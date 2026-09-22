Pokémon GO: Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden im Oktober 2026

Der Oktober bringt euch wieder einige Raids und Bosse mit zu Pokémon GO. Welche das sind, hat MeinMMO euch zusammengefasst.

Wie gewohnt bringt ein neuer Monat in Pokémon GO auch wieder viele neue Inhalte mit. Neben den Events und Rampenlicht-Stunden gehören natürlich auch Raids und Bosse dazu.

Welche das im Oktober 2026 sind, haben wir euch zusammengefasst. Passende Konter-Guides haben wir ebenso direkt verlinkt. Alle Monster, die als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

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Alle Raid-Stunden im Oktober 2026

Mittwoch ist Tag der Raid-Stunden. Daran ändert sich auch im Oktober nichts. Hier habt ihr jeweils in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr einen Boss, der in einer Vielzahl von Arenen erscheint. Mit der richtigen Gruppe könnt ihr hier also in einem kurzen Zeitraum sehr viele Raids erledigen. Im Oktober warten die folgenden Raid-Stunden auf euch:

Datum Boss 7. Oktober Yveltal* 14. Oktober Dialga* 21. Oktober Palkia* 28. Oktober Giratina (Urform)*

Alle Raid-Bosse im Oktober 2026

Welche Bosse lohnen sich besonders? Im Oktober gibt es einige starke Monster, die sich für euch lohnen können, wenn ihr diese bisher noch nicht ergattern konntet. Hier seien vorrangig Mega-Glurak Y als Feuer-Angreifer sowie Mega-Dragoran als Drachen-Angreifer zu erwähnen.

Beide Monster gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Habt ihr sie noch nicht, dann solltet ihr den Oktober nutzen, um diese Lücken zu füllen.

Was ist euer Highlight? Auf welche Raids freut ihr euch besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Inhalte im neuen Monat auf euch im Spiel warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.