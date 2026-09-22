WoW Forever macht vieles besser, doch um Mobs müsst ihr euch streiten

In WoW Forever übernimmt man einiges aus dem modernen WoW – aber vieles auch nicht. Um Mobs müsst ihr euch streiten.

Die Beta von World of Warcraft Forever ist ein voller Erfolg und lockt riesige Massen an. Alle wollen testen und ausprobieren, wie das „neue, alte“ WoW sich anfühlt. Doch gerade einige Fans des modernen Spiels fühlen sich irritiert und stören sich an altbackenen Mechaniken, wie etwa dem Fehlen vom gemeinsamen „Mob-Tagging“ – also der Möglichkeit, dass mehrere Charaktere den gleichen Feind angreifen und davon profitieren.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Was ist das „Problem“ in Forever? Forever bedient sich in weiten Teilen an den Einstellungen der klassischen WoW-Erfahrung aus der Vanilla-Ära. Wenn ihr einen Feind („Mob“) angreift, dann wird seine Namensplakette „grau“ für alle anderen Charaktere, die nicht in eurer Gruppe sind. Das symbolisiert, dass es keinerlei Belohnung gibt, wenn ein Charakter einen grauen Feind angreift – weder Erfahrungspunkte noch Beute.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man sich Feinde „wegnehmen“ kann und um diese streiten muss, wenn man sich nicht zu einer Gruppe zusammenschließt. Für viele Spielerinnen und Spieler sorgt das für Frust.

Es sorgt gleichzeitig aber auch für viele schöne Bilder, bei denen man sehen kann, wie eine ganze Schar an Charakteren „Schlange steht“, um auf den Moment zu warten, wenn sie an der Reihe sind, den notwendigen Quest-Mob umzuhauen.

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Quality of Life, die absichtlich abgeschafft wird

Wie ist das im modernen WoW? In den aktuelleren Versionen von World of Warcraft werden Feinde in der Welt nur äußerst selten „grau“. Wenn ein Charakter bereits gegen einen Feind kämpft, dann kann man selbst einfach mitmachen. Beide Charaktere erhalten dann unabhängig voneinander Beute. Es lohnt sich also, einem anderen Charakter auszuhelfen oder einfach kurz „mit draufzuhauen“, um Loot zu bekommen.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Auch wenn nur wenige Feinde ein Gebiet bevölkern, können alle gleichzeitig Fortschritt bei ihren Quests sammeln. Langes Warten und Herumstehen entfällt.

Warum gibt es kein „geteiltes Mob-Tagging“? Auf X erklärte Josh Greenfield von Blizzard, dass man bei diesem Punkt sturr bleiben werde, denn das sei eine der Kern-Ideen von Classic und Forever. Er sagt:

Das ist eine der Sachen, bei denen wir einfach die Linie ziehen und halten müssen. Ich glaube, dass es andere Dinge gibt, die wir tun können, um die Frustration ein wenig zu mildern, aber geteiltes Mob-Tagging ist es nicht. Es ist schwierig, den Wert von etwas zu sehen, wenn man davon gerade frustriert ist, aber es ist extrem wichtig für unsere soziale Säule, dass ein Teil dieser Reibung bleibt.

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Die Lösung ist demnach: Schließt euch mit anderen Charakteren zu einer Gruppe zusammen, um die Quests gemeinsam zu erledigen. Genau das ist die soziale Interaktion, die WoW Forever fördern will.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt finde ich es gut, wenn Blizzard hier klare Linien hat, was man behalten möchte. Immerhin soll WoW Forever vor allem die soziale Komponente wieder in den Forderung rücken und Gruppenspiel belohnen. Daher ist es unabdingbar, dass einige Details als Solo-Charakter eben etwas „unangenehmer“ sind – soziale Interaktion wird gefördert und das Spielen in der Gruppe durch leichteres Bewältigen der Quests belohnt.

Wobei man zusätzlich noch erwähnen sollte, dass in der Beta von Forever die Mobs bereits eine drastisch gesteigerte Respawn-Rate haben, also deutlich schneller wieder auftauchen. Es dauert also nie lange, bis wieder genug Feinde zur Verfügung stehen. Wem selbst das nicht schnell genug geht, der wird dann wohl die sozialen Interaktionen suchen müssen – aber dafür ist das Spiel auch gedacht.

Wie steht ihr dazu? Findet ihr es gut, dass das Design von WoW Forever euch quasi zum gemeinsamen Spielen zwingt? Oder wollt ihr WoW Forever lieber alleine erleben?

Andere Spieler treiben in der Beta von WoW Forever aktuell Unsinn mit den Nachnamen und wundern sich dann, wenn Blizzard hart durchgreift und ihnen den Beta-Zugang einfach wieder wegnimmt – obwohl sie dafür bezahlt haben.