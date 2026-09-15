Einige Spieler haben immer wieder mit einem lästigen Fehler in Diablo 4 zu kämpfen. Die Lösung ist zum Glück sehr leicht, wenn auch etwas seltsam.
Fehler 315306 tritt immer wieder auf und hängt zumeist mit Server-Probleme zusammen. Wir haben diesen Artikel zuletzt am 15. September zum Start von Season 15 auf Aktualität geprüft.
Was ist das für ein Fehler? Wenn ihr Diablo 4 startet, werdet ihr mit dem Fehler: „Keine gültige Lizenz gefunden“ begrüßt und dürft euch nicht einloggen. Ein Neustart sollte bereits helfen. Allerdings reicht das nicht immer, vor allem auf PS5 und Xbox.
Das ist die Lösung: Nach aktuellem Stand gibt es mehrere Lösungsansätze, die für die Leute funktionieren. Probiert mehrere davon aus, wenn einer nicht klappt oder startet zwischendurch eure Konsole neu:
- „kauft“ euch ein kostenloses Spiel im PS Store, etwa Fortnite
- ladet ein beliebiges Spiel herunter, etwa von PS Plus oder ein kleineres Spiel – auch kostenlose Spiele klappen
- ladet einen DLC für ein beliebiges Spiel herunter
- stellt eure Lizenz wieder her über Einstellungen → Nutzer und Accounts → Andere → Lizenz wiederherstellen
- kauft Platin für Diablo 4 (Achtung, kostet Echtgeld!)
Anmerkung: Der Fehler scheint auch einige Nutzer auf Xbox zu betreffen. Ihr könnt die entsprechenden Schritte für eure Plattform ebenfalls versuchen.
– Konsole neu starten
– Konsole komplett ausschalten und warten
– Lizenzen wiederherstellen
– Account abgemeldet und neu eingeloggt
Urplötzlich konnte er sich dann doch anmelden, nachdem er 20 Minuten gewartet hatte. Geduld ist also gefragt.
Fehler 315306 taucht erneut am 15. September 2026 auf
Update 15. September 2026, 17:30 Uhr: Wie zahlreiche Nutzer berichten, taucht das Problem
Keine gültige Lizenz gefunden auch heute auf, kurz vorm Start von Season 15, aber schon den ganzen Tag lang und einen Teil der vergangenen Nacht, direkt nach dem Download des aktuellen Updates.
Die aktuelle Lösung für die meisten scheint
warten zu sein, da das Problem vor allem serverseitig zu lösen ist. Funktionieren unsere oben genannten Tipps nicht, bleibt wohl auch sonst nichts anderes übrig.
Diablo 4 wird übrigens keine Erweiterungen mehr erhalten. Blizzard hat auf der BlizzCon 2026 bestätigt, dass der Fokus der Entwicklung von nun an auf dem kommenden Diablo 5 liegt. Diablo 4 erhält noch weitere Updates, Seasons und sogar neue Klassen, aber keine großen Expansions mehr, was in der Community heiß diskutiert wird: Spieler meinen: Destiny wäre heute noch am Leben, wenn es das gleiche gemacht hätte wie Diablo 5 jetzt
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Kommentare
Falls es noch nicht aufgefallen ist aber zumindest auf der Xbox habe ich festgestellt das jedesmal wenn ich etwas aus dem Pass freigeschaltet habe und es mir nehme die Hauptquest blockiert ist und ich komplett neu starten muss.
Wenn ich die Dinge aus dem Pass erstmal links liegen lasse läuft es.
BTW am pc hatte ich gestern Abend auch oft den Fehler mit der fehlenden Lizenz. Lag sicher an blizzard. Vorher hatte ich rubberbanding aus der Hölle im Spiel und bin dann raus geflogen
Rubberbanding und unsichtbare Wände hatte ich zuletzt zum Glück nicht mehr, dafür funktionierte bei mir gestern der Teleporter nach Kyovashad nicht, egal ob aus dem Dungeon heraus, in der Oberwelt, via Steuerkreuz nach unten, direkt über die Map oder von einem anderen Teleportpunkt, nach einer kurzen Ladepause stand ich wieder am Ausgangsort. Andere schon freigeschaltete Teleportpunkte konnte ich aber ansteuern.
Ich habe die Deluxe Edition mit einem PSN Account gekauft, der mit keinem Battle.net Account verknüpft ist. Nach dem Kauf habe ich direkt auf meinen Haupt PSN Account (der mit einem 18 Jahre alten Battle.net Account verbunden ist) gewechselt und wollte mich einloggen. Da bekam ich dann die Fehlermeldung betreffs fehlender Lizenz. Habe dann Platin gekauft und andere Spiele heruntergeladen, doch all das half nicht.
Heute konnte ich mich auf dem Hauptaccount einloggen, doch all die Items, die ich mit der Deluxe Edition erworben habe, tauchen in meinen anderen Blizzard Titeln nicht auf. Die sind irgendwo mit einem für mich nicht existentem Battlenet Account verbunden auf den ich keinen Zugriff habe.
So geht es nicht nur mir, sondern vielen anderen auch. Da ich nicht weiss, ob ich hier einen Thread aus dem offiziellen Forum teilen darf, lasse ich es 🙂 Er hat über 3000 Posts, war bis heute angepinnt. Nun ist er es nicht mehr und die Leute dort gehen auf die Barrikaden. Man hat also extra Geld in eine Deluxe / Ultimate Edition gesteckt ohne etwas davon zu haben. Sony weigert sich das Spiel zu erstatten und schiebt es auf Blizzard und Blizzard reagiert auf keinerlei Anfragen.
Ich fühle mich betrogen.
Vielleicht wollt ihr darüber mal berichten?