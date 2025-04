Pokémon GO bringt im Mai ein seltenes Pokémon zurück, das ihr vielleicht verpasst habt

Pokémon GO hat das Event „Heranwachsen“ angekündigt. Das bringt nicht nur Boni, sondern auch die Rückkehr von Toxel.

Wann startet „Heranwachsen“? Das Event könnt ihr ab Freitag, den 2. Mai 2025, um 10:00 Uhr spielen. Es läuft dann bis Mittwoch, den 7. Mai 2025, 20:00 Uhr.

Was ist das für ein seltenes Pokémon? Das Event bringt euch eine neue Chance, das Baby-Pokémon Toxel zu bekommen. Ihr werdet euch erinnern: Das erschien erstmals im November 2024 zum Vorbereitungs-Event auf die GO-Naturzone, und dann noch bei der GO-Naturzone selbst.

Damals konnte man es, mit Glück, aus 10-km-Eiern ausbrüten. Wenn man da allerdings Pech hatte, musste man bis jetzt auf Toxel verzichten. Es verschwand nämlich wieder und wurde so zu einem der Pokémon, die man in Pokémon GO sehr leicht verpassen konnte.

Doch nun steht die Rückkehr an. Denn Toxel kehrt zum „Heranwachsen“-Event in die 10-km-Eier zurück. Auch die Shiny-Form kann man, wenn man Glück hat, ausbrüten. Noch wichtiger: Auch nach dem Event soll Toxel in den 10-km-Eiern enthalten bleiben und somit schlüpfbar sein.

Das ist aber noch nicht alles. Denn das Event hat noch mehr Shinys und Boni im Gepäck.

Gute Shiny-Chance bei „Heranwachsen“ in Pokémon GO

Das sind die Boni: Wie bei Pokémon-GO-Events üblich, hat auch „Heranwachsen“ noch ein paar Boni im Gepäck. Und zwar die Folgenden:

Wenn ihr Eier ausbrütet, habt ihr da eine erhöhte Chance, Shiny-Reißlaus zu bekommen

In der Wildnis begegnet ihr mit höherer Wahrscheinlichkeit Shiny-Karpador, -Wablu und -Reißlaus

Dazu gibt es doppelte EP beim Entwickeln

Doppelte Bonbons für das Eier-Ausbrüten

Und eine erhöhte Chance, XXS- oder XXL-Pokémon zu treffen

In der Wildnis trefft ihr auf die folgenden Pokémon. Mögliche Shinys sind mit Sternchen markiert.

Karpador* (erhöhte Shiny-Chance)

Wailmer*

Wablu* (erhöhte Shiny-Chance)

Tarnpignon*

Dedenne*

Wommel*

Reißlaus* (erhöhte Shiny-Chance)

Meikro

Micrick*

In Eiern findet ihr:

Wonneira*, Riolu*, Reißlaus* (erhöhte Shiny-Chance) aus 2-km-Eiern

Pantimimi* aus 5-km-Eiern

Toxel* aus 10-km-Eiern

Dazu kommen weitere typische Event-Inhalte, wie passende Feldforschungen, Sammler-Herausforderungen, Showcases und eine kostenpflichtige, aber optionale befristete Forschung im Shop. Die soll 4,99 US-Dollar kosten, in Euro voraussichtlich ähnlich.

Wie geht es in Pokémon GO weiter? Mit dem Heranwachsen-Event ist nun das erste Mai-Event bekannt. Vorher kommen aber noch ein paar weitere Termine, die den aktuellen Monat abrunden. Ihr wollt eine Übersicht, um welche es sich dabei handelt? Dann schaut hier vorbei: Wir zeigen euch alle Events im April 2025 bei Pokémon GO.