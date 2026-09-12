BlizzCon 2026 – Alle Ankündigungen, Highlights, Trailer und mehr aus dem Stream im Live-Ticker

21:03 Uhr

Holly verabschiedet sich und beendet damit die Opening Ceremony. War das eine Achterbahn und vollgeladen mit so vielen wirklich coolen Ankündigungen, auf die wir zu einem großen Teil wirklich nicht mehr lange warten müssen.

Ich verabschiede mich jetzt aus dem Ticker und überlasse Kollege Karsten das Feld für die kommenden Panels. Bleibt also gern dran!

21:01 Uhr

Maximal-Level wird 60 sein und wohl auch bleiben. Progression, Story und Upgrades werden hier anders laufen und basieren auf Communityvorschlägen. Wir sind gespannt!

21:00 Uhr

Es folgt ein Übersichtstrailer und der macht es nur besser. Wen seh ich denn demnächst in Warcraft Forever?

20:56 Uhr

In Forever steht ihr und die Community im Fokus – der Weg ist das Ziel. Wer Vanilla mochte, wird hier sein neues Zuhause finden.

20:54 Uhr

Die Menge in der Halle rastet aus. Das heißerwartete Classic+ heißt Warcraft Forever und erscheint bereits in 7 Wochen am 4. November!!! Solltet ihr auch Bock haben – die Beta dazu startet am Donnerstag.

20:52 Uhr

Absolute Gänsehaut bei dem Trailer. Ich hab jetzt schon Bock und ihr so? Alleine die Elfen!! Hallo?!

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026

20:50 Uhr

Es folgt eine weitere Ankündigung. Haben wir da Vanilla gehört?!

20:49 Uhr

Forsaken Kingdom erscheint schon heute! Ihr könnt also direkt im Anschluss loslegen!

20:46 Uhr

Warcraft III Reforged erhält mit Forsaken Kingdom nach 3 Jahren eine neue Kampagne. Vielleicht der Beginn von mehr?

20:44 Uhr

Der Krieg kehrt zurück nach Warcraft. Die Community wurde erhört und das Franchise macht seinem Namen wieder gezielter Ehre. Es folgt jetzt eine Ankündigung zu Warcraft III.

20:42 Uhr

Mit „The Last Titan“ geht es zurück nach Northrend. Aber nicht nur das. Anfang nächsten Jahres werden wir noch einmal unsere bisherigen Highlights durchleben. Einen ersten Eindruck erhalten wir nun im Trailer.

Video starten WoW: The Last Titan – Ein Koloss im Teaser-Trailer für die neue Erweiterung

20:40 Uhr

Xalatath macht ordentlich Stimmung und zeigt, wie sie ihre Ziele fast erreicht – die Weltenseele scheint greifbar nah. Was werden wir also dagegen unternehmen? Was in Eclipse auf uns wartet, wird später im Panel beleuchtet. Das begleiten wir natürlich für euch auch, also bleibt dann gern dran!

Video starten World of Warcraft: Midnight stellt Eclipse im Reveal-Trailer vor

20:37 Uhr

Der neue große Content für Midnight heißt Eclipse. Es folgt ein Trailer…

20:35 Uhr

Holly holt Ian Hazzicostas dazu, denn es sollen einige große Ankündigungen für WoW und die Weltenseele-Saga folgen.

20:32 Uhr

Es wird dunkel und Holly Longdale betritt für Warcraft die Bühne.

20:29 Uhr

Zusätzlich soll es 2-vs.-2-Kämpfe geben. Schnappt euch also einen Freund und macht eure Gegner gemeinsam platt.

20:26 Uhr

Es geht tausende Jahre in die Vergangenheit von Azertoth. „Reign of the Black Empire“ heißt die Erweiterung. Damit wird es auch als neue Mechanik möglich sein, Karten zu neuen zu fusionieren. Die Erweiterung erscheint am 20. Oktober.

20:24 Uhr

Es kommt eine neue Erweiterung, die nun im Trailer gezeigt wird. Die Musik macht schon mal Laune!

Video starten Hearthstone: Reign of the Black Empire im Cinematic Trailer

20:22 Uhr

Nun folgt Hearthstone. Was es wohl beim Kartenspiel Neues gibt?

20:21 Uhr

Was müsst ihr werden, wenn die Welt bereits gefallen ist? Das wird die Hauptfrage für Diablo V werden, wenn keine Städte euch beschützen können und die Welt bereits brennt.

20:20 Uhr

Diablo V, Diablo V, Diablo V! Im Teaser und im Frühjahr 2029 schon Release! Auch bei der Halle scheint der Reveal gut anzukommen. Und damit kehrt auch der namensgebende Diablo endlich zurück.

Video starten Diablo 5 wurde auf der BlizzCon 2026 mit Teaser angekündigt

20:19 Uhr

Es scheint noch nicht vorbei zu sein mit Diablo, denn es folgt ein Trailer…

20:17 Uhr

Nächstes Jahr kommt die Amazone zu Diablo 4! 1. Halbjahr 2027. Definitiv eine Klasse, die ich mir ansehen werde! Ihr auch? Mir hat Skovos in „Lord of Harted“ sehr gut gefallen. Ihr werdet mit Bogen, aber auch mit dem ikonischen Speer kämpfen können. Morgen im Panel wird sie im Deep Dive gezeigt.

20:14 Uhr

Diablo 4 kommt auf Switch 2! Eine gute Nachricht für alle Handheld-Fans! Und das schon sehr bald, nämlich am 15. September.

20:12 Uhr

Deckard kehrt von den Toten zurück und führt euch durch die Geschichte und Highlights von Diablo. Das klingt beunruhigend spaßig. Ebenso sollen alle 3 Oberbösewichte euch vor neue Herausforderungen stellen. Beliebte Schätze sollen ebenfalls zurückkehren.

20:11 Uhr

Es wird eine „gute“ Überraschung angeteasert. Was kommt nun?

20:09 Uhr

Es folgt Diablo! 30 Jahre Jubiläum! Wer ist schon so lange dabei? Wie das gefeiert wird, folgt jetzt.

20:04 Uhr

Oh-mein-Gott! Es erscheint ein Overwatch-Tabletop für die BlizzCon, das von Matthew Mercer entwickelt wurde. Wer etwas in der Materie steckt, weiß, welche Koryphäe hier dahintersteckt! Vielleicht wird es auch danach noch irgendwie spielbar? Ganz vielleicht? Bitte?

20:02 Uhr

In Season 6 soll ein mysteriöser Held ins Spiel kommen, der ganz bestimmte Sachen…untersucht. Wisst ihr, wer das sein könnte?

19:59 Uhr

Mit Doctrine erscheint ein neuer Overwatch-Held, den ihr schon im Trailer sehen konntet. Ein Vampir mit coolen Schattenfähigkeiten. Er kommt nächsten Monat mit der neuen Season ins Spiel. Wer jetzt Bock hat, kann gleich im Anschluss mit dem Trial reinschauen.

19:58 Uhr

Ich muss ja sagen, der hat schon richtig Spaß gemacht. Die Kämpfe sahen schon cool aus. Dabei spiele ich selbst kein Overwatch. Sind hier Overwatch-Ultras anwesend? Wie hat euch der lange Trailer gefallen?

Video starten Overwatch zeigt neuen Support-Helden Doctrine im Trailer auf der BlizzCon 2026

19:52 Uhr

Ein Animationstrailer zu Overwatch? Was gibt es jetzt?

19:51 Uhr

Das neue StarCraft erscheint 2030 – ein bisschen müssen wir uns also leider gedulden. Was für ein Titel es werden wird, wird sich demnächst zeigen. Nun folgt erstmal Overwatch.

19:50 Uhr

Der Cinematic-Trailer macht ordentlich Stimmung und stimmt auf actiongeladenes Geballer ein. Natürlich dürfen Zergs nicht fehlen und zeigen, welche Bedrohung sie auch heute noch sind.

Video starten Starcraft kündigt im Trailer auf der BlizzCon seine Rückkehr an

19:48 Uhr

JA! Ein neues StarCraft! Der Trailer folgt nun…

19:46 Uhr

Dan erzählt von seinem Werdegang bei Blizzard und von dem, was nun folgt. Denn für die folgende Ankündigung sollte er ein Team zusammenstellen, das er nun auf die Bühne bittet. Geht es nun um ein neues StarCraft?!

19:45 Uhr

Johanna übergibt das Mikro an Dan Hay für die nächsten Reveals.

19:42 Uhr

Diablo kommt zu Netflix als animierte Serie! Die nächste Ankündigung haut genauso rein und führt in der Halle zu Applaus und Jubel. Was das wohl bedeutet? Diablo soll nur der Anfang sein…Overwatch, Warcraft…es gibt wohl Gespräche zu mehr!

19:40 Uhr

Ab Montag könnt ihr sie im PTR spielen – und es soll sogar noch mehr Helden in Zukunft geben! Das macht mich gerade so, so glücklich! Euch auch?

19:39 Uhr

Xalatath aus WoW kommt zu Heroes of the Storm!! Heißt das….das MOBA wird wiederbelebt? Das dürfte sehr, sehr viele freuen. Bei uns gibt es jedenfalls gerade sehr laute Jubelschreie!

Video starten Heroes of the Storm zeigt neue Heldin Xal’Atath im Trailer

19:38 Uhr

Nun folgt die erste Ankündigung und es kommt direkt aus dem Nexus…

19:36 Uhr

159.731 Zuschauer lauschen ihr auf Twitch während dieser sehr emotionalen Ansprache. Ich hab schon ein bisschen Tränchen in den Augen und freu mich nun noch mehr auf das, was jetzt folgt.

19:32 Uhr

Johanna Faries betritt die Bühne und eröffnet die BlizzCon 2026 mit dem, was uns alle an Blizzards Spielen begeistert.

19:30 Uhr

Es geht loohohohoos! Der Eröffnungstrailer hat es schon mal in sich und heizt mit Diablo ein, bevor es zu Overwatch wechselt.

19:25 Uhr

Wen haben meine Augen denn da gerade erspäht? Mein Critical-Role- und Tabletop-Herz hat gerade vielleicht einen Satz gemacht, bevor der Countdown für den Star eingeblendet wurde. Noch knapp 4 Minuten, bis es losgeht.

Holt euch noch was zu trinken, nochmal schnell aufs Klo und dann rein in das Spektakel!

19:16 Uhr

Na, wisst ihr, wessen Synchronsprecher ihr hier gerade seht? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

19:10 Uhr

Auf der Bühne zeigen sich schon ein paar bekannte Gesichter und schauen sich die Requisiten an. Habt ihr schon etwas Spannendes entdeckt?

19:00 Uhr

Noch gibt es ein wenig stimmungsvolle Live-Musik, bevor es mit der Eröffnung losgeht.

18:50 Uhr

Bald geht es los! Seid ihr bereit? Kollegin Anna hat auch schon in der Halle Platz genommen und teilt ein paar Eindrücke:

18:30 Uhr

Guten Abend zusammen! Ich bin Alex und begleite euch heute mit meinen Kolleginnen und Kollegen durch die BlizzCon. Wir starten gleich pünktlich mit der Show um 19:30 Uhr und schauen uns auch vorher an, welche Icebreaker Blizzard für uns bereithält.

Wir sind jedenfalls sehr gespannt und freuen uns auf das Spektakel mit euch! Kollege Karsten vermutet sogar die beste BlizzCon seit vielleicht immer – also macht euch auf etwas gefasst!

Warum er das denkt, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Ich erwarte die spannendste BlizzCon seit 12 Jahren, vielleicht sogar seit immer von Karsten Scholz

Derzeit befinden sich übrigens rund 53.000 Zuschauer allein auf Twitch! Dabei hat das Programm noch nicht einmal angefangen.