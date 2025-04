Pokémon GO: Alle Events im Mai 2025 – Termine, Raids, Boni in der Liste

Welche Events bringt Pokémon GO im Mai? Wir zeigen euch alle Termine, die ihr auf dem Schirm haben solltet.

Was bringt der Pokémon GO Mai? So einiges! Wie immer stehen natürlich Rampenlichtstunden, Raid-Stunden und ein Community Day – sowie ein Community Day Classic – an.

Aber der neue Monat hat auch noch ein paar andere Events im Gepäck. Beispielsweise könnt ihr wieder versuchen, Toxel auszubrüten – im Heranwachsen-Event. Außerdem steht der „Kronen-Clash“ mit dem Debüt von Gladimperio an.

Überdies handelt es sich beim neuen Monat um keinen normalen Mai, sondern um einen Macho-Mai – denn wir treffen auf die Gigadynamax-Variante von Machomei. Dürfte ziemlich stark werden, aber auch schwierig zu bekommen.

Dazu kommen jede Menge anderer Termine. Die volle Liste fassen wir hier für euch zusammen!

Liste aller Events im Mai 2025 bei Pokémon GO

In der folgenden Liste findet ihr alle wichtigen Termine im Mai. Wo bereits weiterführende Infos bekannt sind, haben wir entsprechende Links hinterlegt – da könnt ihr euch einfach durchklicken.

Und wie immer gilt: Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Datum Event 1. – 12. Mai Mega-Raids mit Mega-Hundemon* 1. – 12. Mai 5-Sterne-Raids mit Kapu-Kime* 2. – 7. Mai Heranwachsen-Event 3. Mai Mega-Raid-Tag mit Mega-Kangama* 5. Mai Dyna-Montag mit Chimpep 6. Mai Rampenlichtstunde mit Coiffwaff* und doppelten Fang-Bonbons 7. Mai Raid-Stunde mit Kapu-Kime* 10. – 18. Mai Kronen-Clash 10. & 11. Mai Dynamax-Kampf-Wochenende mit Suicune 11. Mai Community Day im Mai 12. Mai Dyna-Montag mit Nebulak* 12. – 25. Mai Mega-Raids mit Mega-Garados* 12. – 25. Mai 5-Sterne-Raids mit Selfe* (Asien-Pazifik), Vesprit* (Europa, mittlerer Osten, Afrika, Indien), Tobutz* (Nord- und Südamerika, Grönland) 13. Mai Rampenlichtstunde mit Sankabuh* und doppelten Verschick-Bonbons 14. Mai Raid-Stunde mit Selfe* (Asien-Pazifik), Vesprit* (Europa, mittlerer Osten, Afrika, Indien), Tobutz* (Nord- und Südamerika, Grönland) 14. – 18. Mai Kronen-Clash: Übernahme 17. Mai Crypto-Raid-Tag 19. Mai Dyna-Montag mit Zobiris* 20. Mai Rampenlichtstunde mit Fiffyen* und doppelten Entwicklungs-EP 21. Mai Raid-Stunde mit Selfe* (Asien-Pazifik), Vesprit* (Europa, mittlerer Osten, Afrika, Indien), Tobutz* (Nord- und Südamerika, Grönland) 21. – 27. Mai Final Strike: GO Kampfwoche 24. Mai Community Day Classic im Mai 25. Mai – 3. Juni Mega-Raids mit Mega-Altaria* 25. Mai Gigadynamax Machomei: Kampftag 26. Mai Dyna-Montag mit Meikro* 26. Mai – 3. Juni 5-Sterne-Raids mit Kapu-Toro* 27. Mai Rampenlichtstunde mit Golbit* und doppeltem Fang-Sternenstaub 28. Mai Raid-Stunde mit Kapu-Toro*

Was sind die Highlights im Mai? Nach aktuellem Stand solltet ihr die folgenden Events auf dem Schirm haben:

Gladimperios Debüt beim Kronen-Clash

Den Kampf gegen Gigadynamax-Machomei

Die Übernahme zum Kronen-Clash dürfte wieder die Möglichkeit bringen, „Frustration“ zu verlernen

Selfe, Vesprit und Tobutz in Raids sind eine gute Gelegenheit auf die seltenen Pokémon

Und Meikro kehrt als Dynamax-Pokémon zurück. Super, falls ihr das bisher verpasst habt.

Bevor es in den Mai geht, sind aber auch noch ein paar andere Pokémon zu fangen. Allen voran ist da Knapfel zu nennen – das debütiert gerade gemeinsam mit verschiedenen Apfel-Varianten in Pokémon GO. Und alles, was ihr zu seinen Entwicklungen wissen müsst, lest ihr hier: Drapfel und Schlapfel entwickeln – So geht’s.