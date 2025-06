Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde morgen?

Die erste Rampenlicht-Stunde im Juni 2025 bei Pokémon GO steht an. Was bringt sie am 03.06. für Inhalte und Boni?

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Am 3. Juni startet die erste Rampenlicht-Stunde im Juni wie gewohnt um 18:00 Uhr. Sie läuft dann bis 19:00 Uhr, bevor die normalen Spawns wieder auftauchen.

Welches Pokémon am 3. Juni? Das Pokémon dieser Rampenlicht-Stunde heißt Parfi. Es ist ein Feen-Pokémon, das eine Entwicklung mitbringt: Parfinesse.

Was ist das Besondere an Parfi? Um Parfi zu entwickeln, braucht ihr nicht nur 50 Bonbons, sondern müsst auch eine Aufgabe erfüllen. Es entwickelt sich nämlich nur, wenn Rauch aktiv ist. Ihr habt grad keinen Rauch? Dann könnt ihr auch ein anderes Item für die Parfi-Entwicklung nutzen, mehr dazu hier.

Welcher Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet während der Rampenlicht-Stunde die doppelte EP-Anzahl für jeden einzelnen Fang. Mit einem Glücks-Ei könnt ihr die EP nochmal verdoppeln. Die Stunde ist also eine gute Gelegenheit, um EP auf dem Weg in Richtung Level 50 zu sammeln.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Parfi?

So stark ist Parfi: Leider nicht so stark – und Parfinesse auch nicht. Wenn ihr auf der Suche nach einem starken Angreifer seid, nutzt lieber andere Pokémon aus der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO.

Der Bonus mit den EP ist immerhin nützlich, aber nur dann, wenn ihr noch nicht auf Level 50 seid.

Lohnt sich die Stunde also? Nicht, wenn ihr ein starkes Pokémon wollt. Es ist eher eine Stunde für alle, denen Parfi oder Parfinesse noch im Pokédex fehlen oder die noch EP sammeln wollen. Dadurch, dass Parfi in hoher Zahl erscheint, habt ihr jedenfalls die Bonbons für Parfinesse schnell zusammen. Und: Ihr könnt versuchen, das Shiny Parfi zu fangen. Die Chance darauf ist zwar gering, aber vielleicht habt ihr mit den vielen Spawns ja Glück.

Wie geht es weiter? Mit dem 3. Juni startet auch die neue Season in Pokémon GO. Sie hat auch gleich einige spannende Events im Gepäck. Ihr wollt wissen, worauf ihr euch im neuen Monat freuen könnt? Dann haben wir hier die Übersicht für euch: Alle Events in Pokémon GO im Juni 2025.