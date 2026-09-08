Uns erwartet die spannendste BlizzCon seit 12 Jahren, hoffentlich gibt’s kein zweites Immortalgate

Es ist lange her, dass bei MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Vorfreude auf eine BlizzCon so groß war wie jetzt. Uns könnte das spannendste Blizzard-Event seit der Ankündigung von Overwatch erwarten.

Dank Warcraft 3 und World of Warcraft – zwei der aus meiner Sicht besten Spiele aller Zeiten – war ich lange ein Blizzard-Fanboy. Vor allem das MMORPG hat mein Leben stark beeinflusst und geprägt – ohne WoW würde ich jetzt nicht zu euch schreiben.

Ich zockte die StarCraft-2-Trilogie mit großer Freude durch. In der Diablo-Reihe sowie Hearthstone stehen viel zu viele Stunden auf dem Tacho. Ich konnte sogar Heroes of the Storm einiges abgewinnen, obwohl MOBAs so gar nicht mein Genre sind.

Durch diese Blizzard-Begeisterung war die BlizzCon lange Zeit mein absolutes Event-Highlight jedes Gaming-Jahres. Denn die Hausmesse der Kalifornier versprach stets spannende Neuigkeiten und Ankündigungen zu meinen Lieblingsspielen und -universen.

Doch Blizzard veränderte sich. Durch den unfassbaren Erfolg von WoW wurde aus der Meilensteinschmiede ein Mega-Konzern. Der Fokus änderte sich immer mehr auf Service statt Story-Klasse. Es folgten ein historischer Sexismus-Skandal. Immortalgate. Warcraft 3: Refunded. Der Blitzchung-Vorfall. Die eher durchwachsenen WoW-Erweiterungen Battle for Azeroth und Shadowlands. Mehrere Führungswechsel. Die Übernahme durch Microsoft.

Genug Gründe für Blizzard, die BlizzCon in den 2020er-Jahren immer wieder abzusagen. Und mehr als genug Gründe für mich, auf Blizzard mit sehr viel mehr abgekühlter Distanz zu schauen (auch wenn ich beispielsweise WoW weiterhin sehr gerne spiele).

Video starten So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein Autoplay

Was ist 2026 anders?

Doch jetzt ist sie wieder da, die kribbelige Vorfreude auf die anstehende BlizzCon. Warum? Nun, weil sie so spannend wie lange nicht ausfallen könnte. Das versprechen zumindest zahlreiche inoffizielle, aber auch offizielle Hinweise und Andeutungen. Hier eine Auswahl:

Einen ersten offiziellen Hinweis auf ein richtiges WoW Classic Plus gab es Anfang 2026, als WoW-Chefin Holly Longdale eine riesige Ankündigung für später im Jahr in Aussicht stellte. Diverse weitere Beobachtungen unterstützten das, bis schließlich sogar vermeintliche Leaks zu einem WoW Camelot oder WoW Forever ans Licht kamen. Kurzum: Da ist definitiv was im Busch! Classic-Fans können sich auf etwas Großes freuen.

Wir befinden uns mitten in der dreiteiligen Weltenseelen-Saga, die deutlich mehr Spaß macht als Battle for Azeroth oder Shadowlands und mit „The Last Titan“ auf ein hoffentlich großes Finale zusteuert. Auf dieses finale Kapitel könnte es auf der BlizzCon erstmals einen (wahrscheinlich noch kleinen, aber) konkreten Ausblick geben.

Für WoW plant Blizzard am Samstag und Sonntag entsprechend viele WoW-Panel ein. Doch was ist das für eine Lücke zwischen 21:45 Uhr und 22:45 Uhr? Laut dem aktuellen Programm findet dort auf der Hauptbühne nichts statt. DAS wäre sehr ungewöhnlich. Könnte uns eine der seltenen Ankündigungen eines neuen Blizzard-Spiels erwarten? Dazu passt der nächste Punkt:

Es gibt Hinweise dafür, dass sich die viel zu lange ignorierte StarCraft-Marke über eine überraschende Ankündigung freuen könnte. Gerüchte zu einem Shooter für die Franchise gibt es beispielsweise schon viele Jahre. Es wäre das erste neue StarCraft-Spiel seit Legacy of the Void aus dem Jahr 2015.

Blizzards Interpretation von WoW Classic Plus, mehr zum Finale der Weltenseelen-Saga, ein neues Spiel für StarCraft – falls das so kommt, erwartet uns die spannendste BlizzCon seit der Overwatch-Ankündigung auf der BlizzCon 2014 (Vorstellung der ersten neuen Blizzard-Marke seit StarCraft im Jahr 1998). Das könnte historisch werden.

Kommt auf der BlizzCon 2026 der nächste Schritt für WoW Classic? Die Einführung von Hardcore war bereits ein wichtiger Meilenstein.

Video starten WoW Classic: Die Hardcore-Server sind da!

Der Schatten von Diablo Immortal

Meine Vorfreude auf die kommende BlizzCon wäre noch viel größer, wenn ich mich nicht so gut an das Jahr 2018 erinnern würde. Damals hatte das Diablo-Team über Monate hinweg den Hype rund um eine große Ankündigung zur diabolischen Kultreihe aufgebaut, nur um dann beim Schlussakt der Eröffnungszeremonie statt Diablo 4 die Mobile-Variante Diablo Immortal anzukündigen.

Garniert wurde dieser Fail durch die unbeholfenen Reaktionen diverser Blizzard-Verantwortlicher, die vom großen Unmut ihrer Fans auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Das „Do you guys not have phones?“ von Wyatt Cheng ist genauso zum Meme geworden wie die Publikumsfrage „Is this an out-of-season April Fools’ joke?“ während der Q&A-Runde. Das Immortalgate war geboren.

Ich hoffe sehr, dass Blizzard aus diesem Vorfall gelernt hat. Wenn sie Anfang des Jahres eine große Ankündigung für WoW Classic versprechen und dann mit einer weiteren Classic-Saison um die Ecke kommen würden, wäre die Enttäuschung groß. Gleiches gilt, wenn sich der Hinweis auf ein neues StarCraft-Spiel als eine neue Mobile-Adaption entpuppen sollte, die hier im Westen niemanden interessiert.

Die kommende BlizzCon ist aus meiner Sicht also nicht nur die spannendste seit vielen Jahren. Sie besitzt auch das Potenzial, sich neben Immortalgate und Warcraft 3 Refunded als eine der größten Enttäuschungen der Blizzard-Geschichte einzureihen. Oder seht ihr das anders? Verratet mir gern, was ihr euch von der BlizzCon erhofft, was ihr befürchtet und wofür ihr die größten Chancen seht!

Ein zweites Immortalgate kann sich Blizzard derzeit eigentlich nicht erlauben. Gerade erst hat die Blizzard-Präsidentin das eigene Team gelobt, während es fast überall sonst im Gaming-Bereich von Microsoft umfassende Entlassungen gegeben hat. Weitere Stellenstreichungen sollen bei Xbox in den kommenden Monaten folgen. Dementsprechend möchte man sich bestimmt weiter von seiner besten Seite zeigen: Blizzard ist das Beste, was Xbox noch hat – Es gibt Lob von der Chefin