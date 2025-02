Pokémon GO enthüllt „Mächtig und Meisterhaft“, die neue Season – Was steckt ab März drin?

Die neue Season in Pokémon GO nennt sich „Mächtig und Meisterhaft“, beziehungsweise Might & Mastery im englischen Original. Wir listen auf, was euch in der Season erwartet.

Wann startet die Season? Los geht es am 4. März um 10:00 Uhr. Danach läuft die Season dann drei Monate lang bis zum 3. Juni.

Was ist das Highlight? Vieles in der neuen Season scheint sich um Kampf-Pokémon zu drehen, wenn man vom neuen Trailer ausgeht. Vor allem steht aber das Pokémon Dakuma im Vordergrund, das sich zu Wulaosu weiterentwickeln kann. Das wiederum hat zwei Formen: den Fokussierten und den Fließenden Stil.

Wie bekommt man Dakuma? Im Rahmen der Season-Spezialforschung treffen wir auf Dynamax-Dakuma und können es dort fangen. Die Forschung wird im Laufe der Season erweitert.

Zweite Forschung: Um ein zweites Dynamax-Dakuma zu bekommen, kann man eine weitere Spezialforschung im Shop kaufen. Diese soll 8 US-Dollar (in Euro vrstl. ähnlich) kosten. Die kann man zwischen dem 5. und 10. März kaufen, wenn man will.

Neuer Trailer: Dakuma ist auch im neuen Trailer prominent mit seinen Entwicklungen zu sehen. Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Was bringt die neue Jahreszeit zu Pokémon GO?

Die weiteren Inhalte fassen wir hier für euch zusammen.

Dynamax-Monster: Wir bekommen neue Pokémon in Dynamax-Kämpfen. Mit dabei sind:

Gigadynamax-Machomei

Dynamax-Entei

Dynamax-Raikou

Dynamax-Suicune

Neue Pokémon: Als neue Pokémon wurden Kleptifux und Gaunux genannt. Man soll aber Ausschau nach weiteren Pokémon halten. Es ist davon auszugehen, dass es nicht bei den beiden bleibt.

Außerdem erscheint Knarbon erstmals als Shiny in der neuen Season, ab dem 5. März.

Boni: Während der Season gelten die folgenden Boni:

Ihr teilt mehr Schaden in Raids mit Freunden aus

Bei Stufe-5-Bossen erhält man während Raid-Stunden ein weiteres XL-Bonbon, wenn man mindestens Trainer-Level 31 hat und einen Stufe-5-Boss besiegt

Ab Trainer-Level 31 gibt es auch ein garantiertes XL-Bonbon beim Tauschen

Der erste Fang des Tages bringt mehr Sternenstaub

Forschungsdurchbruch: Der Forschungsdurchbruch bringt euch Alola-Knogga, Flunkifer, Shardrago, Miniras, Knarbon oder Frospino. Außer Frospino gibt es bei allen die Chance, dass sie Shiny sind.

Ansonsten könnt ihr euch wie bei jeder neuen Season auf eine Rotation bei den wilden Pokémon, sowie in den Eiern freuen. Vor allem die 10-km-Eier sehen dieses Mal gut aus. Dort gibt es:

Ignivor

Rocara

Miniras

Grolldra

Knarbon

Frospino

Weitere Informationen zu den Inhalten dürften dann im Laufe der neuen Season kommen, wenn sie am 3. März startet. Zuvor steht aber noch das letzte Großevent der aktuellen Season an: Es geht auf die GO Tour: Einall. Was ihr dort erleben könnt, haben wir in unserer Übersicht zur Pokémon GO Tour 2025 für euch zusammengefasst.