Diablo 4: Eine Nebenquest im 1. Gebiet solltet ihr unbedingt spielen – Mischt perfekt Lust, Gewalt und Blut

Diablo 4 ist endlich da und die ersten Vorbesteller können schon spielen. Wer sich nicht blind durch die Welt metzelt, findet an allen Ecken spannende Storys. Eine der besten Nebenquests gibt es sogar schon im ersten Gebiet und die passt hervorragend zum Spiel.

Was ist das für eine Quest? In der Quest: „Unnachgiebiges Fleisch“, oder „Unyielding Flesh“ im Englischen, sucht eine Frau ihren verschollenen Mann. Ihr sollt ihr dabei helfen. Er sei irgendwo in den nahen Wäldern verschwunden und sie könne ihn nicht mehr finden.

Ihr bekommt die Aufgabe in Yelesna, dem vermutlich zweiten Dorf, das ihr nach dem Verlassen von Kyovashad findet. Die Auftraggeberin heißt Krystyna.

Die Quest ist recht kurz und dauert lediglich ein paar Minuten, wenn ihr sie direkt erledigt. Nur wenige Schritte vom Dorf entfernt und hinter ein paar eher schwachen Ghul-Horden findet ihr ihren Mann schließlich. Lebendig, mehr oder weniger.

Das macht die Quest so besonders: Wir wollen nichts spoilern, aber obwohl es Krystynas Ehemann Feodor anscheinend nicht mehr allzu gut geht, ist er noch am Leben und … glücklich. Seine genauen Umstände verraten wir nicht, aber zumindest seinen Fetisch: BDSM.

Das steht etwa für „Bondage, Discipline, Sadism and Masochism“, vereint also mehrere ziemlich brutale Vorlieben in sich. Feodor ist seiner ultimativen Lust auf jeden Fall sehr nahe gekommen. Die Quest empfehlen wir (fast) jedem beim Durchspielen.

Denn obwohl Diablo 4 ab 16 ist, würden wir diese Szene eher niemandem unter 18 nahelegen – auch nicht, oder vor allem nicht, wenn ihr mit Mama zusammen zockt. Aber als Tipp: spielt zumindest diese Quest auf Englisch, sonst ergibt der Wortwitz am Ende wenig Sinn.

Unser Experten-Review zu Diablo 4 könnt ihr hier sehen:

Diablo 4 steckt voller spannender Storys

MeinMMO wurde schon vor Release zum Test von Diablo 4 eingeladen und konnte das Spiel vollständig erkunden, inklusive aller Haupt- und Nebenquests. Allein für die spannenden Begegnungen mit alten Bekannten und neuen Gegnern lohnt sich die Haupt-Story.

Ihr braucht allein für den Plot grob 20-30 Stunden, wenn ihr alle Cutscenes schaut und euch die Geschichten anhört. Es lohnt sich aber, auch an den Seiten zu schauen und die ein oder andere Nebenquest zu erledigen.

„Unnachgiebiges Fleisch“ ist schon eine der besten Quests im Spiel, aber die für mich bis dato beste findet ihr in Akt 4. Dort sollt ihr Morde aufklären und trefft auf ein Mädchen, das vermeintlich mit Dämonen paktiert.

Der Quest folgen etliche weitere, die eine Stroy weweben,ben wie einige der besten Questreihen in World of Warcraft, nur nicht ganz so ausufernd wie im MMORPG. Für Hack’n’Slay-Verhältnisse ist das Storytelling in genau diesen Nebenquests aber äußerst stark und erinnert an die „guten Zeiten“ vom „alten Blizzard“.

Und gerade Diablo 4 dürfte viele Blizzard-Fans der ersten Stunde haben, die noch sehr gut wissen, wie stark die Firma früher einmal war:

