Pokémon GO: Mega-Ohrdoch Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Ihr wollt in Pokémon GO Mega-Ohrdoch besiegen? Wir zeigen euch, welche Konter ihr gegen Mega-Ohrdoch einsetzen solltet.

Was ist Mega-Ohrdoch für ein Pokémon? Es ist die Mega-Entwicklung von Ohrdoch und verbindet die Typen Normal und Fee miteinander.

Wann erscheint Mega-Ohrdoch? Mega-Ohrdoch erscheint erstmals am 5. April in Pokémon GO, und zwar von 14:00 bis 17:00 Uhr. Da findet nämlich sein eigener Raid-Tag statt. In dieser Zeit erscheint es in den meisten Arenen und ihr erhaltet insgesamt 5 kostenlose Raid-Pässe beim Drehen von Arenen. Alle Infos zum Mega-Raid-Tag mit Mega-Ohrdoch gibt es hier.

Das ist übrigens nicht das einzige Event am Wochenende. An diesem Wochenende finden gleich zwei starke Events in Pokémon GO statt, mehr dazu lest ihr hier.

Wir zeigen euch hier, welche Konter ihr gegen Mega-Ohrdoch einsetzen solltet, gegen welche Typen es schwach ist und welche Anzahl an Trainern ihr braucht.

Mega-Ohrdoch im Raid besiegen – Nutzt diese Konter

Necrozma Abendmähne mit Metallklaue / Stahlgestirn (Crypto) Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Anego mit Gifthieb und Matschbombe (Mega) Gengar mit Tiefschlag und Matschbombe (Crypto) Stalobor mit Metallklaue und Eisenschädel Weißes Kyurem mit Stahlflügel und Frosthauch (Mega) Bibor mit Gifthieb und Matschbombe Roserade mit Gifthieb und Matschbombe (Mega) Stolloss mit Eisenschweif und Ramboss (Mega) Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel Melmetal mit Donnerschock und Panzerfäuste Ur-Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel Genesect mit Metallklaue und Magnetbombe (Mega) Scherox mit Patronenhieb und Eisenschädel Mega-Aerodactyl mit Stahlflügel und Eisenschädel Knattatox mit Gifthieb und Mülltreffer Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge (Crypto) Heatran mit Feuerwirbel und Eisenschädel Agoyon mit Gifthieb und Matschbombe

Schwächen von Mega-Ohrdoch: Mega-Ohrdoch ist ein Pokémon vom Typ Normal und vom Typ Fee. Damit ist es schwach gegen Attacken vom Typ Stahl und Typ Gift. Nutzt also entsprechend Attacken dieser Typen, um Mega-Ohrdoch schnell zu besiegen.

Gibt es Mega-Ohrdoch als Shiny? Ja, da ihr Shiny Ohrdoch fangen könnt, ist auch die Mega-Variante als Shiny zu bekommen. Ihr habt sogar eine erhöhte Chance auf Shiny-Ohrdoch, wenn ihr es aus einem Mega-Raid während des Raid-Tages mit Mega-Ohrdoch fangt.

Wie viele Trainer gegen Mega-Ohrdoch? Nach aktuellem Stand wird man für Mega-Ohrdoch mindestens drei Trainer benötigen, doch dann wird der Kampf schon hart. Das klappt nur, wenn man die richtigen Konter hat. Besser wäre es mit mehr Trainern. Denkt auf jeden Fall daran, das Team-Play-Feature zu nutzen. Dadurch könnt ihr den Schaden erhöhen, den ihr gemeinsam anrichtet.