vermutet sogar die beste BlizzCon seit vielleicht immer – also macht euch auf etwas gefasst!
Warum er das denkt, lest ihr hier:
Derzeit befinden sich übrigens rund 53.000 Zuschauer allein auf Twitch! Dabei hat das Programm noch nicht einmal angefangen.
2023 war Kollege Benedict Grothaus live auf der BlizzCon, heute könnt ihr ihn im Stream der GameStar sehen:
Wo kann man die Streams schauen? Ihr könnt den offiziellen Stream der BlizzCon auf Twitch oder YouTube schauen:
MeinMMO berichtet live: Falls ihr lieber einen kommentierten Stream haben wollt, bei dem unter anderem unser Experte Benedict Grothaus im Stream der GameStar sitzt und kommentiert, erfahrt ihr hier, wie ihr zuschauen könnt.
Wann geht es los? Die Opening Ceremony findet ab 19:30 Uhr statt. In den 90 Minuten der Eröffnung werden in der Regel alle großen Neuerungen und Ankündigungen vorgestellt.
Alle Themen-Streams der BlizzCon 2026
Im Anschluss an die Opening Ceremony gibt es noch weitere Streams und Deep Dives, die auf den verschiedenen Bühnen – teilweise auch parallel – stattfinden. Hier habt ihr eine Übersicht über die einzelnen Themen-Streams und wo ihr sie findet:
- World of Warcraft: Twitch und YouTube
- Diablo: Twitch und YouTube
- Overwatch: Twitch und YouTube
- Overwatch (eSports): Twitch und YouTube
- StarCraft: Twitch und YouTube
- Hearthstone: Twitch und YouTube
- Heroes of the Storm: Twitch und YouTube
- Warcraft III: YouTube
Das vollständige Programm mit allen Panels und Streams der BlizzCon haben wir euch hier vorgestellt, einschließlich einer verdächtigen Lücke.
Im Vorfeld gab es, wie oft, auch einige Leaks und Gerüchte, die in den Communitys kursierten. Wenn euch interessiert, was im Umlauf war, schaut einmal in unserer Übersicht vorbei, die wir letzte Woche geführt haben: Die aktuellsten News zur BlizzCon 2026 – Alle Leaks und relevanten Gerüchte
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