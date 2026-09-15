Den nächsten Community Day in Pokémon GO könnt ihr euch wohl selbst viel einfacher machen

Pokémon GO hat das Monster des nächsten Community Days angeteasert. Und das lässt sich mit der richtigen Strategie wesentlich einfacher fangen.

Nachdem der Community Day Classic im September gerade erst stattgefunden hat, gibt es nun ein kurzes Video, das euch das Monster des nächsten regulären Community Days anteasert.

Während es in dem Video keinen Hinweis auf einen Termin gibt, ist davon auszugehen, dass das Event am Samstag, dem 10. Oktober 2026 stattfinden wird. Denn einige Termine der aktuellen Season wurden bereits im Vorfeld bekanntgegeben.

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Der richtige Kumpel kann entscheidend sein

Was ist das für ein Monster? In dem kurzen Video auf X seht ihr die Silhouette des Monsters, die sich durch einen dunklen Wald bewegt. Außerdem seht ihr, wie das Monster eine Transformation durchführt. Durch die Silhouette sowie die Transformation lässt das Video eigentlich nur einen Rückschluss zu: Zorua wird das Monster des nächsten Community Days.

Das Pokémon stammt aus der 5. Generation und besitzt den Typen Unlicht. Es kann sich zu Zoroark entwickeln. Zudem besitzt Zorua eine Hisui-Form, die sich ebenfalls entwickeln kann. Diese Form besitzt die Typen Normal und Geist. Ob sie auch Teil des Events ist, ist bisher noch nicht bekannt.

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Wieso kann das Kumpel-Pokémon hier helfen? Zorua kann sich, ähnlich wie Ditto, in andere Monster verwandeln. Dabei hat es in Pokémon GO eine bestimmte Eigenart: Ihr findet das Monster in der Wildnis immer in der Form des Monsters, das ihr aktuell als Kumpel dabeihabt.

Das sorgt dafür, dass die Wahl des Monsters, das ihr im Event als Kumpel dabeihabt, durchaus einen Unterschied machen kann. Habt ihr hier ein Pokémon dabei, dass sich eher weniger bewegt und vor allem einen großen, einfachen Fangkreis hat, dann übernimmt Zorua diesen entsprechend auch.

Auf Reddit haben Trainer einige Namen von Monstern gesammelt, die sich hierfür anbieten. Dazu gehören:

Flaminkno

Ponita

Enton

XXL-Irrbis

Habt ihr noch Ideen, welches Kumpel-Pokémon sich hier anbieten würde? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bis zum Community Day gibt es noch natürlich auch noch andere Inhalte im Spiel. Welche das aktuell sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.

Auf der zweiten Seite findet ihr alle bisher bekannten Infos zum Event zusammengefasst.