WoW Forever entfernt eine super-nervige Mechanik aus Classic, schont eure Nerven

Welt-Buffs waren in WoW Classic unerlässlich. Für viele Gruppen galten sie als Pflicht. Doch in WoW Forever wird es sie in dieser Form nicht geben.

Auch wenn die Classic-Variante von World of Warcraft bei vielen extrem beliebt ist, gibt es doch einige Details am Spiel, die selbst von der Classic-Community nicht so wirklich gemocht werden. Ein solches Detail sind die Welt-Buffs, mit denen sich viele permanent ausgestattet haben. Die wird es in Forever wohl nicht in der bekannten Form geben.

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Was ist das Problem mit Welt-Buffs? Welt-Buffs waren zur Vanilla-Zeit von World of Warcraft ausgesprochen mächtige Effekte. Sie wurden zumeist vergeben, wenn gewisse, einmalige Quests abgeschlossen wurden. Dann profitierten etwa alle Charaktere, die zu diesem Zeitpunkt in Sturmwind oder Orgrimmar waren, von einer soliden Stärkung.

Wenn man sie zufällig erlangt hat, war das immer eine schöne Sache, die man zum Leveln nutzen konnte.

Das Problem: Die Buffs waren auch in Dungeons und Raids aktiv. Daher war es die effizienteste Methode, alle Raid-Mitglieder vorher mit solchen Buffs auszustatten. Das hat den Content oft trivialisiert und sorgte zugleich dafür, dass man immer akribisch darauf achten musste, zur rechten Zeit bei der Vergabe der Buffs anwesend zu sein.

Weltbuffs ja, aber nur für die offene Welt

Was wurde gesagt? In World of Warcraft Forever wird es World Buffs zwar geben, aber eben ausschließlich für die offene Welt. Sie funktionieren also beim Questen, verlieren ihre Wirkung aber in Dungeons und Raids. Diese Information wurde auf der BlizzCon mit mehreren Personen im Gespräch mit Blizzard-Mitarbeitern geteilt und auch ein Interview von Windows Central zitiert Ion Hazzikostast, der sagt, dass es „World Buff Farming“ in WoW Forever nicht geben werde.

Wie es final wirklich um die World Buffs steht, das sehen wir natürlich erst, wenn Forever gestartet ist und die entsprechenden Raids mit den Buffs, die sie gewähren, zugänglich sind.

Cortyn meint: Die World Buffs waren mir in Classic bereits ein Dorn im Auge, weil sie für mich immer an der Grenze des „Exploits“ standen, so massiv wie sie ausgenutzt wurden. Ja, es war eine Mechanik des Spiels, aber eine, die bei der Einführung damals in Vanilla niemals dazu gedacht war, dass Raid-Gruppen nur noch mit diesen Buffs losziehen und mehrere dieser Buffs stapeln.

Dass Forever sich davon verabschiedet, finde ich schlichtweg gut. Es sollten die Charaktere, deren Ausrüstung und Können sein, die gemeinsam einen Raid bewältigen und nicht zu einem großen Teil übermächtige, externe Buffs.

Findet ihr diese Änderung gut? Ist es eine feine Sache, dass WoW Forever doch ein paar Probleme beseitigt, die es in Classic gab? Oder glaubt ihr, Forever läuft damit Gefahr, zu sehr wie das moderne WoW zu werden?

Über zu viele Änderungen sollte man sich nicht wundern, denn WoW Forever ist auch in der Story nicht Teil der gleichen Geschichte wie das moderne WoW.