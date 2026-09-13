Ein Detail von WoW Forever bringt Fans auf die Palme, weil es euch mindestens 30 Euro kostet

WoW: Forever ist zwar Teil des normalen Abos, doch könnt ihr euch durch kostenpflichtige Pakete besondere Inhalte sichern. Mit dabei: eine Neuerung der Classic-Plus-Version, die für viele Fans ein Teil des Basisspiels sein sollte.
Was stört die Fans? Bei der Ankündigung von WoW: Forever ging es ein wenig unter, dass das neue Volk der Skyborn (auf Deutsch: Himmelsgeborenen) sowie die zugehörige Questreihe im neuen Startgebiet auf der Insel Zephras kein Teil der normalen, für alle verfügbaren Spielerfahrung sein wird.
Wer sich einen Charakter mit dem neuen Volk erstellen möchte, braucht zwingend eine der drei kostenpflichtigen Pakete von WoW: Forever:
- das Heroic-Paket der Himmelsgeborenen für knapp 30 Euro
- das Epic-Paket der Himmelsgeborenen für knapp 60 Euro
- die Sammler-Edition von WoW: Forever für knapp 80 Euro
Mit dem Kauf der Pakete sichert ihr euch zudem diverse kosmetische Ingame-Items, wie man es schon von anderen Classic-Paketen kennt, aber auch – abhängig von der Version – WoW-Spielzeit, einen Beta-Zugang oder die Möglichkeit der Namensreservierung. Eine genaue Auflistung der Inhalte aller Pakete findet ihr auf der nächsten Seite.
Das ist so gar nicht WoW Classic
Wie reagiert die Community? Die Ankündigung von WoW: Forever kommt grundsätzlich sehr gut an. Viele Classic-Fans freuen sich auf die Classic-Plus-Version und den Start im November. Die Entscheidung, das neue Volk samt Startgebiet zu monetarisieren, gefällt vielen Spielern aber gar nicht.
- LevelStudent schreibt auf Reddit etwa: „Wie viel können sie dem Classic-Modus noch hinzufügen, bevor er nicht mehr klassisch ist? Ich habe das Gefühl, dass lächerlich überteuerte Mikrotransaktionen eines der vielen Dinge sind, die Classic-Spieler an der Vollversion stören.“
- Korysovec kritisiert das ebenfalls auf Reddit: „Das hinterlässt bei mir einen bitteren Nachgeschmack. Der Start erfolgt mit Mikrotransationen vom ersten Tag an. Ich schätze, der jahrelange Hype um Classic Plus hat mich ein bisschen zu hoffnungsvoll gestimmt, dass Blizzard zu seinen Wurzeln zurückkehren würde. Aber dieses Unternehmen gibt es nicht mehr.“
- Anilahation stört sich auf Reddit eher an der Wahl des Volkes: „Alles, nur bitte keine Oger und Hochelfen, Blizzard. Das ist jetzt schon die vierte oder fünfte Rasse, die sie hinzugefügt haben, nach der niemand gefragt hat.“
Der Trailer zur Warcraft Forever Collection:
Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Pakete? Mich haben die kostenpflichtigen Pakete bereits gestört, als es nach WoW Classic durch das Dunkle Portal ging. Das hat gar nichts mit dem Gedanken von Vanilla-WoW zu tun. Ja, es ist optional. Aber es nervt mich schon, wenn andere Spieler mit ihren bezahlten Mounts durch das klassische Azeroth reiten oder ihre kosmetischen Spielerreien nutzen, die so gar nicht Classic sind.
Dazu kommt, dass WoW: Forever nicht kostenlos sein wird. Klar, das Abo bietet für 13 Euro im Monat mittlerweile unfassbar viel WoW. Aber es wird genug Leute geben, die nur diese eine Version spielen, und das sehr, sehr lange. Da dürften mit der Zeig ganz schön viele Euros nach Kalifornien fließen.
Da ist es fast schon gut, dass mich die Himmelsgeborenen bisher gar nicht ansprechen. Ich werde in jedem Fall wieder einen Glatzkopf-Verlassenen spielen, der als Schurke mit Dolchen und Schwertern seinen Feinden in den Rücken fällt.
Wie geht es euch damit? Stören euch die kostenpflichtigen Pakete? Verratet es mir gern in den Kommentaren. Alle bekannten Infos zu den Inhalten der Pakete von WoW Forever findet ihr auf der nächsten Seite. Alle bekannten Infos zu Classic Plus haben wir euch im Folgenden zusammengefasst: WoW Forever: Das ist das neue Classic Plus von World of Warcraft
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Kommentare
*** Kostenfalle CE ***
Die Pakete finde ich nicht mal so schlimm aber das man bei der CE neben 150$ noch über 100$ Versand und 50$Zoll bezahlt finde ich krank.
Ich hab sie mir versehentlich bestellt, weil gestern Abend mit müden Augen die Versandkosten für Total gehalten hatte und Zoll in Kleinschrift mir nicht aufgefallen ist.
Und stornieren kann man die Bestellung auch nicht, weil das Wiederrufrecht nicht bei Software gilt, obwohl der Versand nicht mal begonnen hat!
Mal schauen wieviel Classic im Spiel ist. Die Volkswahl wird halt nach den Racial getroffen, damals hatten Gnome 5% auf Intelligenz und waren somit das non-plus-ultra für alle Caster-DD’s. Menschen hatten damals noch 10% Willenkraft und später den Rufboni, was ihn zur Pflicht fast für viele Heiler machte.
Über die Jahre wurden diese Racial entfernt und somit konnte man sich rein nach der Optik entscheiden, was einem einfach mehr zusagte.
Sollte die Racial aber wieder einen Impact haben, müssten die Skyborn schon richtig gute Racials besitzen. 😅
Ich versteh grundsätzlich diesen Hype nicht mehr: erst die classic-Variante, jetzt „forever“.
Dass das sooo gefeiert und finanziell unterstützt wird – für mich unverständlich.
WoW Forever ist nicht nur “nicht” kostenlos, sondern man versteckt von Anfang an eine neue Rasse hinter einer Paywall. Wie gierig willst Du sein? Blizzard: ja. Traurig was aus einst der renomierten Spieleschmiede geworden ist. Was kommst als nächstes ? Man kann sich Zonen und Questreihen über den Forever Shop hinzukaufen? (/ironie off) Absoluter Fail.
Diese “renommierte Spieleschmiede”, hat die früher denn komplett neue Inhalte (anders als die normalen Classic-Versionen wird hier richtig neuer Content produziert), für deren Erstellung Kosten anfallen, gratis vergeben und nur Monatsgebühren verlangt? Anders gefragt: wurde WoW 1.0 (und folgende Addons) ohne dafür noch mal irgendetwas extra zu bezahlen, bereitgestellt? Denn, wenn nicht, war diese “renommierte Spieleschmiede” in dem Punkt (bislang zumindest) eigentlich gar nicht so groß anders als das jetzt. Gut, man hätte, wie damals, einfach das ganze Ding extra zu kaufen machen können, nicht nur ein einzelnes (flavor) Volk und dessen Startgebiet.
Genau so sehe ich das auch und Vanilla hat damals mehr gekostet, BC und Lichking ebenfalls Vollpreis. Heute heulen se alle gleich rum, weil Fortnite is ja “kostenlos”. Ich hab die Vorstellung gesehen mit hat’s gefallen und deshalb direkt als Tribute den großen Pack gekauft. Das dürfte mich länger beschäftigen als die 7 abonnierten Streaming Dienste.
Neue Rassen konnte man sich bisher immer freispielen. Man musste sie nichtkaufen. WoW Forever hätte man grundsätzlich als einmal Zahlung machen können anstatt nur einen Teil davon als Microtransaktion verfügbar zu machen. So hat es leider einen Faden beigeschmack, was zurecht von vielen Kritisiert wurde. Werde ich mir das 30 EUR Pack kaufen? Ja, wahrscheinlich. Weil man dazu genötigt wird und somit “Wow Forever” nicht komplett genießen kann. Find ich das gut? Nein.
Neue Völker konnte man sich nie kostenlos “freispielen”, man musste immer das aktuellste Addon dafür besitzen. Es gab lediglich Völker, die erst im Verlauf einer Erweiterung dazu kamen, die man dann noch zusätzlich freispielen musste. Der Kauf der aktuellsten Erweiterung war immer nötig.
Außer natürlich du sprichst bei “Freispielen” von der WoW-Marke. Das geht auch jetzt noch.
Jedes “größere” Update, das mehr als 1 Gebiet und was da alles rein gehört oder so (um den Patchumfang, ergo “kostenloser DLC” vom modernen WoW mal als Vergleichsgröße abzubilden) umfasst dann zukünftig auch?
Deine Kritik kommt etwa 20 Jahre zu spät. Blizzard steckt seit 2007 neue Inhalte wie Rassen, Klassen und neue Gebiete hinter Paywalls. Das hier ist also keine Besonderheit.
Also ich hab ja schon 2005 mein WoW 1.0 und dessen Völker, Klassen und neue Gebiete nicht ohne Extrazahlung bekommen 😉
Es dürften also sogar mehr als 20 Jahre sein, wenn man den Maßstab ganz streng anlegt, nicht erst seit BC.