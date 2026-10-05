Während ich zuhause in Pokémon GO dominiere, musste ich mich im Urlaub geschlagen geben

Auch im Urlaub können Trainer in die Versuchung kommen, eine Runde in Pokémon GO zu drehen. MeinMMO-Autor Paul Kutzner hat hier jedoch sein blaues Wunder erlebt.

Vor kurzem habe ich mir eine Auszeit vom Alltag gegönnt und bin für eine Woche verreist. Da es diesen Sommer in Deutschland ja nicht schon warm genug war, hat es mich auf den ruhigen Teil von Mallorca verschlagen.

Auch hier fand ich die Zeit, um das eine oder andere Pokémon zu jagen. Auch die lokalen Arenen wollte ich natürlich testen, um vor Ort ein paar Münzen zu verdienen. Doch genau hier musste ich eine Sache feststellen, die ich von zuhause in der Form nicht kenne.

Dominanz + Aktivität = keine Münzen

Anderer Ort, andere Farbe: Zugegeben, die Formulierung „blaues Wunder“ in der Einleitung des Artikel ist nicht ganz korrekt. Streng genommen müsste es „gelbes Wunder“ heißen. Denn während ich zuhause in einer Gegend wohne, in der die Teams rot und blau dominieren und die Sichtung einer gelben Arena eine absolute Ausnahme ist, so war genau das auf Mallorca anders.

In der Umgebung meines Hotels gab es gleich mehrere Arenen, die dazu einluden, einen Kampf zu probieren. Und das tat ich dann auch. Optimistischerweise ging ich davon aus, dass es kein Problem sein sollte, gelbe Arenen einzunehmen und kurz darauf zu entdecken, dass sich einige Mitstreiter aus meinem roten Team dort anschließen würden, um Pokémon zu platzieren. Doch ich lag falsch.

Dominanz einer Farbe: Nachdem ich mir die Zeit genommen habe und mit meinem doch recht starken Team 2 Arenen besiegte, platzierte ich meine Monster. Ich war fest davon überzeugt, dass 2 Arenen wohl reichen würden um die täglichen 50 Münzen zu ergattern. Doch es dauerte nicht lange und das Spiel teilte mir mit, dass meine Monster zurückgekehrt sind.

Ein Blick in das Spiel zeigte: tatsächlich. Team gelb hat es sich nicht nehmen lassen, mich in kürzester Zeit wieder aus den Arenen zu befördern. Weitere Trainer aus Team rot, die hier Monster platzierten? Fehlanzeige!

Hier gab es für mich keinen Blumentopf zu gewinnen

Der ewige Kampf: Einen Tag später lag ich auf einer Liege am Strand und entdeckte: Oh, von hier komme ich ja sogar an eine Arena heran! So dachte ich mir: vielleicht klappt es ja heute. Doch diesmal scheiterte es nicht daran, dass mein Monster nach kurzer Zeit besiegt wurde. Ich konnte die Arena gar nicht erst einnehmen, da Team gelb fleißig und konstant am heilen war.

Nach wenigen Minuten merkte ich, dass dieses Unterfangen hoffnungslos war. Egal, wie schnell ich die gegnerischen Monster besiegte – sie wurden konstant durchgeheilt. Also musste ich auch diese Mission erfolglos abbrechen.

Team gelb sorgte also für ein böses Erwachen auf Mallorca. Während es zuhause in der Regel ausreicht, 2 Arenen zu besiegen um nach kürzester Zeit viele weitere Monster von Trainern des selben Teams zu sehen, sah das auf der Insel anders aus. Hier war ich nicht nur alleine, sondern auch komplett machtlos.

Somit ergab ich mich meinem Schicksal und entschied, die restliche Zeit des Urlaubs auf Kämpfe zu verzichten. Schließlich sollte dieser Urlaub der Erholung dienen und nicht für Frustration sorgen.

Wie sieht es bei euch aus? In welchen Ecken der Welt habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte im aktuellen Monat im Spiel auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.