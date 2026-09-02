Der Plan für die BlizzCon 2026 steht – Und es gibt eine verdächtige, große Lücke

Die BlizzCon 2026 findet in wenigen Tagen statt. Wir haben den Zeitplan für euch, selbst wenn Blizzard einige Details geheim hält.

Die gamescom hat gerade erst ein Ende gefunden, aber die BlizzCon steht schon in den Startlöchern. Bei der Hausmesse von Blizzard geht es um World of Warcraft, Overwatch, Diablo und Hearthstone. Jetzt wurde auch der genaue Zeitplan veröffentlicht, damit ihr genau wisst, welche Nächte ihr euch um die Ohren schlagen müsst und wonach ihr Ausschau halten solltet.

Video starten WoW Midnight: Arators Licht und der Feuerbrand Autoplay

Wann findet die BlizzCon statt? Die BlizzCon findet am 12. und 13. September 2026 statt, also in wenigen Tagen. Wie üblich findet das Event aufgrund der Zeitverschiebung bei uns in den späten Abendstunden und tief in der Nacht statt. Wer alles live verfolgen will, sollte sich also darauf einstellen, sich die Nächte um die Ohren schlagen zu müssen.

Falls ihr es nicht live verfolgen könnt, keine Sorge: Alles Wichtige wartet am nächsten Morgen sauber für euch aufbereitet auf MeinMMO.

Der Zeitplan der BlizzCon 2026 – Alle Termine zu WoW, Diablo, Overwatch und Co

Blizzard hat den Zeitplan bereits veröffentlicht. Hier seht ihr alle wichtigen Termine:

Zeitplan für Tag 1 (Samstag, 12.09. auf 13.09.)

19:30 Uhr: Eröffnungszeremonie

21:00 Uhr: World of Warcraft: Wie geht es weiter?

21:45 Uhr: MDI 2026 Grand Finals | Dignitas vs. Big Lucky

23:00 Uhr: Wie Zwischensequenzen in World of Warcraft entstehen

23:00 Uhr: MDI 2026 Grand Finals | Liquid vs. Mandatory

23:45 Uhr: World of Warcraft: Wie geht es weiter? II

00:30 Uhr: World of Warcraft: Showcase mit Entwicklern und Creatorn

01:30 Uhr: Classic Cup: Warcraft III – Legacy Match

01:45 Uhr: BlizzCon Community Night

02:30 Uhr: MDI 2026 Grand Finals | Championship-Match

02:45 Uhr: Classic Cup: Warcraft III – Showmatch

Zeitplan für Tag 2 (Sonntag, 13.09 auf 14.09.)

19:00 Uhr: World of Warcraft: Deep Dive

19:45 Uhr: World of Warcraft: Wie Gemütlichkeit und kreative Freiheit entstehen

19:45 Uhr: AWC Pre-Show

20:00 Uhr: AWC Grand Finals | F Tier vs. Guild Bean

20:45 Uhr: Wie die Welten von World of Warcraft entstehen

21:00 Uhr: AWC Grand Finals | Streamerzonegg vs. One Lun Travel

22:15 Uhr: World of Warcraft: Visuelle Gestaltung

23:00 Uhr: AWC 2026 Grand Finals | Echo vs. TBD

23:45 Uhr: World of Warcraft: Design im Detail

00:00 Uhr: AWC 2026 Grand Finals | Gators Back vs. TBD

01:15 Uhr: World of Warcraft Hardcore: Wie geht es weiter?

02:00 Uhr: AWC 2026 Grand Finals | Championship-Match

02:20 Uhr: Schlussworte

03:00 Uhr: Live-Auftritt: Le Sserafim

03:30 Uhr: Siegerehrung

Was wird das Highlight der BlizzCon? Die BlizzCon wird ganz im Zeichen von Warcraft stehen. Das hat inzwischen der Game Director Ion Hazzikostas in mehreren Interviews angekündigt, aber auch erste Leaks aus der Vergangenheit machen deutlich, dass für WoW-Fans eine Menge ansteht. Denn es gibt nicht nur die sehr wahrscheinliche Enthüllung von Patch 12.2 und der nächsten Erweiterung „The Last Titan“, sondern auch ziemlich sicher einige Details zu einem „WoW Classic+“, das bereits unter dem geleakten Namen „Camelot“ an mehreren Stellen aufgetaucht ist.

Was könnte in der Lücke stattfinden? Verdächtig ist, dass es auf der Hauptbühne zwischen 21:45 Uhr und 22:45 Uhr eine große Lücke gibt. Dass gerade die Hauptbühne in dieser Zeit nicht genutzt wird, ist extrem unwahrscheinlich. Daher gehen die meisten davon aus, dass hier etwas besprochen wird, das bisher noch gar nicht auf dem Schirm steht. Das könnte ein vollkommen neues Spiel sein (wie etwa der vermutete StarCraft-Shooter) oder auch das zuvor geleakte RTS zu Warcraft. Womöglich zieht Blizzard hier aber auch etwas ganz Neues aus dem Hut. Wir dürfen gespannt sein.

Unsere Spekulationen und Vermutungen zur BlizzCon 2026 lest ihr hier.