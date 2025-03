Pokémon GO: Alle Events im März 2025 – Wichtige Termine in der Liste

Besonders spannend dürfte Kraftvolles Können werden. Dort treffen wir erstmals auf Dakuma und auch die Season-Spezialforschung werden wir bei diesem Event erhalten. Außerdem debütiert das schillernde Knarbon. Hier steht also direkt zum Start ein Highlight an. Dazu bringt der Monat bekannte Events, wie die Käferkrabbelei, Fangkunst oder das Farbfestival. Wie genau die sich diesmal gestalten, bleibt noch abzuwarten. Und: Natürlich läuft jetzt direkt zum Start noch die weltweite Einall-Tour.

Der Star der neuen Season scheint das legendäre Pokémon Dakuma zu sein, dem wir gleich zu Anfang des neuen Monats begegnen werden. Wie es danach weitergeht? Das schauen wir uns in der Liste an.

In Pokémon GO steht der März auf dem Kalender, und mit ihm eine nagelneue Season . „Mächtig und Meisterhaft“ lautet das Motto.

