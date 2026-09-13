Ein Detail von WoW Forever bringt Fans auf die Palme, weil es euch mindestens 30 Euro kostet

WoW: Forever ist zwar Teil des normalen Abos, doch könnt ihr euch durch kostenpflichtige Pakete besondere Inhalte sichern. Mit dabei: eine Neuerung der Classic-Plus-Version, die für viele Fans ein Teil des Basisspiels sein sollte.

Was stört die Fans? Bei der Ankündigung von WoW: Forever ging es ein wenig unter, dass das neue Volk der Skyborn (auf Deutsch: Himmelsgeborenen) sowie die zugehörige Questreihe im neuen Startgebiet auf der Insel Zephras kein Teil der normalen, für alle verfügbaren Spielerfahrung sein wird.

Wer sich einen Charakter mit dem neuen Volk erstellen möchte, braucht zwingend eine der drei kostenpflichtigen Pakete von WoW: Forever:

das Heroic-Paket der Himmelsgeborenen für knapp 30 Euro

das Epic-Paket der Himmelsgeborenen für knapp 60 Euro

die Sammler-Edition von WoW: Forever für knapp 80 Euro

Mit dem Kauf der Pakete sichert ihr euch zudem diverse kosmetische Ingame-Items, wie man es schon von anderen Classic-Paketen kennt, aber auch – abhängig von der Version – WoW-Spielzeit, einen Beta-Zugang oder die Möglichkeit der Namensreservierung. Eine genaue Auflistung der Inhalte aller Pakete findet ihr auf der nächsten Seite.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Das ist so gar nicht WoW Classic

Wie reagiert die Community? Die Ankündigung von WoW: Forever kommt grundsätzlich sehr gut an. Viele Classic-Fans freuen sich auf die Classic-Plus-Version und den Start im November. Die Entscheidung, das neue Volk samt Startgebiet zu monetarisieren, gefällt vielen Spielern aber gar nicht.

LevelStudent schreibt auf Reddit etwa: „Wie viel können sie dem Classic-Modus noch hinzufügen, bevor er nicht mehr klassisch ist? Ich habe das Gefühl, dass lächerlich überteuerte Mikrotransaktionen eines der vielen Dinge sind, die Classic-Spieler an der Vollversion stören.“

Korysovec kritisiert das ebenfalls auf Reddit: „Das hinterlässt bei mir einen bitteren Nachgeschmack. Der Start erfolgt mit Mikrotransationen vom ersten Tag an. Ich schätze, der jahrelange Hype um Classic Plus hat mich ein bisschen zu hoffnungsvoll gestimmt, dass Blizzard zu seinen Wurzeln zurückkehren würde. Aber dieses Unternehmen gibt es nicht mehr.“

Anilahation stört sich auf Reddit eher an der Wahl des Volkes: „Alles, nur bitte keine Oger und Hochelfen, Blizzard. Das ist jetzt schon die vierte oder fünfte Rasse, die sie hinzugefügt haben, nach der niemand gefragt hat.“

Der Trailer zur Warcraft Forever Collection:

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Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Pakete? Mich haben die kostenpflichtigen Pakete bereits gestört, als es nach WoW Classic durch das Dunkle Portal ging. Das hat gar nichts mit dem Gedanken von Vanilla-WoW zu tun. Ja, es ist optional. Aber es nervt mich schon, wenn andere Spieler mit ihren bezahlten Mounts durch das klassische Azeroth reiten oder ihre kosmetischen Spielerreien nutzen, die so gar nicht Classic sind.

Dazu kommt, dass WoW: Forever nicht kostenlos sein wird. Klar, das Abo bietet für 13 Euro im Monat mittlerweile unfassbar viel WoW. Aber es wird genug Leute geben, die nur diese eine Version spielen, und das sehr, sehr lange. Da dürften mit der Zeig ganz schön viele Euros nach Kalifornien fließen.

Da ist es fast schon gut, dass mich die Himmelsgeborenen bisher gar nicht ansprechen. Ich werde in jedem Fall wieder einen Glatzkopf-Verlassenen spielen, der als Schurke mit Dolchen und Schwertern seinen Feinden in den Rücken fällt.

Wie geht es euch damit? Stören euch die kostenpflichtigen Pakete? Verratet es mir gern in den Kommentaren. Alle bekannten Infos zu den Inhalten der Pakete von WoW Forever findet ihr auf der nächsten Seite. Alle bekannten Infos zu Classic Plus haben wir euch im Folgenden zusammengefasst: WoW Forever: Das ist das neue Classic Plus von World of Warcraft