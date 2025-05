Pokémon GO veröffentlicht Trailer zur neuen Season, Community erkennt die Inhalte direkt

Pokémon GO hat ein kurzes Video für die neue Season veröffentlicht. Die Community hat natürlich einige Inhalte direkt erkannt.

Noch bis zum 3. Juni läuft in Pokémon GO die aktuelle Season „Mächtig und Meisterhaft“. Diese brachte wie gewohnt einige neue Inhalte ins Spiel, wie beispielsweise das Debüt von Dakuma und seinen Entwicklungen.

Bis auf einige Termine und Events gab es bisher noch keine Informationen zur nächsten Saison. Grund genug für Pokémon GO ein Video zu veröffentlichen und die ersten Informationen und Inhalte anzuteasern.

Den Trailer zur neuen Season seht ihr hier:

Es wird Sommer in Pokémon GO

Wie lange läuft die neue Season? Die neue Saison, die im Englischen den Namen „Delightful Days“ trägt, wird vom 3. Juni 2025 bis zum 2. September 2025 laufen. Sie deckt also auch den Juli ab, in dem Pokémon GO seinen bereits 9. Geburtstag feiert.

Was ist im Video zu sehen? Im Video ist ein langer Strand zu sehen, bei dem es sich augenscheinlich um die Copacabana in Rio de Janeiro handelt, über der 2 Schatten von Pokémon zu sehen sind. Danach sind die Silhouetten von 3 Pokémon zu sehen, die einen Partyhut tragen.

Später seht ihr im Video die weitere Silhouette eines Pokémon, welches einem Trainer folgt.

Was hat die Community erkannt? In einem Thread auf Reddit haben Trainer verschiedene Inhalte des Videos identifiziert und Vermutungen aufgestellt. Saphor vermutet, dass es sich bei den Schatten auf der Copacabana um Latios und Latias handelt, die in der neuen Season ihre Dynamax-Formen erhalten könnten.

Die 3 Monster mit Partyhut wurden von WeaponisedArmadillo als Schiggy, Schillok und Bisasam identifiziert. Bei dem Pokémon, welches einem Trainer folgt, handelt es sich laut der Community um Dressella in seiner Hisui-Form.

Der Trainer TheRazortooth hat auch schon eine konkrete Vermutung dazu, wie Hisui-Dressella im Spiel verfügbar sein wird: „Wahrscheinlich wird Hisui-Dressella exklusiv in Raids sein, genau wie Hisui-Washakwil und Hisui-Artkilas“.

Ob alle Inhalte des Trailers von der Community korrekt identifiziert wurden und wann sie im Spiel erscheinen, ist bisher noch nicht genauer bekannt.

Bereits jetzt sind schon ein paar Events bekannt, die innerhalb der neuen Season stattfinden. Und diese bringen euch nicht nur eine erhöhte Shiny-Chance auf mehrere Pokémon, sondern auch Monster in neuen starken Formen: Pokémon GO lässt euch 6 Shinys viel leichter fangen, führt 3 richtig starke Monster ein.