Der Plan für die BlizzCon 2026 steht – Und es gibt eine verdächtige, große Lücke

Die BlizzCon 2026 findet in wenigen Tagen statt. Wir haben den Zeitplan für euch, selbst wenn Blizzard einige Details geheim hält.
Die gamescom hat gerade erst ein Ende gefunden, aber die BlizzCon steht schon in den Startlöchern. Bei der Hausmesse von Blizzard geht es um World of Warcraft, Overwatch, Diablo und Hearthstone. Jetzt wurde auch der genaue Zeitplan veröffentlicht, damit ihr genau wisst, welche Nächte ihr euch um die Ohren schlagen müsst und wonach ihr Ausschau halten solltet.
Wann findet die BlizzCon statt? Die BlizzCon findet am 12. und 13. September 2026 statt, also in wenigen Tagen. Wie üblich findet das Event aufgrund der Zeitverschiebung bei uns in den späten Abendstunden und tief in der Nacht statt. Wer alles live verfolgen will, sollte sich also darauf einstellen, sich die Nächte um die Ohren schlagen zu müssen.
Falls ihr es nicht live verfolgen könnt, keine Sorge: Alles Wichtige wartet am nächsten Morgen sauber für euch aufbereitet auf MeinMMO.
Der Zeitplan der BlizzCon 2026 – Alle Termine zu WoW, Diablo, Overwatch und Co
Blizzard hat den Zeitplan bereits veröffentlicht. Hier seht ihr alle wichtigen Termine:
Zeitplan für Tag 1 (Samstag, 12.09. auf 13.09.)
- 19:30 Uhr: Eröffnungszeremonie
- 21:00 Uhr: World of Warcraft: Wie geht es weiter?
- 21:45 Uhr: MDI 2026 Grand Finals | Dignitas vs. Big Lucky
- 23:00 Uhr: Wie Zwischensequenzen in World of Warcraft entstehen
- 23:00 Uhr: MDI 2026 Grand Finals | Liquid vs. Mandatory
- 23:45 Uhr: World of Warcraft: Wie geht es weiter? II
- 00:30 Uhr: World of Warcraft: Showcase mit Entwicklern und Creatorn
- 01:30 Uhr: Classic Cup: Warcraft III – Legacy Match
- 01:45 Uhr: BlizzCon Community Night
- 02:30 Uhr: MDI 2026 Grand Finals | Championship-Match
- 02:45 Uhr: Classic Cup: Warcraft III – Showmatch
Zeitplan für Tag 2 (Sonntag, 13.09 auf 14.09.)
- 19:00 Uhr: World of Warcraft: Deep Dive
- 19:45 Uhr: World of Warcraft: Wie Gemütlichkeit und kreative Freiheit entstehen
- 19:45 Uhr: AWC Pre-Show
- 20:00 Uhr: AWC Grand Finals | F Tier vs. Guild Bean
- 20:45 Uhr: Wie die Welten von World of Warcraft entstehen
- 21:00 Uhr: AWC Grand Finals | Streamerzonegg vs. One Lun Travel
- 22:15 Uhr: World of Warcraft: Visuelle Gestaltung
- 23:00 Uhr: AWC 2026 Grand Finals | Echo vs. TBD
- 23:45 Uhr: World of Warcraft: Design im Detail
- 00:00 Uhr: AWC 2026 Grand Finals | Gators Back vs. TBD
- 01:15 Uhr: World of Warcraft Hardcore: Wie geht es weiter?
- 02:00 Uhr: AWC 2026 Grand Finals | Championship-Match
- 02:20 Uhr: Schlussworte
- 03:00 Uhr: Live-Auftritt: Le Sserafim
- 03:30 Uhr: Siegerehrung
Was wird das Highlight der BlizzCon? Die BlizzCon wird ganz im Zeichen von Warcraft stehen. Das hat inzwischen der Game Director Ion Hazzikostas in mehreren Interviews angekündigt, aber auch erste Leaks aus der Vergangenheit machen deutlich, dass für WoW-Fans eine Menge ansteht. Denn es gibt nicht nur die sehr wahrscheinliche Enthüllung von Patch 12.2 und der nächsten Erweiterung „The Last Titan“, sondern auch ziemlich sicher einige Details zu einem „WoW Classic+“, das bereits unter dem geleakten Namen „Camelot“ an mehreren Stellen aufgetaucht ist.
Was könnte in der Lücke stattfinden? Verdächtig ist, dass es auf der Hauptbühne zwischen 21:45 Uhr und 22:45 Uhr eine große Lücke gibt. Dass gerade die Hauptbühne in dieser Zeit nicht genutzt wird, ist extrem unwahrscheinlich. Daher gehen die meisten davon aus, dass hier etwas besprochen wird, das bisher noch gar nicht auf dem Schirm steht. Das könnte ein vollkommen neues Spiel sein (wie etwa der vermutete StarCraft-Shooter) oder auch das zuvor geleakte RTS zu Warcraft. Womöglich zieht Blizzard hier aber auch etwas ganz Neues aus dem Hut. Wir dürfen gespannt sein.
Unsere Spekulationen und Vermutungen zur BlizzCon 2026 lest ihr hier.
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Kommentare
Ein neues RTS im WarCraft-Universum würde selbst bei mir als mittlerweile kleiner Blizzard-Hater die Augenbrauen heben lassen.