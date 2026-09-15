Nein, WoW Forever wird nicht Teil der offiziellen Warcraft-Geschichte

Für manche ist es ein Dämpfer, andere freuen sich. WoW Forever ist eine eigene Welt. Die Story hat keinen Einfluss auf das moderne Warcraft.

Die größte Ankündigung auf der BlizzCon für viele Warcraft-Veteranen war auf jeden Fall die Ankündigung von World of Warcraft: Forever. Der neue Spielmodus soll eine permanente Heimat für alle bieten, die das klassische Gefühl von Vanilla-WoW lieben, aber doch nicht auf neue Geschichten verzichten wollen.

Doch viele stellten sich die Frage: Wie genau passt das denn in die Geschichte von Warcraft? Gehören die neuen Teile von WoW: Forever dann zur offiziellen Lore (dem „Kanon“) von World of Warcraft?

Die Antwort darauf ist sehr deutlich: Nein.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026

Word of Warcraft ist verwirrend, aber Forever ist ein eigenes Ding

Was wurde gesagt? Auf einem der Panels der BlizzCon, dem „Found Photographs“-Panel von WoW Forever (auf YouTube), sprachen die Entwickler ausführlich darüber, wie WoW Forever denn in das Gesamtgefüge von Warcraft passen würde. Dabei ging es darum, wie sie die Geschichte sinnvoll weitererzählen wollen und was ihre Inhalte für Auswirkungen auf das moderne WoW haben werden. Josh Greenfield, ein Senior Game Designer von WoW Forever, erklärte dazu:

Die Millionen-Gold-Frage, die viele zu WoW: Forever haben ist: Wie passt das in die größere WoW-Kontinuität und Zeitlinie? Die kurze Antwort ist: WoW Forever existiert nicht in der modernen Kontinuität von World of Warcraft.

Das nimmt auf jeden Fall den Druck von vielen Story-Fans, die vor allem Retail spielen. Sie müssen nicht mehrere WoW-Versionen verfolgen, um die ganze Story zu begreifen.

[Chris] Metzen nennt das unsere kleine Zeitblase. Also, warum tun wir das? Der Hauptgrund für diese Herangehensweise ist, dass wir sicherstellen wollten, dass wir die kreative Freiheit haben, mit dem Spiel das zu machen, was wir tun wollen, ohne problematische Situationen zu erschaffen, die eine direkte Reaktion im modernen Spiel benötigen.

Ein Beispiel, das dabei direkt in den Sinn kommt: Die Himmelsgeborenen. Dieses Volk existiert in WoW Forever und ist eine Splittergruppe der Shen’dralar aus Eldre’thalas, dem heutigen Düsterbruch. In WoW Forever sind das Rebellen gewesen, die sich gegen den Prinzen von Düsterbruch gestellt haben und am Ende vertrieben wurden. Im modernen WoW existieren sie – nach aktuellem Stand – schlicht nicht und es hat sie nie gegeben.

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Die Entwickler stellen allerdings klar, dass sie damit nicht die bestehende Lore der Strategiespiele auf den Kopf stellen wollen. Was bis zum Zeitpunkt von WoW Vanilla geschehen ist, soll auch weiterhin beachtet werden:

Wir werden die Grundlage der Lore nicht über den Haufen schmeißen, besonders nicht die etablierten Ereignisse aus den Strategie-Spielen. Wir werden nicht sagen: In diesem Universum war Jaina von Anfang an ein Schreckenslord oder Arthas wurde nie der Lichkönig.

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das: Was in WoW Forever geschieht, hat keinerlei Einfluss auf die Geschichte von „Retail“. Es findet in einer eigenen Zeitkapsel statt und ist nicht Teil des offiziellen Kanons der fortlaufenden Geschichte, die von Classic bis (aktuell) Midnight und darüber hinaus geht.

Wie findet ihr die Himmelsgeborenen? Werdet ihr sie zocken? Oder meidet ihr das neue Volk lieber – vor allem, weil der Zugang Geld kostet?

Cortyn meint: Dass die Entwickler auf der BlizzCon klargestellt haben, dass WoW Forever kein Teil der „richtigen“ Story von World of Warcraft ist, finde ich ausgesprochen gut. Anfänglich habe ich ein bisschen mit den Zähnen geknirscht, weil ich den Eindruck hatte, dass ich Forever spielen „muss“, um das Gesamtbild der Geschichte zu bekommen. Es wäre für das Ausspielen einer Shen’dralar im Rollenspiel von Retail wichtig gewesen zu sehen, was für neue Story man den Shen’dralar in Forever spendiert hat. Das fällt nun weg.

Mir gefällt das. Zum einen hat WoW Forever so die kreative Freiheit, sich etwas mehr auszutoben und viele „Was wäre wenn“-Geschichten zu erzählen, ohne dass Retail darauf eingehen und reagieren muss. Gleichzeitig macht das WoW Forever zu einer frischeren Erfahrung, die einfach schöne Geschichten bereithalten kann, ohne bei jeder Quest darauf achten zu müssen, ob das irgendwie im Widerspruch mit den 11 Erweiterungen steht, die in den letzten 20 Jahren veröffentlicht wurden. Jetzt kann ich Forever einfach spielen, wenn ich Mal die Lust darauf habe – und genau das ist ja der Geist von WoW Forever.