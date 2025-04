Pokémon GO: Am Wochenende gibt’s gleich zwei Events – So nutzt ihr sie

Doppel-Event am Wochenende in Pokémon GO! Diesen Samstag und Sonntag könnt ihr gleich zwei spezielle Termine ausnutzen. Wir zeigen euch, welche das sind!

Was laufen für Events? Am Wochenende könnt ihr an den folgenden zwei Events teilnehmen:

Am Samstag, dem 5. April, läuft der Raid-Tag mit Mega-Ohrdoch von 14:00 bis 17:00 Uhr

Am Sonntag, dem 6. April, von 14:00 bis 17:00 Uhr, läuft der Rabauz-Schlüpftag

Beide Events bringen eigene Boni mit, die ihr nutzen könnt. Außerdem läuft ganz nebenbei auch „Verblüffende Varianten“ weiter, in dem ihr Paldea-Tauros fangen könnt und doppelte EP beim Fangen von Pokémon kassiert.

Kurz: Viele Boni am Wochenende, die man ausnutzen sollte. Wir zeigen euch, was ihr auf dem Schirm haben solltet.

So nutzt ihr den Mega-Ohrdoch-Raid-Tag am Samstag

Das sind die Boni:

Mega-Ohrdoch erscheint zum ersten Mal in Pokémon GO.

Ihr bekommt eine erhöhte Shiny-Chance auf Ohrdoch, die ihr im Mega-Raid fangt.

Ohrdoch kann Bodyslam lernen.

Bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe von Arenen.

Tägliches Fern-Raid-Limit wird auf 20 angehoben.

Befristete Forschung, die euch Sternenstaub einbringt.

So nutzt ihr das Event aus: Der Raid-Tag ermöglicht euch viele Kämpfe, da ihr bis zu fünf zusätzliche, kostenlose Raid-Pässe beim Drehen von Arenen erhaltet. Mit dem Standard-Raidpass pro Tag ergibt das also theoretisch 6 kostenlose Pässe, die ihr im Eventzeitraum nutzen könnt.

Mega-Ohrdoch wird auf den meisten Arenen erscheinen, ihr könnt es also öfter herausfordern. Und das solltet ihr auch tun, um euch Mega-Energie, eine gute Shiny-Chance und den Abschluss der befristeten Forschung zu sichern.

Geht am besten nach dem Raid direkt zur nächsten Arena weiter, um dort einen neuen Pass abzuholen und das nächste Pokémon herauszufordern.

Welche Pokémon gegen Mega-Ohrdoch? Mega-Ohrdoch kombiniert die Typen Normal und Fee. Setzt also am besten auf Attacken der Typen Gift und Stahl, um besonders effektiv zu sein.

So nutzt ihr den Rabauz-Schlüpftag am Sonntag

Das sind die Boni:

Rabauz schlüpft aus 2-km-Eiern.

Die Shiny-Chance bei geschlüpften Rabauz ist erhöht.

Halbierte Schlüpfdistanz (Ab 4. April schon, 10:00 Uhr, bis 6. April, 17:00 Uhr)

Es gibt doppelte Bonbons beim Schlüpfen.

Ihr kriegt wahrscheinlicher 2-km-Eier von Stops.

Befristete Forschung bringt euch eine Super-Brutmaschine und EP.

So nutzt ihr das Event aus: Laufen, laufen, laufen. Das ist die Devise bei Schlüpftagen. Die 2-km-Eier werden auf einen Kilometer halbiert, das ist schon viel wert. Sorgt dafür, dass eure Brutmaschine zu Event-Start leer ist, und dann düst los. Achtet auch darauf, dass ihr eure fertig ausgebrüteten Eier dann auch öffnet, um wieder neue Eier aktivieren zu können. Dann kriegt ihr im Event viele Eier ausgebrütet und könnt vielleicht ein Shiny bekommen.

Das solltet ihr beachten: Beide Events bringen auch noch kostenpflichtige Tickets im Shop mit, die weitere Boni bringen. Grundsätzlich sind diese aber optional. Die oben genannten Boni könnt ihr alle nutzen, ohne Geld zu zahlen.

Wie geht es in Pokémon GO weiter? Das Doppel-Event am Wochenende in Verbindung mit „Verblüffende Varianten“ ist ein ziemlich starker Start in den April, der aber noch ein paar weitere interessante Termine im Gepäck hat. Welche das sind? Das könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen! Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im April 2025.