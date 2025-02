Pokémon GO enthüllt legendäres Pokémon und Titel der neuen Season

Erste Infos zur neuen Season in Pokémon GO sind bekannt. Wir treffen ein neues legendäres Pokémon an – und der Name der Season dürfte damit zusammenhängen.

Wie heißt die neue Season in Pokémon GO? Sie hört auf den Namen Might and Mastery, zumindest auf Englisch. Der deutsche Titel ist noch nicht bekannt.

Wann startet die neue Season? Sie beginnt am 4. März 2025 und läuft dann bis zum 3. Juni 2025. Die globale GO Tour: Einall ist das große Finale der aktuellen Season, bevor es mit der neuen losgeht.

Welches neue Pokémon wurde enthüllt? Dabei handelt es sich um das legendäre Pokémon Dakuma. Der kleine Bär ist aus den Spielen Pokémon Schwert und Schild bekannt – beziehungsweise aus der “Insel der Rüstung”, die man als DLC hinzukaufen konnte.

Dakuma kann sich zu Wulaosu weiterentwickeln, von dem es auch wiederum zwei Formen gibt. Mehr Infos dazu unten.

Was macht Dakuma und Wulaosu aus?

Dakuma ist ein legendäres Pokémon vom Typ Kampf. Dieses erhält man im Laufe der Geschichte des Schwert/Schild-DLCs. Danach hat man die Aufgabe, es zu einem Meisterkämpfer zu machen.

Es geht darum, die Kraft Dakumas zu meistern. Und das wiederum passt zum Titel der neuen Season. Dakuma scheint also der Star der neuen Jahreszeit zu werden. Möglich, dass es hier darum gehen wird, den kleinen Bären zu trainieren – das ist bislang aber nur Spekulation.

Die Ankündigung von Dakuma und Wulaosu in der Pokémon Presents

Um Wulaosu im Hauptspiel in Schwert und Schild zu erhalten, muss man einen von zwei Türmen besuchen: Den Turm des Unlichts oder den Turm des Wassers. Dort erhält man eine entsprechende Schriftrolle, mit der sich Dakuma weiterentwickeln kann.

Über die Unlicht-Rolle wird es zu Wulaosu im fokussierten Stil. Es verbindet die Typen Kampf und Unlicht.

Mit der Wasser-Rolle entwickelt es sich zu Wulaosu im fließenden Stil und nimmt die Typen Kampf / Wasser an.

Egal, welche von beiden Formen es annimmt: Wulaosu hat auch die Möglichkeit, eine Gigadynamaximierung zu durchlaufen und so zu einem riesigen Monster zu werden. Das Dynamax-Feature wurde noch in der aktuellen Season bei Pokémon GO eingeführt. Wir sind gespannt, wie genau Dakuma und Wulaosu in Pokémon GO umgesetzt werden.

Weitere Infos zur neuen Season? Die gab es in der Presents noch nicht, allzu lange dürfte es aber nicht mehr dauern, bis weitere Informationen rund um die neue Jahreszeit in Pokémon GO enthüllt werden. Schließlich startet sie bereits in der kommenden Woche. Wir halten euch an dieser Stelle natürlich wie immer auf dem Laufenden! In der Zwischenzeit: Pokémon GO veröffentlichte zuletzt Codes, die euch kostenlose Belohnungen bringen.