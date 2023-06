Diablo 4 ist endlich erschienen, zumindest im Early Access. Der Release lief außerordentlich sauber – außer für Nutzer auf PS5. Die haben mit einem lästigen Fehler zu kämpfen. Die Lösung ist zum Glück sehr leicht, wenn auch etwas seltsam.

Was ist das für ein Fehler? Wenn ihr Diablo 4 auf PS5 startet, werdet ihr mit dem Fehler: „Keine gültige Lizenz gefunden“ begrüßt und dürft euch nicht einloggen. Zwar gibt es keine Warteschlangen zu Release, aber dieser Fehler sperrt gerade viele Fans aus.

Auch die Konsole neu starten hilft nicht. Einige Nutzer auf Reddit und in unseren Kommentaren auf MeinMMO haben jedoch herausgefunden, wie ihr das Problem umgehen könnt. Dabei kam schnell raus: Platin kaufen hilft, also die Premium-Währung für Echtgeld.

Das sorgte erst einmal für Unmut. Denn einige Nutzer werfen Blizzard hier vor, das sei Kalkül. Schon zuvor haben die teuren Preise im Shop Empörung ausgelöst. Der Fehler liegt aber offenbar bei Sony selbst, denn ihr müsst gar kein echtes Geld zahlen.

Das ist die Lösung: Nach aktuellem Stand gibt es mehrere Lösungsansätze, die für die Leute funktionieren. Probiert mehrere davon aus, wenn einer nicht klappt oder startet zwischendurch eure Konsole neu:

„kauft“ euch ein kostenloses Spiel im PS Store

ladet ein beliebiges Spiel herunter, etwa von PS Plus oder ein kleineres Spiel – auch kostenlose Spiele klappen

ladet einen DLC für ein beliebiges Spiel herunter

stellt eure Lizenz wieder her über Einstellungen → Nutzer und Accounts → Andere → Lizenz wiederherstellen

kauft Platin für Diablo 4

Anmerkung: Der Fehler scheint auch einige Nutzer auf Xbox zu betreffen. Ihr könnt die entsprechenden Schritte für eure Plattform ebenfalls versuchen.

Blizzard arbeitet seit dem Release um 01:57 Uhr nachts bereits an einer offiziellen Lösung (via Twitter). Noch steht die aber offen.

Ihr findet alle Infos zu Diablo 4 in unserer Übersicht und das Experten-Fazit hier im Video:

„Der sauberste Launch ever für Blizzard auf PC“

Abseits vom Lizenz-Fehler gibt es so gut wie keine Beschwerden über den Launch. Einige Nutzer loben den Release sogar als den saubersten in der Geschichte von Blizzard, zumindest auf PC. Keine Fehler, keine Login-Warteschlangen, keine überlasteten Server. MeinMMO-Leser Higi lobt: „Keine Warteschlangen, geiler, reibungsloser Start! So, muss suchten.“

Kritik gibt es lediglich am Online-Zwang von Diablo 4, weil einige Nutzer den Fehler auf PS5 mit diesem in Verbindung bringen. Die meisten Spieler dürften sich mittlerweile aber schon in Sanktuario tummeln und Jagd auf Lilith machen.

Für alle, die bereits spielen können, empfehlen wir dringend die Quest „Unnachgiebiges Fleisch“ im ersten Gebiet. Die Quest dauert lediglich 5 Minuten, ist aber schon jetzt eine der besten im Spiel.

Habt ihr die Probleme mit der PlayStation gelöst und könnt euch einloggen? Dann wünschen wir euch viel Spaß in Diablo 4! Wenn ihr schnell auf Stufe 100 kommen oder euch ins Endgame stürzen wollt, findet ihr hier Tipps zum schnellen Leveln:

Diablo 4: Schnell leveln – Guide bis Level 100