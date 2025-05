Pokémon GO: Alle Events im Juni 2025 – Wichtige Termine auf einen Blick

Auch im Juni 2025 wird es wieder einige Events in Pokémon GO geben. Welche das sind, haben wir für euch zusammengefasst.

Der Juni nähert sich mit großen Schritten und bringt nicht nur eine neue Season in Pokémon GO, sondern auch wieder viele Events, Raids und weitere Inhalte mit. Außerdem findet im Juni das große GO Fest 2025 statt, das größte Event des Jahres.

Wir haben euch alle interessanten Termine des neuen Monats übersichtlich zusammengefasst, damit ihr auf einen Blick wisst, welche Termine ihr euch im Kalender markieren solltet.

Alle Events bei Pokémon GO im Juni 2025 in der Übersicht

In der folgenden Tabelle findet ihr alle Events, die im Juni 2025 in Pokémon GO stattfinden. Zu einigen Events gibt es bisher nur den englischen Titel. Sobald es hierzu weitere Informationen gibt, wie den deutschen Titel, aktualisieren wir die Liste für euch.

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, könnt ihr auch in ihrer Shiny-Form erhalten.

Datum Event 30. Mai – 3. Juni Event Ruhige Einkehr 2. Juni Dyna-Montag mit Chaneira* 3. Juni Rampenlicht-Stunde mit Parfi* und doppelten Fang-EP 3. Juni – 5. Juni 5-Sterne-Raids mit Kapu-Toro* 3. Juni – 5. Juni Mega-Raids mit Mega-Altaria* 4. Juni Raid-Stunde mit Kapu-Toro* 5. Juni – 14. Juni 5-Sterne-Raids mit Groudon* 5. Juni – 14. Juni Mega-Raids mit Mega-Rexblisar* 7. Juni – 8. Juni Crypto-5-Sterne-Raids mit Crypto-Regice* 7. Juni – 11. Juni Event Instrumentale Wunder 9. Juni Dyna-Montag mit Machollo* 10. Juni Rampenlicht-Stunde mit Magnetilo* und doppelten Fang-Bonbons 11. Juni Raid-Stunde mit Groudon* 14. Juni – 15. Juni Crypto-5-Sterne-Raids mit Crypto-Regice* 14. Juni – 18. Juni Event Phantomruinen 14. Juni – 23. Juni 5-Sterne-Raids mit Kyogre* 14. Juni – 23. Juni Mega-Raids mit Mega-Voltenso* 16. Juni Dyna-Montag mit Brimova 17. Juni Rampenlicht-Stunde mit Monozyto* und doppelten Verschick-Bonbons 18. Juni Raid-Stunde mit Kyogre* 20. Juni – 22. Juni Unbekanntes Event 21. Juni Community Day 21. Juni – 22. Juni Crypto-5-Sterne-Raids mit Crypto-Regice* 23. Juni Dyna-Montag mit Raupy* 23. Juni – 27. Juni Event Überlieferung der Antike 23. Juni – 30. Juni Mega-Raids mit Mega-Bibor* 24. Juni Rampenlicht-Stunde mit Fukano* und doppelten Entwicklungs-EP 28. Juni – 29. Juni Globales GO Fest 2025 30. Juni Dyna-Montag mit Pottrot* 30. Juni – 8. Juli 5-Sterne-Raids mit Kobalium* 30. Juni – 8. Juli Mega-Raids mit Mega-Stolloss* 2. Juli Raid-Stunde mit Kobalium*

Welche Events lohnen sich? Für Sammler und Fans der Dynamax-Mechanik dürften die Events Ruhige Einkehr, Instrumentale Wunder sowie Phantomruinen interessant sein. Hier könnt ihr je Event 2 Monster leichter als Shiny fangen und ein neues Gigadynamax-Monster pro Event erhalten.

Das Highlight des Monats ist zweifelsohne das GO Fest 2025. Neben unzähligen Monstern könnt ihr euch hier auch auf die neuen Formen von Zacian und Zamazenta freuen. Außerdem bringt das GO Fest auch neue Shinys mit, die es bisher noch nicht im Spiel gab.

Die neuen Formen von Zacian und Zamazenta werden den beiden Monstern vermutlich einen ordentlichen Push geben und sie stärker machen. Doch das ist nicht das Einzige, was daran interessant ist: 2 legendäre Monster bekommen eine neue Form – und die bringt eine große Änderung mit.