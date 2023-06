Blizzard zeigt den Ingame-Shop für Diablo 4: Spieler schimpfen sofort über absurd hohe Preise – „25 € für ein Set?!“

Bereits im Vorfeld war klar, dass Diablo 4 einen Ingame-Shop mit kosmetischen Items bekommen wird. Bislang schwiegen die Verantwortlichen zu den dazugehörigen Preisen. Ein Spieler veröffentlicht nun den Preis eines Rüstungs-Sets, der es in sich hat.

Wie teuer ist die Rüstung? Das besagte Rüstungs-Set kostet 2.800 Platinpunkte (via reddit.com). Um Platinpunkte zu erhalten, müssen Spieler die Münzen für Echtgeld erwerben. Die 2.800 Platinpunkte entsprechen einem Preis von rund 25 Euro.

Nicht alle Skins sind so teuer. In einem anderen Screenshot ist zu sehen, dass eine Pferderüstung 1.600 Platinpunkte kostet (via reddit.com). Aber auch hierfür müsst ihr zunächst 25 Euro ausgeben, denn die Platinpunkte können nur in festen Paketen gekauft werden (via GameStar).

Folgende Pakete stehen zum Kauf zur Verfügung:

200 Platinpunkte – 2 Euro

500 Platinpunkte – 5 Euro

800 Platinpunkte – 8 Euro

1.000 Platinpunkte – 10 Euro

2.800 Platinpunkte – 25 Euro

5.700 Platinpunkte – 50 Euro

11.500 Platinpunkte – 100 Euro

Bei den kleineren Paketen bekommt ihr für jeden Euro 100 Platinpunkte. Erst ab einem Einkaufswert von 25 Euro bekommt ihr weitere Platinpunkte als Bonus obendrauf.

Unser Diablo-Experte Benedict Grothaus konnte Diablo 4 vorab testen und teilte seine Meinung. In Minute 03:52 im Video berichtet er ebenfalls über den Shop:

Was bekomme ich dafür? Bei dem Set für 25 Euro handelt es sich um einen Skin, der die komplette Ausrüstung eines Charakters optisch verändert. Der Waffenskin kann nur auf Waffen des gleichen Typs angewandt werden, ansonsten kann jede Klasse diesen Skin nutzen.

Andere Skins, die deutlich günstiger sind, ändern nur das Aussehen von bestimmten Ausrüstungsslots. So sind beispielsweise nur Skins für Helm, Brust und die Beine enthalten, aber nicht für die Waffe.

Spieler wollen nicht so viel zusätzliches Geld ausgeben

Das hält die Community von den Preisen: Im Reddit-Forum tummeln sich zahlreiche User, denen die Preise für die Skins viel zu teuer sind. Da es sich bei Diablo 4 bereits um einen Vollpreistitel handelt, sehen viele Spieler nicht ein, so viel Geld in das Spiel zu stecken.

Was für ein Preis wäre gerechtfertigt? Der Preis, den die Community sich für ein komplettes Skin-Paket vorstellt, liegt deutlich unter den Preisen von Blizzard. User DST_Unbelievable würde selbst bei der Hälfte des Preises noch überlegen, ob er sich den Skin leistet:

Ich gehe ziemlich locker mit meinem Geldbeutel um, aber ich könnte mir nicht vorstellen, mehr als 10–12 Dollar für so etwas zu bezahlen, und selbst DAS wäre für mich eine seltene Gelegenheit.

User CJKatz ist da sogar noch sparsamer und würde bei einem Vollpreistitel nur einen Bruchteil des offiziellen Preises ausgeben:

Zur Hölle, ich würde vielleicht 5 Dollar für eine Packung voller Cosmetics ausgeben, wenn sie gut aussehen, aber selbst das ist schon ein bisschen viel.

Immerhin scheint Blizzard sein Versprechen zu halten, dass es keine Pay2Win-Inhalte geben wird. Die vorgestellten Skins sind rein kosmetischer Natur und verschaffen den Spielern keinen Vorteil gegenüber denen, die kein weiteres Geld für Diablo 4 ausgeben wollen.

Allerdings könnte es sein, dass das nur für den Launch von Diablo 4 gilt. Mit der Zeit könnte Blizzard Ingame-Items im Shop veröffentlichen, die bestimmte Vorzüge im Spiel gewähren. Es bleibt außerdem abzuwarten, ob Blizzard auf die Kritik der Fans reagiert und die Preise des Shops anpassen wird.

Auch der Battle Pass zu Diablo 4 verlangt Geld von euch: Diablo 4: Battle Pass – Alles zum Preis, den Inhalten und wie er funktioniert