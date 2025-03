Pokémon GO: Alle Events im April 2025 – Wichtige Termine auf einen Blick

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

„In dieser Zeit könnte man einen Doktor machen“: Spieler baut 13 Jahre lang an einer Map in Minecraft

Welche Events lohnen sich? In diesem Monat bleibt ein bisschen abzuwarten, welche Event-Inhalte noch angekündigt werden. Cool ist auf jeden Fall die Rampenlichtstunde mit Bubungus – das bringt sowieso schon mehr Sternenstaub, und mit der Verdoppelung kann man da richtig viel reinholen. Dazu kommt das Geheimevent zur Mitte des Monats. Ebenfalls auffällig ist, dass noch nichts für den 1. April angekündigt ist. Da sollte man auch genau hinschauen, denn Pokémon GO setzte in der Vergangenheit am 1. April durchaus schonmal spaßige Ideen um.

Pokémon GO: Trainer stehen vor vermeintlich unlösbarer Spezialforschung – Was nun?

Spieler setzt in Pokémon Go mehr als 100 Bälle ein, um ein einziges Pokémon zu fangen – Fragt sich, ob es das wert war

Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist

Pokémon GO: Dynamax Raikou besiegen – 4 Tipps für das Event am Wochenende

Pokémon GO: Das steckt in der neuen Season Mächtig und Meisterhaft

So bleibt beispielsweise zu hoffen, dass die Spezialforschung rund um das legendäre Pokémon Dakuma in diesem Monat weitergeht. Konkrete Infos dazu gibt es noch nicht – aber dafür stehen schon jede Menge andere Termine fest.

Wir zeigen euch alle Events im April 2025 bei Pokémon GO . Hier findet ihr Termine für Community Days, Raids und mehr in der Liste.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to