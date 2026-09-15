Einige Spieler haben immer wieder mit einem lästigen Fehler in Diablo 4 zu kämpfen. Die Lösung ist zum Glück sehr leicht, wenn auch etwas seltsam.

Fehler 315306 tritt immer wieder auf und hängt zumeist mit Server-Probleme zusammen. Wir haben diesen Artikel zuletzt am 15. September zum Start von Season 15 auf Aktualität geprüft.

Was ist das für ein Fehler? Wenn ihr Diablo 4 startet, werdet ihr mit dem Fehler: „Keine gültige Lizenz gefunden“ begrüßt und dürft euch nicht einloggen. Ein Neustart sollte bereits helfen. Allerdings reicht das nicht immer, vor allem auf PS5 und Xbox.

Das ist die Lösung: Nach aktuellem Stand gibt es mehrere Lösungsansätze, die für die Leute funktionieren. Probiert mehrere davon aus, wenn einer nicht klappt oder startet zwischendurch eure Konsole neu:

„kauft“ euch ein kostenloses Spiel im PS Store, etwa Fortnite

ladet ein beliebiges Spiel herunter, etwa von PS Plus oder ein kleineres Spiel – auch kostenlose Spiele klappen

ladet einen DLC für ein beliebiges Spiel herunter

stellt eure Lizenz wieder her über Einstellungen → Nutzer und Accounts → Andere → Lizenz wiederherstellen

kauft Platin für Diablo 4 (Achtung, kostet Echtgeld!)

Anmerkung: Der Fehler scheint auch einige Nutzer auf Xbox zu betreffen. Ihr könnt die entsprechenden Schritte für eure Plattform ebenfalls versuchen.

So haben wir das Problem gelöst: Unser Autor Christos Tsogos konnte in der Nacht auch nicht zocken und wurde mit Problemen der Lizenz zurückgelassen. Dinge, die er ausprobiert hatte, waren:

– Konsole neu starten

– Konsole komplett ausschalten und warten

– Lizenzen wiederherstellen

– Account abgemeldet und neu eingeloggt

Urplötzlich konnte er sich dann doch anmelden, nachdem er 20 Minuten gewartet hatte. Geduld ist also gefragt.

Video starten Diablo – 30 Years of Hell im Trailer zum Jubiläum Autoplay

Fehler 315306 taucht erneut am 15. September 2026 auf

Update 15. September 2026, 17:30 Uhr: Wie zahlreiche Nutzer berichten, taucht das Problem Keine gültige Lizenz gefunden auch heute auf, kurz vorm Start von Season 15, aber schon den ganzen Tag lang und einen Teil der vergangenen Nacht, direkt nach dem Download des aktuellen Updates.

Die aktuelle Lösung für die meisten scheint warten zu sein, da das Problem vor allem serverseitig zu lösen ist. Funktionieren unsere oben genannten Tipps nicht, bleibt wohl auch sonst nichts anderes übrig.

Diablo 4 wird übrigens keine Erweiterungen mehr erhalten. Blizzard hat auf der BlizzCon 2026 bestätigt, dass der Fokus der Entwicklung von nun an auf dem kommenden Diablo 5 liegt. Diablo 4 erhält noch weitere Updates, Seasons und sogar neue Klassen, aber keine großen Expansions mehr, was in der Community heiß diskutiert wird: Spieler meinen: Destiny wäre heute noch am Leben, wenn es das gleiche gemacht hätte wie Diablo 5 jetzt