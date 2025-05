Community Days, Raid-Tage und weitere Events – Pokémon GO veröffentlicht 13 Termine der neuen Season

Die ersten Termine für die kommende Season in Pokémon GO wurden bekanntgegeben. Ein Termin sticht dabei besonders hervor.

Die aktuelle Season „Mächtig und Meisterhaft“ ist am 4. März gestartet. Wie üblich dauert sie ungefähr 3 Monate lang an und endet somit am 3. Juni 2025.

Von der kommenden Season sind bisher weder der Titel noch die Inhalte bekannt. Nun gibt es jedoch die ersten Termine für die neue Saison, die ihr euch jetzt schon im Kalender notieren könnt.

Alle bekannten Termine der neuen Season

Wann finden Community Days statt? Auch in der kommenden Saison wird es wieder reguläre und auch Classic Community Days geben. Welche Monster es dabei gibt, ist bisher noch nicht bekannt – die Termine hingegen schon.

Samstag, 21. Juni 2025

Samstag, 5. Juli 2025 sowie Sonntag, 6. Juli 2025 (Community Day Classic)

Sonntag, 20. Juli 2025

Samstag, 30. August 2025

Interessant ist, dass bisher zwar nur ein Community Day Classic angekündigt ist, dieser jedoch über 2 Tage geht. Ob dabei, wie gewohnt, nur ein Pokémon im Mittelpunkt steht oder ob es sich um eine besondere Variante des Events handelt, die vielleicht mehrere Monster mitbringt, ist bisher nicht bekannt.

Sicher ist hierzu bisher nur, dass der C-Day-Classic genau ein Wochenende nach der globalen Variante des großen GO Fests 2025 in Pokémon GO stattfindet. Dieses läuft am 28. und 29. Juni 2025.

Welche weiteren Events gibt es? Neben den Community Days sind auch einige weitere Termine bereits bekannt. Dabei handelt es sich um die folgenden:

Samstag, 12. Juli 2025 (Raid-Tag)

Samstag, 19. Juli 2025 (Dyna-Kampf-Tag)

Samstag, 26. Juli 2025 sowie Sonntag, 27. Juli 2025 (Dyna-Kampfwochenende)

Samstag, 2. August 2025 (Forschungstag)

Sonntag, 3. August 2025 (Dyna-Kampf-Tag)

Samstag, 9. August 2025 (Schlüpftag)

Sonntag, 10. August 2025 (Raid-Tag)

Samstag, 16. August 2025 sowie Sonntag, 17. August 2025 (Crypto-Raid-Wochenende)

Sonntag, 31. August 2025 (Raid-Tag)

Wann gibt es weitere Informationen zu den Events? Üblicherweise werden genauere Informationen zu den Monstern und Inhalten der Events erst kurze Zeit, bevor die Events starten, veröffentlicht. Bis dahin werdet ihr euch also noch etwas gedulden müssen.

Bevor die neue Season beginnt, gibt es auch in der aktuellen noch einige Events und Inhalte, die auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und an welchen Terminen sie stattfinden, dann haben wir die passende Übersicht für euch: alle Events im Mai 2025 in Pokémon GO.